Na Everestu ho odepsali. To, co následovalo po šesti dnech v zóně smrti, nikdo nečekal

Šest dní byl nezvěstný ve výšce, kde lidské tělo pomalu selhává a kde i krátké zaváhání může znamenat smrt. Když už rodina i záchranáři téměř ztratili naději, stalo se něco, co mnozí horolezci označují za nemožné. Nepálský horský vůdce Dawa Sherpa se téměř po týdnu stráveném v takzvané zóně smrti na Mount Everestu objevil živý. Jeho návrat nyní fascinuje zkušené horolezce i lékaře z celého světa.
Mount Everest je místem, kde se hranice lidských možností posouvají na samotný okraj. Ve výškách nad osm tisíc metrů, označovaných jako „zóna smrti“, je ve vzduchu tak málo kyslíku, že lidský organismus nedokáže dlouhodobě fungovat. Každá hodina zde představuje obrovskou zátěž a šance na přežití bez pomoci rychle klesá.
Právě proto vyvolala zpráva o přežití nepálského horského vůdce Dawy Sherpy takový rozruch. Příběh přinesla stanice BBC s odkazem na svědectví britského horolezce a bývalého vojáka Chrise Thralla, který byl jedním z posledních lidí, kteří Dawa Sherpu před jeho zmizením viděli.
Thrall popsal okamžiky, které jeho zmizení předcházely. Oba muži se vraceli z náročného výstupu a sestupovali směrem k základnímu táboru. Dawa Sherpa, známý také jako Hillary Dawa Sherpa podle slavného horolezce Edmunda Hillaryho, si během cesty na chvíli sedl na svůj batoh, aby si odpočinul. Thrall ho minul a pokračoval dál. Odhaduje, že sestoupil asi o 50 až 100 metrů, když narazil na dalšího člena skupiny.
„Byl to polský horolezec bez kyslíku, který bojoval s poměrně vážnými omrzlinami,“ řekl BBC. V tu chvíli se podle něj veškerá pozornost soustředila na člověka, který byl v nejhorším stavu. „Okamžitě jsem svou pozornost obrátil k nejslabšímu členovi naší trojice. A tím to skončilo,“ vzpomínal. Když se později ohlédl zpět do svahu, Dawa Sherpa podle něj stále seděl na místě.
„Když jsem pomáhal tomu muži sestoupit, Hillary Dawa se podle všeho ani nepohnul. Rozhodně nesestupoval, protože bychom viděli světlo jeho čelovky,“ uvedl. Naposledy byl horský vůdce spatřen nad třetím výškovým táborem ve výšce přibližně 7500 metrů. Pak zmizel.
„Pil jsem roztátý led a hledal zbytky jídla“
Po následujících šest dní nebyla po Sherpovi ani stopa. Jeho manželka už podle agentury AFP začala vykonávat poslední modlitby za jeho duši. Naděje na záchranu postupně slábla. Zatímco okolí předpokládalo nejhorší, Dawa Sherpa mezitím pomalu bojoval o život. Bez větší pozornosti se vlastními silami snažil dostat do bezpečí. Ve čtvrtek ho nakonec spatřili členové úklidové expedice, kteří na Everestu sbírají odpadky a opuštěný materiál. Podle svědků se pomalu sunul po svahu nejvyšší hory světa.
Teprve později vyšlo najevo, co se během těch šesti dnů skutečně odehrálo. Sám Dawa Sherpa popsal specializovanému serveru Everest Today, že při sestupu pod prvním výškovým táborem došlo k nehodě, která odstartovala jeho boj o život. „Při sestupu kousek pod prvním výškovým táborem se pode mnou prolomil led a já se zřítil do hluboké trhliny,“ uvedl.
V ledové trhlině strávil dva dny bez jakékoli pomoci. Neměl doplňkový kyslík a jeho čelovka přestala fungovat. Nakonec se mu podařilo vyškrábat zpět na povrch. Tím ale jeho boj zdalek neskončil. Horolezecká sezona už končila, hora se rychle vylidňovala a výškové tábory zůstávaly opuštěné.
Následující dny proto přežíval doslova z hodiny na hodinu. „Pil jsem roztátý led a přežil jen díky tomu, že jsem v roztrhaných stanech ve třetím výškovém táboře vyhrabával ze sněhu zbytky jídla. Našel jsem tam jeden balíček sušenek,“ popsal. Nejtěžší okamžik přišel ve chvíli, kdy nad ním přelétal pátrací vrtulník. Dawa Sherpa si tehdy myslel, že jeho utrpení končí.
„Zuřivě jsem mával oběma rukama, ale posádka mě v tom obrovském bílém labyrintu ledopádu vůbec neviděla,“ vzpomínal.
S těžkými omrzlinami na obou rukách tak musel pokračovat dál úplně sám. Každý další krok směrem dolů znamenal novou šanci na přežití. O několik dní později se mu nakonec podařilo dostat do míst, kde ho objevili členové úklidové expedice. V okamžiku, kdy jeho rodina v Káthmándú prováděla pohřební rituály a většina lidí ho považovala za mrtvého, byl stále naživu.
Když se zpráva o jeho nalezení objevila na sociálních sítích, Chris Thrall jí zpočátku odmítal uvěřit. „Myslel jsem si, že je to spam,“ přiznal. Ještě den předtím totiž navštívil Sherpovu rodinu, aby jí vyjádřil soustrast. „Je to naprosto šílené. V jednu chvíli se snažíte nebrečet před jeho rodinou a vzápětí ho vidíte, jak se vrací živý. Je to naprosto neuvěřitelné, slovy nepopsatelné,“ přiznal Thrall.
Ředitel společnosti 8K Expeditions Pemba Sherpa, která koordinovala pátrání, označil celý případ za výjimečný. „Je to skutečná sebezáchrana. Dawa přežil navzdory všem předpokladům několik dní. Není to nic menšího než zázrak,“ uvedl. Po nalezení byl Dawa Sherpa převezen do nemocnice v Káthmándú, kde zůstává na jednotce intenzivní péče.
Tamní lékař Nishant Dhakal uvedl, že pacient je při vědomí a podstupuje léčbu omrzlin, podchlazení, dehydratace i dalších následků extrémního pobytu ve vysoké nadmořské výšce. „Léčíme omrzliny, poranění způsobená chladem, dehydrataci i trauma. Nadále prochází dalšími vyšetřeními a zůstává na jednotce intenzivní péče,“ řekl.
První pozitivní zprávu přinesla také Sherpova dcera Mhendo Lhamo Sherpa. „Poznal mě. Je na tom dobře a mluví. Jsme šťastní,“ řekla agentuře Reuters po návštěvě nemocnice. Příběh Dawy Sherpy přichází v době mimořádně vytížené sezony na nejvyšší hoře světa. Podle agentury AFP letos vrcholu Mount Everestu dosáhlo více než tisíc lidí, což představuje nejrušnější sezonu v historii. Současně si hora vyžádala nejméně pět lidských životů.
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Zdroj: BBC, AFP, Everest Today, Reuters
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