Na etiketě stojí květový lesní med, ve sklenici ale podle inspektorů skončilo něco jiného. Laboratoř v ní našla stopu, kterou by včely nikdy nezanechaly. O jaký výrobek jde?
Včelí med květový lesní od slovenské firmy Medas podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vůbec nebyl medem. Inspektoři ho odebrali 18. 6. 2026 v provozovně společnosti JIP východočeská v Bořanovicích u Prahy.
Jde o půlkilovou skleněnou dózu se šarží 25L159 a datem minimální trvanlivosti 19. 11. 2028. Med pocházel z více zemí.
Laboratoř v něm našla alfa-amylázu z plísně Aspergillus oryzae, tedy enzym, který se v medu přirozeně nevyskytuje. Inspekce proto výrobek zařadila mezi falšované potraviny.
Amylázy jsou enzymy, které štěpí škrob na jednodušší cukry. Včely do medu přidávají vlastní, jenže tahle pochází z plísně, kterou průmysl využívá mimo jiné při výrobě sladkých sirupů ze škrobu.
Cizí amyláza tedy napovídá, že ve sklenici skončilo i něco jiného než to, co nanosily včely.
Zdraví takový výrobek neohrožuje, zákazník ale platí za med, který nedostal. Inspektoři na stejný enzym narazili letos i v bio lesním medu značky Allnatura.
Salmonela v kuřecích čtvrtkách
Kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska inspektoři odebrali 5. 8. 2026 v prodejně Lidl na Palackého třídě v Pardubicích. Laboratoř v nich našla bakterii Salmonella Infantis, která způsobuje salmonelózu.
Šlo o velké balení 2,935 kg v plastové vaničce se šarží 0092111186 a datem použitelnosti 9. 8. 2026. Maso vyrobila rumunská firma Avicarvil Food & Distribution. Pokud jste ho koupili a zamrazili, nejezte ho, protože mráz salmonelu nezničí.
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Zdroj: Potraviny na pranýři
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