Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

"Mužská neplodnost je častější, než si lidé myslí," říká doktor Ali Dabaja z detroitské Nemocnice Henryho Forda, urolog a specialista na mužskou neplodnost. "Sociální předsudky ale brání mužům vyhledat odbornou péči," dodává.
Obecné doporučení zní: pokud žena neotěhotní po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku (nebo po šesti měsících, pokud je partnerka starší 35 let), měl by pár navštívit specialistu. "Doporučujeme, aby byli vyšetřeni oba partneři současně," radí Dabaja.
Proč? Aby se neztrácel cenný čas.
Hlavní příčiny mužské neplodnosti
Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit mužskou plodnost, ale většina z nich je léčitelná nebo alespoň zvládnutelná. Jde například o: nízký počet spermií, který může být způsoben zdravotními, životními nebo environmentálními faktory. Příčinou může být i nízká hladina testosteronu či varikokéla - tedy rozšířené žíly varlat (a nejčastější příčina mužské neplodnosti).
Dále sem spadá azoospermie, tedy absence spermií v ejakulátu, způsobená buď jejich neprodukční funkcí, nebo blokádou. Poté také léčba rakoviny - chemoterapie či radioterapie totiž mohou dočasně nebo trvale zastavit tvorbu spermií. A v neposlední řadě cystická fibróza, která může způsobit komplikace vedoucí k azoospermii.
Proč je testosteron zabiják
Mezi ty největší mýty patří tvrzení, že neplodnost je problém ženy. Plodnost však vyžaduje zdravý reprodukční systém obou partnerů. Dále se často tvrdí, že masturbace snižuje plodnost, což je nepřesné. Nadměrná ejakulace může krátkodobě snížit počet spermií, ale tělo je časem doplní. Mezi další mýty patří časté přesvědčení, že muži mohou mít děti celý život bez problémů. Kvalita spermií, zejména jejich genetická integrita, začíná po třicítce pozvolna klesat a po padesátce se tento proces výrazně zrychluje.
Dále je často slyšet, že testosteron zlepšuje plodnost. Opak je však pravdou - suplementace testosteronem snižuje produkci spermií a může vést k dočasné neplodnosti. Existují však jiné hormonální terapie, které stimulují vlastní tvorbu testosteronu a mohou pomoci. Mezi další mýty patří to, že většina léčby se zaměřuje na ženy. I muži mají široké možnosti léčby: hormonální terapie, chirurgické zákroky, antioxidanty a další doplňky stravy. A i techniky asistované reprodukce jako IVF, mohou zlepšit úspěch mužských faktorů.
Velkým problémem pak bývá to, že mnoho lidí si myslí, že životní styl není tak důležitý - opak je ale opět pravdou. Alkohol, tabák, toxiny, obezita i nadměrné cvičení ovlivňují kvalitu spermií. Zatímco vliv těsného spodního prádla je předmětem debat, dlouhodobé vystavení varlat horku v saunách či horkých vanách prokazatelně škodí. A posledním častým tvrzením spojeným s mýty je, že přístroje a elektronika ohrožují plodnost - důkazy jsou ale slabé. Používání telefonu, laptopu na klíně nebo občasné jízdy na kole většinou nezpůsobí neplodnost. Extrémní a dlouhodobé vystavení teplu může mít vliv, ale není běžné.
Co může muž udělat pro zlepšení plodnosti?
Udržovat zdravou hmotnost a aktivní životní styl, nekouřit a omezit alkohol, minimalizovat vystavení toxickým látkám, jíst vyváženou stravu s dostatkem bílkovin, ovoce a zeleniny, podle doporučení lékaře doplňovat antioxidanty (CoQ-10, selen, vitamín E), řešit hormonální nerovnováhu pod dohledem odborníka a pečovat o duševní zdraví a zvládání stresu.
"Zdravé tělo produkuje zdravé spermie," shrnuje Dabaja a dodává: "Muži jsou stejně důležití jako ženy, pokud jde o početí. A čím dříve podstoupí vyšetření a případnou léčbu, tím lepší jsou jejich šance."
Zdroje: National Geographic, London Andrology, Henry Ford Health