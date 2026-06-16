Mysleli, že vyřadit z jídelníčku cukr pomůže. Nová studie ale odhalila nečekaný problém

Cukr bývá označován za jednoho z hlavních viníků moderních zdravotních problémů, a proto se ho mnoho lidí snaží ze svého jídelníčku zcela vyřadit. Nový výzkum ale naznačuje, že realita může být složitější. Vědci zjistili, že úplná absence cukru vedla u pokusných zvířat k nečekaným změnám v metabolismu i střevnímu prostředí. Jak je možné, že snaha jíst zdravě může mít i stinnou stránku?
Méně cukru automaticky neznamená lepší zdraví. Alespoň to naznačuje nový výzkum prezentovaný na výročním setkání Endokrinní společnosti ENDO 2026 v Chicagu. Podle jeho autorů může úplné odstranění sacharózy – běžné formy cukru – z jídelníčku vést k nečekaným důsledkům pro střevní mikrobiom i metabolické zdraví.
Vědci z kuvajtského Dasman Diabetes Institute zkoumali, co se stane, když myši dostávají nízkotučnou stravu zcela bez sacharózy. Výsledky porovnávali s kontrolní skupinou, která po dobu 16 týdnů přijímala nízkotučnou stravu obsahující určité množství cukru.
Přestože si obě skupiny zvířat udržovaly podobnou tělesnou hmotnost, u myší bez sacharózy se objevila řada nepříznivých změn. Vědci zaznamenali horší regulaci hladiny cukru v krvi, známky inzulinové rezistence, narušení složení střevních bakterií, zvýšený střevní zánět i změny spojované s nealkoholickým ztukovatěním jater.
„Úplné odstranění sacharózy z nízkotučné stravy může neočekávaně narušit zdraví střev a podpořit zánětlivé procesy i metabolické poruchy. Výsledky ukazují, že vyvážená výživa je důležitější než pouhé odstranění cukru,“ uvedl vedoucí autor studie Rasheed Ahmad z Dasman Diabetes Institute.
Výzkumníci hodnotili celou řadu ukazatelů, včetně tolerance glukózy, citlivosti na inzulin, hladin metabolických hormonů, složení střevního mikrobiomu i zánětlivých procesů v tlustém střevě a játrech. Právě kombinace těchto faktorů podle nich naznačuje, že příliš restriktivní přístup ke stravě nemusí vždy přinášet očekávané výsledky.
Výzkum neobhajuje nadměrnou konzumaci cukru
„Zjištění naznačují, že úplné odstranění sacharózy z nízkotučné stravy může mít negativní dopad na střevní mikrobiom i metabolické zdraví. Studie zdůrazňuje význam vyváženého příjmu sacharidů pro udržení stability střevního prostředí a správného fungování imunitního systému,“ popsal Ahmad.
Autoři zároveň upozorňují, že dosud existovalo jen málo dat o možných důsledcích velmi přísných nízkotučných diet, které cukr vylučují úplně. Právě proto považují výsledky za důležitý podnět pro další výzkum.
Podle Ahmada by nová zjištění mohla v budoucnu ovlivnit výživová doporučení. „Tento výzkum může přispět k tomu, aby se větší pozornost věnovala udržování zdravého střevního mikrobiomu, a ne pouze omezování cukru. V dlouhodobém horizontu by tato zjištění mohla pomoci zlepšit strategie prevence a léčby metabolických poruch, ztukovatění jater i chronických zánětlivých onemocnění.“
Výzkumníci zároveň zdůrazňují, že jejich práce neobhajuje nadměrnou konzumaci cukru. Spíše ukazuje, že lidský organismus je složitější, než se může zdát, a že zdravá strava nestojí na jednom jediném pravidle. Klíčem podle nich zůstává celková rovnováha jídelníčku a podpora zdravého střevního mikrobiomu.
„Studie, jako je tato, odrážejí závazek našeho institutu rozvíjet vědecké poznatky založené na důkazech, které zlepšují veřejné zdraví a prohlubují naše porozumění metabolickým onemocněním,“ uzavřel zastupující generální ředitel institutu Faisal Hamed Al-Refaei.
VIDEO: „Neexistuje žádná potravina, která do jídelníčku nepatří. Vždy záleží jen na množství. Lepek za tloustnutí nemůže, na cukru závislost nevzniká.“
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