Šestiletá youtuberka si vydělává hodnocením hraček, teď si koupila dům za 185 milionů

Videa malé Boram, která nahrává na své kanály Tube ToysReview a Tube Vlog, sleduje zhruba 30 milionů lidí. Sama je popisuje jako prostor, kde si děti užijí zábavu a získají nezapomenutelné zážitky.

Šestiletá hvězda je podle deníku Korea Herald nejvlivnější youtuberkou v Jižní Koreji. Každý měsíc jí přijde na účet v přepočtu 68 milionů korun, a tak si na nový dům vydělala už za tři měsíce, píše britský deník Sky News.

Její nové království je ve čtvrti Gangnam, která je považována za jednu z nejbohatších části jihokorejského Soulu. Dům má pět pater a stál zhruba 185 milionů korun.

Její úspěch ale zalarmoval tamní nevládní organizaci, která bojuje proti zneužívání dětí. Společnost už před dvěma lety upozorňovala na to, že Boram ovládají její rodiče, kteří těží z jejího úspěchu.

Organizace také u soudu upozornila na to, že některá videa malé dívky mohou mít negativní dopad na děti, které se na její kanál dívají. Boram v nich například krade peníze z peněženky svého otce, v jiném zase předstírá porod. Videa nakonec rodiče označili jako soukromá a veřejně se omluvili.

Šestiletá Boram není jedinou multimilionářkou svého věku. Minulý rok se na seznam zapsal také sedmiletý Američan Ryan Kaji, který za recenze na hračky vydělal v uplynulém roce v přepočtu přes půl miliardy korun.