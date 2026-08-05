Nemusí už jít jen o telefonát od falešného bankéře nebo policisty. Počet bankovních a platebních podvodů roste a s ním i kreativita pachatelů, kteří stále hledají nové způsoby, jak své oběti připravit o peníze. Útočí na emoce, vytvářejí pocit naléhavosti a využívají důvěry lidí. Týkat se přitom může každého z nás – bez ohledu na věk, vzdělání nebo zkušenosti.
Volá vám pracovník banky – váš účet je napadený. Jediný způsob, jak peníze zachránit, je podle něj okamžitě vybrat hotovost a předat ji kurýrovi, který ji odveze do banky. Přesně takhle prý podle bankéře ochráníte své úspory před údajnými hackery. Peníze z účtů vyberete, vložíte do obálky a vydáte se na parkoviště. O několik minut později přijíždí kurýr, prokáže se průkazem, převezme hotovost a odjíždí.
Peníze jsou pryč. A podle Komerční banky právě takto vypadá jeden z nejzávažnějších typů podvodů, které se v Česku v poslední době rychle rozmáhají.
Zatímco dříve pachatelé oběti nejčastěji nutili posílat peníze na takzvané bezpečné účty, nyní stále častěji využívají osobní předání hotovosti. Telefonicky se vydávají za bankéře, policisty nebo zástupce České národní banky a vytvářejí dojem, že je nutné jednat okamžitě. Lidé pak podle jejich instrukcí vyberou úspory a předají je nastrčenému kurýrovi, který může mít připravené falešné doklady nebo potvrzení. Jakmile hotovost převezme, její získání zpět bývá téměř nemožné.
„Pro mě asi nejemotivnějším zážitkem je případ slečny ve věku 31 let, která má dvě vysoké školy. Pět hodin vybírala hotovost a přeposílala peníze. Až když měla všechno v obálce, spadlo to z ní a zavolala nám: ‚Já jsem asi udělala chybu.‘ Až když viděla odjíždět to auto, uvědomila si to,“ popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
Podvodníci útočí stále častěji
Počet podvodů v oblasti plateb a platebních karet podle dat Komerční banky za první pololetí letošního roku meziročně vzrostl o 41 procent a škody dál narůstají. Počet napadených platebních karet se meziročně zvýšil o 33 procent a hodnota podvodných karetních transakcí vzrostla dokonce o 80 procent. U karetních podvodů přišli lidé v průměru o 4900 korun, u platebních podvodů pak o téměř 200 tisíc korun.
Nejčastějšími platebními podvody zůstávají investiční a krypto podvody, následované podvodnými telefonáty – například od falešných bankéřů, kteří tvrdí, že chrání peníze klientů, nebo jim nabízejí údajně výhodné investice. U platebních karet stojí za více než polovinou podvodů takzvaný phishing, totiž podvodné zprávy napodobující banky, úřady nebo přepravní společnosti, například falešné zprávy týkající se nedoplatků za parkování či potřeba doplatit clo.
„Když se lidé naučí odmítat převod na údajně bezpečný účet, podvodník pošle kurýra pro hotovost. Když znají funkci ověření bankéře v aplikaci, snaží se jim e-šmejdi namluvit, že kód zaslaný přes SMS nebo WhatsApp je totéž,“ upozorňuje Šašek.
Oběťmi jsou v 55 procentech případů muži, nejčastější ročník narození je 1979. „Takže se nebavíme o starších lidech, třeba 70+ nebo naopak o velmi mladých,“ dodal Šašek. Podle dat nerozhoduje ani vzdělání nebo adresa.
Falešná aplikace i napadené rezervace
Podvodníci jsou navíc stále více kreativní a objevují se i nové scénáře. Jeden z nich kombinuje vishing s falešnou aplikací a technikou označovanou jako NFC relay attack neboli „červí díra“.
Podvodník klientovi oznámí, že jeho účet nebo karta jsou v ohrožení, a pošle mu odkaz na údajnou bezpečnostní aplikaci. Tu si klient nainstaluje a podvodník ho přiměje přiložit k telefonu platební kartu a zadat PIN - například kvůli údajnému ověření. Ve skutečnosti tím získají údaje, které jim umožní vybírat peníze z bankomatů nebo kartou platit.
V létě pak podvodníci útočí také na dovolenkáře. Zneužívají skutečné rezervace ubytování a rozesílají výzvy k doplacení poplatků nebo ověření platební karty. Zprávy působí věrohodně, protože často obsahují skutečné údaje o rezervaci nebo přicházejí prostřednictvím interního chatu samotného rezervačního portálu.
„Tyto podvody jsou nebezpečné tím, že útočníci mohou pracovat se skutečnými údaji o rezervaci, takže zpráva působí velmi věrohodně. Varovným signálem je tlak na rychlou platbu nebo hrozba zrušením rezervace. V takové situaci doporučujeme komunikaci přerušit a vše ověřit přímo v oficiální aplikaci nebo na webu rezervační služby,“ radí Pavel Šašek.
WhatsApp, falešné e-shopy i investice
Podvodníci dál zneužívají také napadené účty na WhatsAppu, odkud rozesílají žádosti o půjčku rodině a známým. Velké škody způsobují i falešné internetové obchody nebo investiční podvody, při nichž lidé uvěří slibům vysokých výnosů a posílají další a další peníze.
„Ať už jde o zprávu od známého, podezřele výhodný nákup nebo investiční nabídku, podvodníci spoléhají na to, že člověk zareaguje rychle a bez ověření. Jakmile nás někdo nutí jednat ihned, měli bychom naopak zpomalit,“ zdůrazňuje Šašek.
Nejde o hloupost
Podle psycholožky Heleny Sovákové nejsou úspěšné podvody otázkou inteligence. „Podvodníci využívají přirozené fungování lidského mozku při akutním stresu. Nejprve vyvolají pocit ohrožení nebo hrozící ztráty, následně vytvoří časový tlak a vystupují jako autorita a člověka postupně izolují od lidí i informací, které by mu pomohly situaci racionálně vyhodnotit,“ vysvětluje. Nejde tak podle ní o hloupost ani nedostatek zkušeností, ale o běžnou reakci mozku na akutní stres.
Chybu přitom podle ní může udělat každý z nás a záleží jen na tom, jak dokážou podvodníci zaútočit na emoce konkrétního člověka. Právě proto podle odborníků nestačí jen technická ochrana. Stejně důležité je, aby lidé znali nejčastější scénáře podvodů a dokázali rozpoznat okamžik, kdy se je někdo snaží dostat pod tlak.
Pokud si nejsou jistí, doporučují odborníci při každé nečekané žádosti o peníze, instalaci aplikace nebo sdělení citlivých údajů komunikaci přerušit a situaci ověřit jinou, nezávislou cestou. A hlavně zpomalit, uklidnit se a nad celou situací se v klidu zamyslet.
Pokud už člověk podvodníkům naletí, rozhoduje čas. Odborníci doporučují okamžitě kontaktovat svou banku i Policii ČR a nestydět se popsat, co se stalo. Banka rychle omezí kartu, platby i přístupy do bankovnictví.
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