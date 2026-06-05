Mysleli, že snídají správně. Odborníci mluví o detailu, který může zabránit přejídání i chuti na sladké

Lidé si dnes stále častěji dávají záležet na tom, aby den začali kvalitní snídaní. Podle odborníků ale většina z nich přehlíží jeden důležitý detail. Nezáleží totiž jen na tom, kolik vlákniny během dne přijmeme, ale také kdy ji tělu dodáme. Nové poznatky naznačují, že právě první jídlo po probuzení může výrazně ovlivnit trávení, pocit hladu i hladinu energie na zbytek dne.
Vláknina patří mezi živiny, o nichž se mluví často, přesto jí většina lidí přijímá výrazně méně, než by měla. Podle odborníků se to týká přibližně 95 procent dospělých ve Velké Británii i Spojených státech. Důsledky přitom nesouvisí jen s trávením.
Nedostatek vlákniny může ovlivňovat střevní mikrobiom, imunitní systém, zdraví srdce i regulaci hladiny cukru v krvi. Představa, že by člověk měl přidávat vlákninu do každého jídla během dne, však může působit odrazujícím dojmem. Výživoví odborníci proto doporučují začít tam, kde je změna nejsnazší: u snídaně.
Výzkumy naznačují, že právě první jídlo dne často ovlivňuje naše další rozhodování. Australská studie například zjistila, že lidé, kteří snídali jídla bohatá na vlákninu, měli větší tendenci vybírat si zdravější a vlákninou bohatší potraviny i později během dne. Naopak ti, kteří snídani vynechávali nebo volili méně vhodné varianty, podobný efekt nevykazovali.
„Pokud si dáte vyváženou snídani, je pravděpodobnější, že vám usnadní zdravé stravování i později během dne. Intuitivně víme, že snídaně dokáže nastavit směr pro celý den,“ vysvětluje nutriční vědkyně Emily Leemingová z londýnské King’s College.
Proč je důležitá vláknina
V lidském organismu je výjimečná tím, že ji na rozdíl od sacharidů, bílkovin nebo tuků přímo netrávíme. Putuje trávicím traktem až do tlustého střeva, kde slouží jako potrava pro prospěšné bakterie. Během této cesty zároveň zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvětšuje objem potravy a podporuje pocit sytosti. Významnou roli hraje také při regulaci hladiny krevního cukru. Pokud jsou sacharidy konzumovány společně s vlákninou, cukry se do krevního oběhu dostávají pomaleji. Energie je pak stabilnější a člověk nepociťuje tak výrazné výkyvy hladu.
Udělá vám lepší ráno
V roce 2021 vědci zjistili, že lidé, jejichž snídaně vyvolávala menší nárůst hladiny cukru v krvi – mimo jiné právě díky vyššímu obsahu vlákniny –, pociťovali během dne menší hlad a celkově přijali méně kalorií. Podobné závěry přinesly i další studie. Ať už účastníci jedli ovesnou kaši, nebo celozrnné pečivo, po vlákninou bohaté snídani se cítili déle sytí než po kaloricky srovnatelném jídle s nižším obsahem vlákniny.
Přínosy se však neomezují jen na pocit sytosti. Podle gastroenteroložky Trishy Pasrichaové z Harvardovy univerzity, autorky knihy You've Been Pooping All Wrong, patří vyšší příjem vlákniny k nejspolehlivějším způsobům, jak zlepšit pravidelnost vyprazdňování. „Jedním z nejpředvídatelnějších způsobů, jak zlepšit stolici, je jednoduše jíst více vlákniny. Když je stolice měkčí, odchází snadněji a není nutné tlačit, je to známka toho, že přijímáte dostatek vlákniny,“ říká Pasrichaová.
Právě ráno může být její účinek obzvlášť výrazný. Během spánku je činnost tlustého střeva utlumená, po probuzení se však opět aktivuje. „Když se probudíte, dostává střevo signály z okolí a znovu se probouzí. Nejaktivnější bývá během první jedné až dvou hodin po probuzení,“ vysvětluje odbornice.
Zdravá snídaně s dostatkem vlákniny tak může podpořit přirozené pohyby střev a usnadnit ranní vyprazdňování. „Podle toho, zda jste měli ráno dobré vyprázdnění, se může odvíjet celý váš den. Opravdu tomu věřím,“ dodává Pasrichaová.
Výsledky výzkumů její slova podporují. Ve studii zahrnující 153 dospělých vedlo zařazení snídaně obohacené o pšeničné otruby k výraznému zlepšení trávení už po dvou týdnech. Účastníci uváděli snadnější vyprazdňování, menší nadýmání, více energie i lepší náladu.
Stačilo přitom pouhých 5,4 gramu vlákniny navíc během ranního jídla. Podle odborníků je právě snídaně ideálním místem, kde začít. Na rozdíl od obědů nebo večeří bývá u mnoha lidí každý den podobná, takže i drobná změna může mít v dlouhodobém horizontu významný dopad.
Snídaně je klíčová
„Snídaně představuje klíčovou příležitost, jak zvýšit příjem vlákniny. Pokud ji vynecháváte, bude mnohem těžší dosáhnout doporučeného množství,“ upozorňuje Leemingová. Dospělý člověk by měl podle doporučení přijmout přibližně 30 gramů vlákniny denně. Průměrný obyvatel západních zemí však konzumuje jen něco málo přes polovinu této dávky. Odborníci proto zdůrazňují, že samotná snídaně problém nevyřeší. Vlákninu je vhodné rozložit do celého dne a její příjem navyšovat postupně, aby se trávicí systém mohl přizpůsobit.
„Je to trochu jako raketové palivo pro střevní mikrobiom. Pokud vlákninu rozložíte do více jídel během dne, je menší pravděpodobnost, že se objeví nepříjemné potíže,“ říká Leemingová. Dobrou zprávou je, že i malé změny mohou mít význam. „Už zvýšení příjmu vlákniny o sedm gramů denně souvisí s výrazně nižším rizikem srdečních onemocnění, rakoviny tlustého střeva i diabetu 2. typu,“ popisuje odbornice.
Začít lze jednoduše. Obyčejné kukuřičné lupínky mohou nahradit celozrnné cereálie, bílý toast žitný nebo semínkový chléb. Dobrou volbou jsou také ovesné vločky, overnight oats, řecký jogurt či kefír doplněné o ořechová másla, semínka a bobulovité ovoce. Právě taková drobná ranní změna může podle odborníků během let přinést překvapivě výrazný rozdíl.
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Zdroj: BBC, National Library of Medicine, Nature
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