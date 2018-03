Wikipedii chybí články o ženách. Pokusila se to změnit akce na americké ambasádě

před 1 hodinou

Wikipedisté a wikipedistky z 30 zemí světa oslavili MDŽ společným psaním životopisů významných ženských osobností. Cílem bylo zvýšit nejen počet článků o ženách, ale i jejich podíl mezi tvůrci internetové encyklopedie Wikipedia.

Sedám si vedle drobné ženy s krátkými vlasy a červenou šálou. Zvedá oči od obrazovky počítače a podává mi ruku. Jmenuje se Anna. Dnes jí děti doma hlídá manžel. To proto, aby se 8. března, na Mezinárodní den žen, mohla připojit k dalším ženám i mužům ve 30 zemích světa a napsat článek na Wikipedii. Článek o některé z významných českých žen, kterých je na celosvětově nejčtenější internetové encyklopedii velice málo. Tedy alespoň prozatím.

Podle globálních statistik tvoří obsah Wikipedie z 90 procent muži. Je proto pochopitelné, že v encyklopedii je čtyřikrát více článků o mužích než o ženách. Vojtěch Dostál z Wikimedie, organizace podporující českou verzi encyklopedie, přiznává, že nerovné zastoupení žen a mužů na Wikipedii je známý a dlouhodobý problém. "V Česku jsou čísla pravděpodobně ještě horší, naopak velmi dobře je na tom Skandinávie," upřesňuje.

WikiGap V doslovném překladu Wikimezera. Označuje rozdíl v zastoupení žen a mužů jak v článcích na Wikipedii, tak mezi jejími tvůrci a tvůrkyněmi.

Změnit nepoměr mezi pohlavími na Wikipedii proto chtěla akce s názvem WikiGap - ztenčeme mezeru!, která zaplnila sál v Americkém centru v Praze. Cílem bylo vytvořit co nejvíce článků o významných a inspirativních Češkách, jejichž životopisy na Wikipedii chybí.

Psát, jak fyzicky přímo na místě, tak virtuálně odkudkoliv, se ale nemuselo jen o ženách. "A co když někdo napíše o nějakém muži?" ptám se. "To se nic nestane, to se taky může," směje se zástupce Wikimedie Jakub Holzer.

Celkem se na zvyšování počtu článků o ženách na české Wikipedii podílelo 19 editorů a editorek. Ti napsali celkem 8390 slov, což dohromady vydalo na 16 nových článků o významných Češkách. Nově se lze na Wikipedii dočíst třeba o Zdeně Tominové, spisovatelce a mluvčí Charty 77, nebo Olze Fierzové, učitelce a sociální pracovnici bojující za osud židovských i německých dětí za druhé světové války.

Velvyslankyně Švédska Viktoria Liová, jejíž země akci pořádala, vzpomněla na svou oblíbenou Češku Elišku Junkovou, automobilovou závodnici. Její odkaz si připomíná téměř denně, když míjí cestou do práce poštovní schránku nesoucí jméno Junkové. Ta totiž svého času obývala současné sídlo švédského velvyslanectví.

Jedna událost však problém nerovného zastoupení žen a mužů na Wikipedii vyřešit nemůže. Možnost přispět k vyrovnanějšímu podílení se žen a mužů na kyberprostoru je proto otevřena všem. Stačí si vytvořit účet na Wikipedii a začít psát.

S tím začátečníkům může pomoci i organizace Wikimedia, která poskytuje komunitě českých wikipedistů a wikipedistek mnoho příležitostí ke vzdělávání. A nejen to. "Komunita se pravidelně setkává v Praze a v Brně, chodíme spolu na pivo," láká Vojtěch Dostál.

Paní Anna s červenou šálou z úvodu reportáže právě dopisuje článek o Jarmile Johnové, zakladatelce organizace Pražské matky. "Přišla jsem, protože jsem potřebovala nakopnout. Řídím vzdělávací program ve Wikimedii, ale na Wikipedii jsem zatím nikdy žádný článek nenapsala. Po dnešku se to ale určitě změní," věří Anna.