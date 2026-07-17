Konec spekulací a falešného pocitu bezpečí. Nová rozsáhlá analýza australských vědců přináší znepokojivý závěr o tom, co vapování dělá s lidským tělem. E-cigarety podle nich v ústech a plicích vyvolávají změny, které mohou vést ke vzniku zhoubných nádorů.
Elektronické cigarety se v posledních letech staly běžnou součástí života mnoha lidí. Pro řadu kuřáků představovaly způsob, jak omezit klasické cigarety, pro jiné moderní alternativu bez tabáku. Nová studie ale upozorňuje, že vapování nemusí být tak neškodné, jak se dlouho předpokládalo.
Výzkumníci z Univerzity Nového Jižního Walesu v australském Sydney zjistili, že nikotinové elektronické cigarety pravděpodobně zvyšují riziko vzniku rakoviny plic a nádorů v oblasti dutiny ústní. Nejde přitom o odhad založený pouze na jedné studii – vědci analyzovali poznatky z laboratorních výzkumů, studií na zvířatech, případových zpráv i dostupných údajů o změnách v lidském organismu.
„Pokud je nám známo, jde o dosud nejpřesvědčivější důkaz, že lidé, kteří vapují, mají vyšší riziko vzniku rakoviny než ti, kteří elektronické cigarety neužívají,“ přiblížil spoluautor studie profesor Bernard Stewart.
Autoři práce, která vyšla v odborném časopise Carcinogenesis, upozorňují především na takzvané prekancerózní změny. Jde o procesy, které samy o sobě ještě neznamenají vznik rakoviny, ale mohou být jedním z kroků vedoucích k rozvoji onemocnění. „Není pochyb o tom, že buňky a tkáně dutiny ústní, úst i plic se při inhalaci z elektronických cigaret pozměňují,“ uvedl Stewart.
Podle vědců se u uživatelů elektronických cigaret objevují například známky poškození DNA nebo dlouhodobých zánětlivých reakcí. Právě tyto změny se v medicíně považují za důležité ukazatele možného budoucího rizika.
Definitivní čísla zatím chybí
Přestože závěry studie znějí varovně, odborníci zároveň připomínají, že elektronické cigarety jsou relativně novým fenoménem. První moderní zařízení se objevila na začátku tohoto století, a proto zatím neexistují dlouhodobá data sledující velké množství výhradních uživatelů vapů po několik desetiletí.
Situaci komplikuje také skutečnost, že mnoho lidí kombinuje vapování s klasickým kouřením. Vědci tak obtížně rozlišují, kterou část zdravotních dopadů způsobuje samotný tabák a kterou elektronické cigarety.
Hlavní autor studie, profesor Freddy Sitas, ale upozornil, že podobný vývoj už svět zažil u klasického kouření. Trvalo desítky let, než se podařilo jednoznačně potvrdit spojení mezi cigaretami a rakovinou plic. „Trvalo sto let postupně se hromadících důkazů, než americký generální chirurg v roce 1964 uznal kouření jako příčinu rakoviny plic,“ uvedl Sitas.
Podle něj by ale u elektronických cigaret nemělo dojít ke stejnému odkládání opatření až do chvíle, kdy budou k dispozici naprosto definitivní výsledky. Podobně se vyjádřil i výzkumník Calvin Cochran z University of Otago na Novém Zélandu. Podle něj je důležité brát současné poznatky vážně, i když ještě neexistuje jediný rozhodující důkaz.
„Pravděpodobně nebude existovat jeden okamžik, kdy budeme moci s naprostou jistotou říct, že vapování způsobuje konkrétní typy rakoviny. To může být otázka let, možná desetiletí,“ uvedl.
Odborníci upozorňují hlavně na mladé uživatele
Výzkumníci zároveň upozorňují na rostoucí množství kuřáků, kteří po přechodu na elektronické cigarety nepřestanou kouřit úplně, ale pokračují v užívání obou produktů současně.
„Z nejnovějších epidemiologických dat ze Spojených států navíc víme, že lidé, kteří současně vapují i kouří, mají čtyřikrát vyšší riziko vzniku rakoviny plic,“ dodal Sitas.
Ani úplné zanechání klasických cigaret ale bohužel neznamená, že se organismus okamžitě zbaví všech následků dlouholetého kouření. Kuřák se nikdy nevrátí na úroveň člověka, který nekouřil vůbec.
„Přestože se zdravotní stav a celková fyzická kondice zlepšuje de facto ihned poté, co člověk přestane s kouřením, nemůžeme se spoléhat na zázraky. Riziko úmrtí na rakovinu plic se sice může snížit až na polovinu v porovnání s aktivním kuřákem, ale nedostane se na úroveň člověka, který v první řadě nikdy kouřit nezačal,“ vysvětlil pro edukační platformu Plice.online přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Milan Sova.
VIDEO: Sádrou ani omítkou se kokain neředí, jde o městskou legendu, říká adiktolog.
Zdroje: Carcinogenesis, Science Daily, The Guardian
„Když mě pozval, přišla jsem.“ Schillerová mluví o vstřícnosti k Pavlovi. A zmínila jeden průzkum
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová často dává najevo, že je političkou, která se snaží komunikovat i s oponenty, což je patrné například v Poslanecké sněmovně. Deník Aktuálně.cz proto zajímalo, co tedy v tomto ohledu říká na svého šéfa a premiéra Andreje Babiše, který opakovaně odmítá setkání s prezidentem Petrem Pavlem.
V Národním parku Šumava hořel les v obtížně přístupném terénu
V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hořel les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasičům se požár podařilo během pátku uhasit. Informovali o tom na síti X.
Policie vykázala Foldynu z domu. Co to znamená a proč mu zabavila i zbraně?
Policie minulý týden zakázala poslanci SPD Jaroslavu Foldynovi vcházet do domu, kde bydlí se svou rodinou. Tu taktéž nesmí nijak kontaktovat. Důvodem je podezření z domácího násilí. Mimo jiné mu také zabavili jeho legálně držené zbraně. Umožňuje to takzvaný institut vykázání.
Nejdelší etapa Tour vrcholila spurtem dvou uprchlíků. Švýcar slaví kariérní úspěch
Třináctou a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmid, jenž po 205,8 km porazil ve spurtu dvou uprchlíků Kolumbijce Harolda Tejadu.
ŽIVĚ Spojené státy podnikly další vlnu útoků na Írán, údery cílily hlavně na infrastrukturu
Americká armáda v pátek brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Íránská média tvrdí, že americké údery zasáhly infrastrukturu včetně šesti mostů na jihu země. Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že v poslední vlně úderů americké síly zasáhly vojenské cíle, vojenskou infrastrukturu a námořní kapacity.