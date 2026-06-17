Myslíte si, že máte svá data pod kontrolou? Tohle vás možná vyvede z omylu
Projekt vznikal více než rok a půl v rámci mezinárodní spolupráce institucí z České republiky, Německa, Slovinska, Estonska a Ukrajiny za podpory programu Kreativní Evropa. Vedle samotné výstavy jej doprovází stejnojmenná publikace i rozsáhlý program debat, přednášek a diskusních setkání.
Každý den po sobě zanecháváme digitální stopy. Klikáme, vyhledáváme, nakupujeme, komunikujeme. Většina těchto procesů probíhá nenápadně na pozadí a jen málokdy si klademe otázku, kdo data skutečně ovládá a jak ovlivňují naše rozhodování. Nová výstava DATAS: The Data and the Sovereign v pražské Galerii Rudolfinum ukazuje, že nejde jen o technologie, ale také o svobodu, moc a demokracii.
Na první pohled mohou díla působit jako pohled do světa technologií, algoritmů a umělé inteligence. Výstava DATAS: The Data and the Sovereign, která je od 11. června k vidění v pražské Galerii Rudolfinum, ale míří mnohem dál. Prostřednictvím tvorby jednadvaceti umělců a uměleckých uskupení zkoumá, jak digitální systémy proměňují naše každodenní životy, politická rozhodnutí i samotné chápání svobody.
Návštěvník se zde nesetká s jednoduchými odpověďmi ani technologickým optimismem. Výstava otevírá otázky, které jsou stále naléhavější: kdo dnes ovládá data, jakou moc získávají algoritmy a co se stane, když se důležitá rozhodnutí začnou přesouvat do systémů, které většina lidí nikdy neuvidí.
„Prostřednictvím výstavy DATAS: The Data and the Sovereign chce Galerie Rudolfinum upozornit jak na rizika, tak na přínosy využívání umělé inteligence v umění; položit otázku, kdo skutečně ovládá naše data, a jak můžeme zajistit svou osobní suverenitu a politickou svobodu,“ říká ředitelka Galerie Rudolfinum Julia Bailey.
Projekt vznikal více než rok a půl v rámci mezinárodní spolupráce institucí z České republiky, Německa, Slovinska, Estonska a Ukrajiny za podpory programu Kreativní Evropa. Vedle samotné výstavy jej doprovází stejnojmenná publikace i rozsáhlý program debat, přednášek a diskusních setkání.
Kurátorka výstavy Lívia Nolasco-Rózsás upozorňuje, že digitální technologie dnes zasahují do oblastí, které byly ještě před několika lety považovány za výhradně lidské.
„Výstava DATAS: The Data and the Sovereign se zabývá dopadem algoritmického ovlivňování našich rozhodnutí prostřednictvím rychle se vyvíjejících technologií umělé inteligence, který vyvolává otázky ohledně zachování osobní a národní suverenity,“ vysvětluje.
„Boj o data je bojem o svobodu“
Podle ní se stále častěji ocitáme v situaci, kdy data a výpočetní systémy ovlivňují veřejnou debatu, politická rozhodnutí i podobu současných konfliktů. „Vzhledem k tomu, že umělá inteligence stále více ovlivňuje veřejnou debatu, manipuluje politickým rozhodováním a utváří průběh konfliktů, jsou základy demokracie přepisovány do kódu,“ dodává.
Právě tady vstupuje do hry umění. Ne jako ilustrace technologických problémů, ale jako nástroj, který dokáže zviditelnit procesy běžně ukryté pod povrchem digitálního světa. Výstava představuje instalace, videa i výzkumně orientované projekty, které propojují umění, technologii a společenskou reflexi.
„DATAS: The Data and the Sovereign ukazuje, že boj o data je vždy také bojem o svobodu a demokratické sebeurčení. Výstava otevírá nové perspektivy na to, jak může umění zviditelňovat technologickou moc a navrhovat alternativní digitální budoucnosti,“ říká Anaïs Boelicke, ředitelka Goethe-Institutu v České republice.
Výstava potrvá v Galerii Rudolfinum do 30. srpna 2026. Vedle samotné expozice nabídne také sérii debat, sympozií a veřejných programů, které mají rozšířit diskusi o tématech, jež se dnes dotýkají prakticky každého z nás.
Článek vznikl ve spolupráci s Galerií Rudolfinum.