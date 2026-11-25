V hloubce přes šest kilometrů, kam pronikne jen několik speciálních ponorek na světě, narazili vědci na podivné vrstvy hornin. Jejich struktura připomíná pozůstatky ničivého sopečného proudu, jaký kdysi pohřbil Pompeje. Jenže pod tak obrovským tlakem vody by podobný výbuch neměl vůbec nastat.
Na souši patří k nejničivějším přírodním jevům. Rozžhavená směs plynů, popela a úlomků hornin se řítí krajinou, ničí všechno, co jí stojí v cestě, a během okamžiku dokáže pohřbít celé osady.
Přesně takový proud zasáhl v roce 79 našeho letopočtu Pompeje. Podobné stopy teď geologové objevili na místě, kde by je čekal jen málokdo. Na stěně Mariánského příkopu, více než šest kilometrů pod hladinou Tichého oceánu.
Nález je pozoruhodný hned z několika důvodů. Nejde jen o dosud nejhlouběji objevené usazeniny tohoto typu. Jejich přítomnost zároveň zpochybňuje představy vědců o tom, jak se chovají sopky v extrémních hloubkách. Voda tam totiž vytváří tak obrovský tlak, že by měla bránit plynům v magmatu v prudkém rozpínání.
A právě to obvykle stojí za explozivními sopečnými erupcemi. „Je to naprosto nečekané,“ komentoval objev Robert Stern, geolog z Texaské univerzity v Dallasu a jeden z autorů nové studie.
Robot se vydal tam, kam člověk nemůže
Mariánský příkop leží v západní části Tichého oceánu a patří k nejméně prozkoumaným místům na Zemi. Jeho nejhlubší část, známá jako Challenger Deep, dosahuje téměř 10 935 metrů. Kdyby do ní někdo postavil Mount Everest, jeho vrchol by stále zůstal více než kilometr pod hladinou.
Vědci se na průzkum této podmořské propasti vydali pomocí dálkově ovládaného zařízení Jason/Medea. Robotická ponorka patří k vybavení oceánografického institutu Woods Hole a dokáže pracovat v hloubkách, kam se člověk dostává jen výjimečně. Vědci ji při výpravě na konci roku 2024 poslali prozkoumat část podmořského svahu v okolí Challenger Deep.
Při jednom z ponorů, v hloubce 6148 metrů, kamery zachytily podivné vrstvy hornin. Jejich povrch připomínal ztuhlou, rozlámanou hmotu. Geologové následně odebrali vzorky a podrobili je laboratornímu zkoumání. Složení minerálů i charakteristická struktura ukázaly na sopečný původ.
Nejvíce badatele překvapilo, že horniny nesly známky pyroklastického proudu. Ten vzniká při explozivní sopečné erupci a tvoří ho směs horkých plynů, popela a úlomků hornin. Na pevnině se může pohybovat obrovskou rychlostí a jeho teplota dosahuje stovek stupňů Celsia.
Právě podobný proud kdysi pohřbil Pompeje a další římská města v okolí Vesuvu. V Mariánském příkopu ovšem nešlo o žádný suchozemský scénář. Okolní voda tam vytváří tlak zhruba šest setkrát vyšší než atmosférický tlak na hladině. Takové podmínky zásadně mění chování plynů i roztavených hornin.
Voda měla výbuchu zabránit
Aby sopka vybuchla, musí se z magmatu uvolnit plyny, které v něm zůstávají rozpuštěné. Jak magma stoupá k povrchu, tlak klesá a plyny se začnou rozpínat. Vznikající bubliny roztrhají roztavenou horninu na drobné úlomky a vymrští je do okolí.
V hlubinách Mariánského příkopu ale tento mechanismus naráží na zásadní překážku. Obrovská hmotnost vody tlačí na magma a brání plynům, aby se rozpínaly tak prudce jako při erupcích na souši. Vědci proto předpokládali, že tamní sopečná činnost bude mít spíše podobu pomalého vytékání lávy než ničivých explozí. Nově objevené horniny naznačují, že skutečnost může být složitější.
Jedno z možných vysvětlení souvisí s neobvyklým stavem vody, kterému vědci říkají superkritická tekutina. Voda za určitých teplotních a tlakových podmínek přestává mít běžné vlastnosti kapaliny nebo plynu. Nejde už o klasickou kapalnou vodu, ale ani o páru. Chová se jako zvláštní mezistupeň mezi oběma skupenstvími.
Právě taková voda by podle vědců mohla hrát při hlubokomořských erupcích důležitou roli. Nemusela by se rozpínat stejně prudce jako pára na povrchu, přesto by dokázala narušit strukturu magmatu a rozdrobit ho na menší kusy. Ty by se následně mohly spojovat do proudu a pohybovat se po podmořském svahu. Jde však zatím o jednu z hypotéz.
Záhada vzniku Mariánského příkopu
Další otázka se týká toho, proč se v této oblasti vůbec nachází magma. Mariánský příkop vznikl v místě, kde se jedna zemská deska podsouvá pod druhou. Pacifická deska se zde noří pod filipínskou mořskou desku a postupně klesá do zemského pláště.
V podobných oblastech vznikají sopečné oblouky, tedy pásy sopek, které známe například z okolí Tichého oceánu. V blízkosti samotného Mariánského příkopu ale vědci žádný takový pravidelný oblouk nečekali. Oblast, kde našli nové sopečné usazeniny, měla být naopak příliš chladná na to, aby se tam magma běžně tvořilo.
Autoři studie proto uvažují, že se v této části oceánského dna odehrávají neobvyklé tektonické procesy. Zemská kůra se tam podle jejich pozorování různými způsoby roztahuje a může umožňovat výstup horkého materiálu z hlubších vrstev Země. Tento pohyb by mohl souviset také s tím, proč se pacifická deska v oblasti Challenger Deep noří pod tak strmým úhlem. Právě kombinace tektonických procesů podle vědců mohla přispět k mimořádné hloubce příkopu.
Vědci zatím nevědí, kdy k erupci došlo
Nový objev přináší více otázek než odpovědí. Výzkumníci zatím nedokázali určit přesné stáří hornin ani najít místo, odkud sopečný materiál vytekl. Přítomnost čerstvého sopečného skla ale naznačuje, že erupce v geologickém měřítku nemusely nastat příliš dávno. Sklo totiž v mořské vodě postupně zvětrává. Robert Stern odhaduje, že nejde o událost starou miliony let, přesnější datování však teprve čeká na další analýzy.
Výzkumníci také potřebují zjistit, jaké chemické složení mělo magma a kolik obsahovalo vody a oxidu uhličitého. Právě tyto údaje by mohly napovědět, jak se horniny dokázaly rozpadat i pod tak obrovským tlakem. Mariánský příkop zůstává jednou z posledních velkých neprobádaných oblastí planety. Robotická ponorka Jason/Medea se navíc nedokáže ponořit hlouběji než zhruba 6500 metrů. K samotnému nejhlubšímu místu oceánu jí stále chybí několik kilometrů.
Vědci proto doufají, že další expedice odhalí, co se v temnotě podmořské propasti skutečně odehrává. Zatím mají v rukou jen podivné horniny, které tam podle dosavadních představ neměly co dělat.
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Zdroj: frontiersin.org, livescience.com, nationalgeographic.com
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