Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Zvláštního útvaru na větvích vrby si Ina Osmáková všimla při procházce kolem potoka v osadě Markův mlýn na Kladensku. Nelenila a do mykologické skupiny na Facebooku připojila fotografii s prostou otázkou: "Je to houba, nebo jen námraza?"
Krása, která bere dech
Nešlo o obyčejný mráz ani plíseň, ale o vzácný přírodní jev, kterému se říká ledové vlasy. "O ledových vlasech jsem už kdysi četla, ale nebyla jsem si jistá, proto jsem se ptala," vysvětlila Ina Osmáková, která měla štěstí, že fenomén, který příroda vytváří jen za zcela výjimečných okolností, spatřila na vlastní oči.
Ledové vlasy jsou drobná, téměř hedvábná vlákna ledu, která vyrůstají z tlejícího dřeva listnatých stromů. Připomínají jemné pramínky vlasů, které příroda naaranžovala s nečekanou elegancí. Jsou tak křehké, že se rozplynou při lehkém dotyku a mizí už při prvním trochu teplejším závanu vzduchu. Při možném průzkumu tohoto úkazu je lepší na chvíli zadržet i dech.
Tajemná umělkyně
Za vznikem ledových vlasů však nestojí jen mrazivé počasí, ale také nenápadná houba Exidiopsis effusa neboli černorosol rozlitý, který žije v tlejícím dřevě.
Aktivita houby mění strukturu dřeva tak, že může vlhkost z jeho nitra vzlínat směrem ven. Když se tato voda setká s teplotou těsně pod bodem mrazu, okamžitě zamrzá a vytváří souvislá, extrémně jemná ledová vlákna. Houba navíc produkuje látky, které brání tomu, aby se led spojoval do hutných krystalů. Díky tomu si útvar zachovává svou typickou vlasovitou strukturu. Bez černorosolu rozlitého by vznikla jen obyčejná zmrzlá krusta.
Jev je mimořádně vzácný, protože potřebuje přesně sladěné podmínky: teplotu kolem nuly, vysokou vlhkost, bezvětří a vhodné tlející dřevo listnáče - třeba jako právě na vrbě, kde ledové vlasy objevila Ina Osmáková.
Většinou se objevují jen na chvilku; stačí paprsky slunce nebo teplo vydechovaného vzduchu a jemné prameny se začnou okamžitě ztrácet. Spatřit je v přírodě je spíš šťastná náhoda než běžný úkaz.
Fotografie z Markova mlýna zachycuje jejich klasickou podobu - jemné bílé prameny vyrůstající z tmavé, rozkládající se větve. Právě tento kontrast působí téměř magicky a mnozí lidé si při setkání s nimi nejsou jistí, zda jde o námrazu, plíseň, nebo něco úplně jiného.
Pravda je přitom jednoduchá a zároveň poetická: příroda si na pár hodin vytvořila vlastní umění díky nenápadné houbě v kusu starého dřeva. Jako by někdo v lese rozčesal bílé hedvábí - na okamžik se objeví prchavý přírodní zázrak, který čeká, jestli si ho někdo stihne všimnout.
Zdroj: Česká mykologická společnost.