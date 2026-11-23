Kristýna a Martin Dubští chtěli s příchodem syna vyměnit městský ruch za zahradu a blízkost přírody. Postavili si proto malý dům, do kterého se vešla plnohodnotná kuchyň, koupelna i dvě místa na spaní. Rok v něm žili jako rodina. Dnes Tiny Dubínek pronajímají hostům.
Když se řekne tiny house, mnozí si představí romantickou chatku, ve které člověk zvládne tak maximálně přespat a uvařit si kávu. Kristýna a Martin Dubští se ale rozhodli, že se do malého domu zkusí nastěhovat se vším všudy. A rovnou i s miminkem.
Na ploše necelých 23 metrů čtverečních si zařídili dvě místa na spaní, kuchyň s troubou a indukční deskou, koupelnu s vaničkou i dostatek úložných prostorů. Nechybělo ani místo na rodinné stolování.
„Když jsme zjistili, že čekáme miminko, žili jsme ve městě a s blížícím se příchodem syna jsme stále silněji cítili, že potřebujeme zpomalit a být blíže přírodě,“ vzpomínají manželé.
Domek, který dnes nese název Tiny Dubínek, přitom původně vůbec neměli v plánu. Pozemek koupili bez jasné představy, co na něm jednou postaví. Kristýna sice o tiny housu kdysi snila, postupně ale na nápad zapomněla. Rozhodnutí přišlo až během dovolené v Chorvatsku v září 2024. Po návratu se manželé pustili do příprav.
„Zpětně je vlastně úsměvné, že jsem si během plánování a realizace ani neuvědomovala, že si tím plním svůj dávný zastrčený sen,“ říká Kristýna.
Dva lofty, schody se skříněmi a vana pro syna
Dubínek stojí v malé vesnici nedaleko Chrasti u Chrudimi. Manželé si pro něj vybrali pozemek s bývalou stodolou, který jim vyhovoval také kvůli dojezdové vzdálenosti do Pardubic a blízkosti Vysočiny, odkud pochází část jejich rodiny.
Samotný domek měří 8,2 metru na délku a 2,8 metru na šířku. Včetně podstavy dosahuje výšky čtyř metrů. S každým centimetrem proto museli pracovat promyšleně. Základem dispozice se staly dva spací lofty, na které se vystupuje z jednoho místa, pokaždé ale z jiné strany. Na větší vede pohodlné schodiště, které zároveň ukrývá úložné skříně. Na menší se leze po žebříku.
Když tu rodina bydlela, všichni tři spali společně na větším loftu. Druhý sloužil jako sklad a Kristýnina pracovna. Dnes v něm hosté najdou další plnohodnotné místo na spaní. Úložné prostory manželé využili prakticky všude, kde to šlo. Skříně schovali podél schodiště, další místo našli pod pohovkou a na loft přidali komodu. Na knihy nechali vyrobit police.
Zajímavě vyřešili také jídelní kout. Samostatný stůl by v úzkém interiéru zabíral příliš místa, proto jednoduše prodloužili kuchyňskou linku. U jejího konce se pohodlně nají tři lidé. A kuchyň rozhodně nepřipomíná nouzový koutek na občasné ohřátí jídla. Manželé do ní vměstnali běžnou lednici s mrazákem, troubu i indukční desku.
Ani koupelnu nechtěli odbýt. Kromě toalety a umyvadla v ní našla místo malá vanička, kterou pořídili především kvůli synovi. Původně tam stála dokonce i pračka. Před zahájením pronájmu ji ale vystěhovali a uvolněné místo proměnili v další skříňku.
Prádlo sušili nad vanou
Při zařizování mysleli Dubští na to, aby interiér působil vzdušně a přirozeně. Převládá dřevo, bílá, šedá a černá barva, kterou doplňují zelené detaily na pohovce, závěsech a koupelnových obkladech. Velké okno propojuje obytnou část se zahradou a přivádí dovnitř dostatek světla. Skříňky nemají klasické úchytky, ale nenápadný systém otevírání kliknutím. Místo běžného zábradlí lemuje ložnice v patře pevná síť. Chrání před pádem a současně slouží jako nástěnka na vzkazy a dětské obrázky.
Když se do domku nastěhovali s malým synem, museli myslet také na bezpečnost. Ke vstupu na loft přidali dětskou branku, hranu skříně zabezpečili dřevěnou zástěnou a u schodů vytvořili odnímatelnou zábranu. Malý obyvatel tak nemohl vyrazit na průzkum horního patra bez dozoru.
Život na tak malé ploše jim ukázal i méně romantickou stránku věci. Největší zimní výzvou se překvapivě nestalo topení, ale sušení prádla. „Prádlo jsme věšeli na malý áčkový sušák postavený přímo ve vaně, takže jsme museli dopředu pečlivě počítat, kolik kusů oblečení můžeme dát do pračky, aby se pak všechno na ten malý sušák vůbec vešlo,“ popisují.
Právě takové drobnosti podle nich patří k životu v tiny housu. Každá věc potřebuje své místo a člověk musí přemýšlet, co skutečně potřebuje. Odměnou je ale rychlý úklid a více času venku. „Nikdy jsme se uvnitř necítili stísněně. Jako rodina jsme si byli mnohem blíž a spoustu aktivit jsme přirozeně přesunuli ven do přírody,“ říkají.
Tajné dveře pro případnou přístavbu
O podobě domku rozhodovali společně s českou firmou TINYNY, která ho postavila na klíč podle jednoho ze svých prototypů. Inspiraci čerpali mimo jiné z pořadu Malé domky na Netflixu. Zaujalo je, jak tvůrci podobných staveb využívají každý centimetr a přizpůsobují interiér konkrétním obyvatelům.
V konstrukci si prosadili jeden nenápadný prvek. Za skříní pod loftem nechali vytvořit tajné dveře. Kdyby se rozhodli v domku zůstat natrvalo, mohli by k němu připojit další modul nebo menší přístavbu a získat tak další obytný prostor. Celková investice dosáhla přibližně 2,5 milionu korun. Do částky manželé započítali stavbu s vybavením, přípravu pozemku, přípojky i domácí čistírnu odpadních vod.
Právě technické zázemí a povolení patřila k náročnějším částem projektu. Dubínek totiž nefunguje jako obytný přívěs, který majitelé kdykoli odvezou jinam. Manželé ho vedou jako rekreační objekt s evidenčním číslem, a proto museli projít standardním stavebním řízením. Projektant jim připravil dokumentaci a pomohl se zorientovat v požadavcích úřadů. Důležitou podmínku představovalo také vyřešení odpadních vod. Domek napojili na obecní vodovod a odpad svedli do vlastní čističky.
O teplo se stará podlahové vytápění v kombinaci s klimatizací, která v létě chladí. Vzduch v malém interiéru pomáhá udržovat odvlhčovač. Manželé si pochvalují také možnost ovládat topení a klimatizaci na dálku.
Po roce se vrátili do města. Domek ale neopustili
V Tiny Dubínku nakonec manželé žili přesně jeden rok. Zjistili, že ani s malým dítětem nemusí být takový prostor překážkou plnohodnotného rodinného života. Přesto se rozhodli vrátit do města.
„Ne proto, že by se nám tam špatně žilo, ale chyběly nám možnosti a zázemí města,“ vysvětlují. Domek proto začali nabízet hostům, kteří si chtějí vyzkoušet pobyt v malém domě na venkově.
Zahrada dnes vypadá úplně jinak než v době, kdy se sem nastěhovali. Tehdy bylo kolem domku jen bláto a chyběla terasa. Manželé se pustili do práce a svépomocí vybudovali dvě venkovní posezení. Hlavní terasa měří 2,2 metru na šířku a osm metrů na délku, část navíc chrání střecha. U stodoly přibylo další posezení s grilem, za domkem ohniště a pro děti také malé pískoviště se skluzavkou.
Kdyby se manželé do stavby pouštěli znovu, některé věci by změnili. Domek by navrhli vyšší, aby získali více místa v loftech. Rozmysleli by si také černé prvky v koupelně a interiéru. „Černá okna, toaleta i umyvadlo vypadají skvěle, ale jsou extrémně náročné na údržbu a úklid,“ přiznávají s úsměvem. A především by hned od začátku počítali se zastřešenou terasou.
Z původního plánu vytvořit si vlastní místo k odpočinku postupně vzniklo ubytování, které dnes nabízejí i ostatním. A Kristýna se díky němu vrátila ke snu, na který už téměř zapomněla.
VIDEO: Tomáš ze Zrádců o lovu pařeráků
Zdroj: autorský článek
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