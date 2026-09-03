Mysleli, že se stačí osprchovat. Změna tělesného pachu může upozornit na cukrovku i ledviny

Změnu tělesného pachu bývá snadné vysvětlit vedrem, stresem, jídlem nebo zhoršenou hygienou. Někdy ale tělo podobným způsobem upozorňuje na problém, který se odehrává uvnitř našeho organismu. Zpozornět je podle farmaceutky vhodné především tehdy, pokud nový pach vznikne bez zjevné příčiny, přetrvává nebo se k němu přidají další obtíže.
To, jak člověku voní dech, pot nebo moč, se může během života přirozeně měnit. Stačí jiné jídlo, větší fyzická aktivita, stres, nový lék nebo třeba doplněk stravy. Pokud ale změna přijde náhle a člověk pro ni nenajde zřejmé vysvětlení, podle odborníků stojí za to jí věnovat pozornost.
„Lidé si změny tělesného pachu často vysvětlují stresem, teplým počasím, horší hygienou nebo tím, co jedli. Někdy je to pravda, ale pokud se pach změní náhle, aniž by člověk znal příčinu, nebo přetrvává delší dobu, je vhodné zpozornět. Organismus si tím může říkat o pozornost dříve, než se objeví další obtíže,“ vysvětluje farmaceutka Kamila Horníčková.
Samotný pach samozřejmě nestačí k určení diagnózy. V kombinaci s dalšími příznaky však může napovědět, na co se zaměřit: například na hladinu cukru v krvi, dostatečný příjem tekutin nebo funkci ledvin.
Dech jako odlakovač není vždy jen následek diety
Jednou z nápadnějších změn je nasládlý až acetonový pach dechu, který může připomínat přezrálé ovoce nebo odlakovač na nehty. „Vzniká při zvýšené tvorbě ketolátek a může se objevit například při dlouhodobém hladovění, ketogenní dietě nebo špatně kompenzované cukrovce,“ popisuje Horníčková.
Důležitý je pak především kontext. Pokud člověk například drží ketogenní dietu, tvorba ketolátek může být očekávaným důsledkem změny metabolismu. V jiných situacích už ale může stejný pach doprovázet zdravotní problém.
„Pokud se k acetonovému dechu přidá výrazná žízeň, únava, hubnutí nebo časté močení, je vhodné nechat zkontrolovat hladinu krevního cukru. Právě tato kombinace příznaků může upozorňovat na poruchu metabolismu glukózy,“ dodává farmaceutka.
Výrazný acetonový dech společně se silnou nevolností, zvracením, bolestí břicha, zrychleným dýcháním, výraznou slabostí nebo poruchou vědomí už není vhodné řešit jen domácím pozorováním. Podobné příznaky mohou doprovázet závažnou metabolickou poruchu a vyžadují rychlé lékařské posouzení.
Moč může výrazně zapáchat i kvůli nedostatku tekutin
Neobvyklý zápach nemusí automaticky znamenat nemoc. Velmi často jej dokáže změnit něco mnohem banálnějšího: například dehydratace. Když člověk málo pije, moč je koncentrovanější a její pach bývá intenzivnější.
„Lidé bývají překvapeni tím, že změnu pachu může způsobit samotná dehydratace. Koncentrovanější moč pak získává výraznější čpavkový zápach, aniž by za tím muselo být onemocnění,“ vysvětluje Horníčková.
Výraznější barvu i specifický pach moči mohou způsobovat také některé vitaminy a doplňky stravy, zejména vitaminy skupiny B. „Lidé se často obávají zdravotního problému, přitom jde o očekávaný důsledek užívání doplňku stravy,“ upozorňuje farmaceutka.
Pach mohou ovlivnit také některé léky. Podle Horníčkové se změny mohou objevit například při užívání některých antibiotik či antidepresiv nebo po vyšších dávkách některých doplňků stravy.
Jinak může vonět i pot
Změna tělesného pachu nemusí souviset s tím, že by člověk najednou zanedbával hygienu. Složení potu a následně i jeho pach ovlivňuje řada faktorů. „Pach těla mohou ovlivnit hormonální změny během puberty, těhotenství nebo menopauzy, ale také některé léky a doplňky stravy,“ potvrzuje Horníčková.
Jednorázová změna proto obvykle není důvodem k panice. Důležitější je sledovat, zda trvá dlouho, zda se zhoršuje a jestli se zároveň neobjevují další nezvyklé příznaky.
Kdy už změnu pachu nepřehlížet
Pozornost si podle odbornice zaslouží zejména změna, která vznikne bez jasného důvodu a dlouhodobě přetrvává. „Varovným signálem může být dlouhodobě přetrvávající amoniakový zápach dechu, který může souviset s nedostatečným příjmem tekutin nebo problémy s ledvinami,“ říká Horníčková.
Podobně platí, že samotný výraznější zápach moči ještě nemusí znamenat problém. Pokud se ale přidá pálení při močení, bolest v podbřišku nebo horečka, může jít například o infekci močových cest a je namístě zdravotní stav řešit. „Krev v moči by pak nikdy neměla být přehlížena a vždy vyžaduje lékařské vyšetření,“ upozorňuje farmaceutka.
Jednoduché pravidlo tedy zní: pokud člověk dokáže změnu pachu spojit s konkrétní okolností, například novým jídlem, vitaminy, dietou nebo nedostatkem tekutin, a po jejím odeznění se vše vrátí k normálu, většinou není důvod k obavám.
Pokud ale nový pach přetrvává, postupně sílí nebo jej doprovázejí další změny zdravotního stavu, není dobré jej jednoduše překrýt deodorantem, ústní vodou nebo parfémem. Právě další příznaky totiž rozhodují o tom, zda jde o běžnou reakci těla, nebo signál, který si zaslouží vyšetření.
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Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
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