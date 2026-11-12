Na jindy vytíženém letu cestoval jediný pasažér. Pak letadlo zmizelo z kurzu a havarovalo na Šumavě

Na Štědrý den roku 1937 se nad Šumavou ozvala velká rána. Následujícího dne našli lesníci trosky letadla a v nich těla tří lidí. Neštěstí provázela řada otazníků. Jak to, že se let pod vedením zkušeného pilota vychýlil ze své trasy?
Na Štědrý den roku 1937 se nad Šumavou ozvala velká rána. Následujícího dne našli lesníci trosky letadla a v nich těla tří lidí. Neštěstí provázela řada otazníků. Jak to, že se let pod vedením zkušeného pilota vychýlil ze své trasy? Proč byl na jinak vytížené lince jediný cestující a co převážel? Nový díl Podivných zločinů rekonstruuje událost, kolem níž dodnes panuje řada nezodpovězených otázek.
Tři lidé na palubě, hustá mlha, sněžení a navigace závislá na mapách, rádiovém zaměřování a správném odhadu polohy. Vánoční let společnosti Air France měl být jen další částí pravidelné linky z Bukurešti přes Vídeň a Prahu do Paříže. Během několika hodin se ale změnil v jednu z nejpodivnějších předválečných leteckých tragédií v Československu.
Posádka v jednu chvíli věřila, že pod sebou rozeznává Prahu. Pokyny ze země tomu odpovídaly. Jenže skutečná poloha letounu byla jiná a počasí situaci dál komplikovalo. Co následovalo, ukazuje nový díl podcastu Podivné zločiny krok za krokem: od prvních problémů s navigací až po pátrání, které začalo až následující ráno. Ani tím ale příběh nekončí.
Kolem vyšetřování později vznikly další otázky a některé z nich už zřejmě nikdy nedostanou úplnou odpověď. Pátý díl podcastu Podivné zločiny se vrací k letu, který měl skončit běžným přistáním v Praze. Místo toho však dodnes patří k nejzáhadnějším leteckým neštěstím na našem území.