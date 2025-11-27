Magazín

Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 24 minutami
Na první pohled připomínají jemné bílé chomáče, které se snad jen náhodou zachytily na staré větvi. Nadýchané, nečekaně pravidelné, jemné a křehké. „Takhle normální krystalky ledu přece nevypadají,“ řeknete si. A máte pravdu. Za tímto pozoruhodným úkazem stojí kouzlo přírody. Chladné počasí však nestačí – vzniká díky specifické houbě a jediný závan lidského dechu kouzlo okamžitě rozpustí.
Ledové vlasy jsou fenomén, za kterým stojí specifické počasí a houba černorosol rozlitý. Jemné bílé pramínky se vám rozpadnou v ruce - jsou z ledu.
Ledové vlasy jsou fenomén, za kterým stojí specifické počasí a houba černorosol rozlitý. Jemné bílé pramínky se vám rozpadnou v ruce - jsou z ledu. | Foto: commons.wikimedia

Zvláštního útvaru na větvích vrby si Ina Osmáková všimla při procházce kolem potoka v osadě Markův mlýn na Kladensku. Nelenila a do mykologické skupiny na Facebooku připojila fotografii s prostou otázkou: "Je to houba, nebo jen námraza?"

Krása, která bere dech

Nešlo o obyčejný mráz ani plíseň, ale o vzácný přírodní jev, kterému se říká ledové vlasy. "O ledových vlasech jsem už kdysi četla, ale nebyla jsem si jistá, proto jsem se ptala," vysvětlila Ina Osmáková, která měla štěstí, že fenomén, který příroda vytváří jen za zcela výjimečných okolností, spatřila na vlastní oči.

Je to houba, nebo jen námraza? Bílé vlasy na staré vrbě se podařilo vyfotit u Markova mlýna na Kladensku Ině Osmákové.
Je to houba, nebo jen námraza? Bílé vlasy na staré vrbě se podařilo vyfotit u Markova mlýna na Kladensku Ině Osmákové. | Foto: Se souhlasem Iny Osmákové

Ledové vlasy jsou drobná, téměř hedvábná vlákna ledu, která vyrůstají z tlejícího dřeva listnatých stromů. Připomínají jemné pramínky vlasů, které příroda naaranžovala s nečekanou elegancí. Jsou tak křehké, že se rozplynou při lehkém dotyku a mizí už při prvním trochu teplejším závanu vzduchu. Při možném průzkumu tohoto úkazu je lepší na chvíli zadržet i dech.

Tajemná umělkyně

Za vznikem ledových vlasů však nestojí jen mrazivé počasí, ale také nenápadná houba Exidiopsis effusa neboli černorosol rozlitý, který žije v tlejícím dřevě.

Související

Krvavá hostina. Krkavci se na Šumavě pustili do nebývalého úlovku

Kameraman Lukáš Pich

Aktivita houby mění strukturu dřeva tak, že může vlhkost z jeho nitra vzlínat směrem ven. Když se tato voda setká s teplotou těsně pod bodem mrazu, okamžitě zamrzá a vytváří souvislá, extrémně jemná ledová vlákna. Houba navíc produkuje látky, které brání tomu, aby se led spojoval do hutných krystalů. Díky tomu si útvar zachovává svou typickou vlasovitou strukturu. Bez černorosolu rozlitého by vznikla jen obyčejná zmrzlá krusta.

Jev je mimořádně vzácný, protože potřebuje přesně sladěné podmínky: teplotu kolem nuly, vysokou vlhkost, bezvětří a vhodné tlející dřevo listnáče - třeba jako právě na vrbě, kde ledové vlasy objevila Ina Osmáková.

Stačí paprsky slunce nebo teplo vydechovaného vzduchu a jemné prameny se začnou okamžitě ztrácet. Spařit je v přírodě je spíš šťastná náhoda než běžný úkaz.
Stačí paprsky slunce nebo teplo vydechovaného vzduchu a jemné prameny se začnou okamžitě ztrácet. Spařit je v přírodě je spíš šťastná náhoda než běžný úkaz. | Foto: pxhere.com

Většinou se objevují jen na chvilku; stačí paprsky slunce nebo teplo vydechovaného vzduchu a jemné prameny se začnou okamžitě ztrácet. Spatřit je v přírodě je spíš šťastná náhoda než běžný úkaz.

Fotografie z Markova mlýna zachycuje jejich klasickou podobu - jemné bílé prameny vyrůstající z tmavé, rozkládající se větve. Právě tento kontrast působí téměř magicky a mnozí lidé si při setkání s nimi nejsou jistí, zda jde o námrazu, plíseň, nebo něco úplně jiného.

Pravda je přitom jednoduchá a zároveň poetická: příroda si na pár hodin vytvořila vlastní umění díky nenápadné houbě v kusu starého dřeva. Jako by někdo v lese rozčesal bílé hedvábí - na okamžik se objeví prchavý přírodní zázrak, který čeká, jestli si ho někdo stihne všimnout.

Zdroj: Česká mykologická společnost.

 
Mohlo by vás zajímat

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách

„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách
2:32

Nová éra předpovědi počasí. Google přichází s modelem, který ví, kdy přestane sněžit

Nová éra předpovědi počasí. Google přichází s modelem, který ví, kdy přestane sněžit
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle Kladno Středočeský kraj nález objev zázrak úkaz houba led mráz chlad strom dřevo voda zima příroda počasí fotografie teplota podmínka

Právě se děje

před 24 minutami
Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Přírodní fenomén vzniká díky nenápadné houbě a ideální kombinaci chladu a vlhkosti. Okamžik, kdy příroda tvoří vlastní umění, stojí za obdiv.
před 39 minutami
"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

Ruský tenista Daniil Medveděv letos opustil tenisovou špičku, předvedl několik výbuchů na kurtu a po jednom z nich musel dokonce platit pokutu.
před 1 hodinou
"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky
6:33

"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky

"Pokus o prohoz ministerstev mezi Macinkou a Turkem? Jenom trapná kulišárna, na kterou prezident zjevně odmítá kývnout," míní experti.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

ŽIVĚ
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek
Prohlédnout si 8 fotografií
Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci.
V neděli 23. 11. se v šest hodin ráno narodil samici nosorožce indického Manjule (* 2008) třetí potomek (po samičkách Marušce a Růžence), zdravý samec, zatím beze jména.
před 1 hodinou
"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

Z turnaje se naopak odhlásil kvůli zranění loňský šampion Brazilec Joao Fonseca.
Petr Bartoň

Komentář: O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

Další zprávy