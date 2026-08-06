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Magazín

Na Marsu odhalili tajemství ukryté přes 20 let. Klíčový důkaz se skrýval v prachu

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Dvacet let stará data z Marsu skrývala objev, kterého si nikdo nevšiml. Vědci totiž až díky nové analýze archivních dat z roveru Spirit objevili důkazy, že kapalná voda mohla být na Marsu mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo.

Rover Spirit pořídil toto panoramatické snímek na vrcholu Husband Hill uvnitř kráteru Gusev na Marsu.
Rover Spirit pořídil toto panoramatické snímek na vrcholu Husband Hill uvnitř kráteru Gusev na Marsu.Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell
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Legendární rover Spirit přistál v kráteru Gusev už v lednu 2004 a během následujících šesti let zkoumal složení marťanské půdy i hornin. Přestože tehdy nasbíral obrovské množství dat, jejich skutečný význam se podařilo odhalit až nyní.

Výzkumníci z australské Edith Cowan University znovu analyzovali stovky měření z 32 míst, kde rover odebral vzorky neporušené půdy. Tentokrát ale použili modernější analytické metody, které dokázaly spojit jednotlivá měření do jednoho celku. Výsledkem je podle jejich slov dosud nejpodrobnější mapa minerálů obsahujících železo v běžné marťanské půdě.

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„Jedním z nejdůležitějších objevů bylo nalezení krystalického hematitu v běžné marťanské půdě,“ uvedl Paulo de Souza, hlavní autor studie zveřejněné v odborném časopise Interactions. „Rozšířený výskyt tohoto minerálu naznačuje nejen to, že na Marsu byla voda, ale také to, že významné části planety mohly být kdysi vodou pokryté,“ dodal.


Důkaz se v datech skrýval celou dobu

Krystalický hematit patří mezi nejvýznamnější minerální stopy dávné vody. Může sice vznikat i při vulkanické činnosti, velmi často se ale vytváří tehdy, když horniny dlouhodobě reagují s kapalnou vodou.

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Překvapivé je, že předchozí studie tvrdily pravý opak – v okolí místa přistání roveru Spirit se podle nich hematit prakticky nevyskytoval. Nová analýza ale ukázala, že tam byl celou dobu. Jeho koncentrace však byla v jednotlivých měřeních natolik nízká, že se ztrácela v šumu přístrojů.

Kromě hematitu vědci identifikovali také pozměněný magnetit, další minerál, který vzniká při chemických reakcích mezi horninami a vodou. Právě kombinace těchto dvou nálezů podle nich posiluje teorii, že voda mohla při utváření povrchu Marsu sehrát mnohem větší roli, než se dosud předpokládalo.

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Mohlo jít o mnohem větší část Marsu

Objev má navíc význam i daleko za hranicemi kráteru Gusev. Podobný prach a půda totiž pokrývají rozsáhlé oblasti Rudé planety. Pokud se stejné minerály vytvořily stejným způsobem i jinde, mohla voda v minulosti ovlivňovat mnohem větší část Marsu.

Nové poznatky tak zapadají do stále širší mozaiky důkazů. Rover Spirit už během své mise objevil horniny pozměněné vodou, Curiosity později potvrdil existenci dávných jezer v kráteru Gale a Perseverance dnes zkoumá vyschlé říční delty v kráteru Jezero, kde hledá možné stopy dávného mikrobiálního života.

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VIDEO: Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad.

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroje: Springer Nature Link, Edith Cowan University


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