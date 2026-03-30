Mysleli, že odpolední káva únavu vyřeší. Se změnou času pomůže úplně jiný nápoj, radí odborníci

„Krátkodobé povzbuzení kofeinem může vést k dlouhodobě nižší energii,“ upozorňuje farmaceutka Kamila Horníčková. Právě jarní změna času podle ní často spouští začarovaný kruh únavy, který si mnozí nevědomky ještě zhoršují – typicky odpolední kávou, po níž následuje horší spánek a ještě větší vyčerpání. Stačí přitom málo: nahradit kávu jinými nápoji. Jaké to podle farmaceutky jsou?
Posun na letní čas každoročně zamává s biorytmem leckoho z nás. Organismus se musí přizpůsobit delším dnům i jinému režimu, což se u mnoha lidí projeví únavou, nesoustředěností nebo takzvanou mozkovou mlhou. A právě v této fázi často přichází první chyba – snaha „nakopnout“ tělo další dávkou kofeinu.
„Jarní únava je období, kdy se organismus adaptuje na změnu ročního rytmu. Mozek proto potřebuje spíše výživu a regeneraci než další stimulaci,“ vysvětluje Horníčková. Podle jejích zkušeností řeší lidé v tomto období především pokles energie a zhoršenou koncentraci. Místo hledání příčiny ale často sahají po rychlém řešení.
Káva přitom sama o sobě není problém, pokud zůstane ranním rituálem. Potíž nastává ve chvíli, kdy se stane oporou i v odpoledních hodinách. „Pokud si kofein dopřejeme odpoledne, může narušit přirozený biorytmus a zhoršit kvalitu spánku. Vzniká začarovaný kruh: večer hůře usínáme, ráno jsme unavení a saháme po další dávce kofeinu,“ popisuje farmaceutka. Na jaře, kdy je organismus citlivější, se tento efekt ještě zesiluje.
Mnohem účinnější než další šálek kávy je podle odborníků zaměřit se na to, co tělo skutečně potřebuje – tedy výživu. Klíčovou roli hraje například cholin, látka důležitá pro paměť a koncentraci. Najdeme ho ve vejcích, lososu, játrech nebo másle, z rostlinných zdrojů pak například v brokolici. Důležité jsou také omega-3 mastné kyseliny, které podporují správnou funkci mozku a pomáhají zvládat únavu.
Nejde jen o to, co jíme
„Komplexní péči může představovat například rybí olej nebo kril, které obsahují omega-3, lecitin, magnezium nebo vitamíny skupiny B,“ doplňuje Horníčková. Právě kombinace těchto látek může podle ní pomoci stabilizovat energii přirozenější cestou než krátkodobé stimulanty.
Jednou z tradičních látek, která se s podporou mozku spojuje dlouhodobě, je lecitin. „Pomáhá při únavě, zhoršené koncentraci i při zvýšené psychické zátěži,“ říká farmaceutka. Přirozeně se nachází například ve vaječných žloutcích, sóje, ořeších nebo slunečnicových semínkách. V období jarní únavy může být vhodné jeho příjem navýšit, ideálně kombinací pestré stravy a doplňků.
Zásadní roli ale nehraje jen to, co jíme, ale i celkový životní styl. Odborníci upozorňují, že lidé mají tendenci řešit únavu izolovaně – zaměřit se pouze na energii, ale přehlížet širší souvislosti. „V praxi se často ukazuje, že lidé řeší pouze samotnou únavu, ale nevěnují pozornost například stresu, nedostatku spánku nebo dehydrataci,“ vysvětluje Horníčková.
Změna přístupu přitom nemusí být složitá. Místo odpolední kávy může pomoci například šálek jemného zeleného čaje nebo kakaa, které obsahuje theobromin – látku s mírně stimulačním, ale zároveň zklidňujícím účinkem. Podstatné je také doplňování tekutin a minerálů, ideálně například minerální vodou s citronem.
Důležitý je i pohyb a kontakt s přirozeným prostředím. Pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek spánku a pravidelný režim pomáhají tělu stabilizovat energii mnohem efektivněji než krátkodobé „nakopnutí“. Vedle výživy může pomoci i aktivní práce s mozkem. Stačí drobnosti – změnit denní stereotyp, zapojit druhou ruku při běžných činnostech nebo si dát mentální výzvu v podobě křížovky či nové aktivity. Mozek tak vytváří nová spojení a udržuje si kondici.
„Lidem doporučuji vyvážený sezónní jídelníček bez extrémů a populárních detoxů, nepřepínat se a na jaře držet své tělo v teple,“ shrnuje Horníčková. Pokud se únava prohlubuje nebo trvá delší dobu, je podle ní namístě i preventivní konzultace s lékařem. Jarní vyčerpání tak nemusí být nutně signálem, že tělu chybí energie. Často jde spíš o důsledek toho, jak s ní zacházíme. A právě snaha „dohnat“ ji další kávou může být tím, co problém ve výsledku jen prohlubuje.
VIDEO: Kardiolog: Jím jen o víkendu a večer, po jídle klesá výkon. Že káva škodí, je fáma
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
