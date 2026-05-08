Ranní káva znamená pro většinu lidí hlavně kýženou dávku energie. Nový výzkum ale naznačuje, že její vliv může být mnohem hlubší. Vědci totiž poprvé detailně popsali, co pravidelné pití kávy dělá se střevy, mozkem i lidskou psychikou. Výsledky překvapily i samotné výzkumníky: ukázalo se totiž, že rozdíl nedělá jen kofein, ale i látky, kterým dosud věda nevěnovala tolik pozornosti.
Káva patří mezi nejběžnější nápoje na světě a její účinky vědci zkoumají už desítky let. Přesto až nyní přichází studie, která se detailně zaměřila na to, jak ovlivňuje takzvanou osu střevo–mozek, tedy složitý komunikační systém propojující trávení, nervovou soustavu a psychiku.
Do výzkumu se zapojilo 62 lidí. Polovina z nich pravidelně pila kávu, druhou polovinu tvořili lidé, kteří kávu běžně nekonzumují. Za pravidelné konzumenty byli považováni účastníci, kteří denně vypili tři až pět šálků, což Evropský úřad pro bezpečnost potravin označuje za bezpečné a běžné množství.
Účastníci během studie vyplňovali psychologické dotazníky, zaznamenávali svůj jídelníček i příjem kofeinu. Vědci zároveň s tím analyzovali vzorky stolice a moči. Právě díky nim mohli sledovat změny ve střevních bakteriích i metabolických procesech, které s konzumací kávy souvisejí.
Zajímavá část experimentu přišla hned na začátku. Lidé, kteří byli zvyklí pít kávu každý den, ji museli na dva týdny úplně vysadit. Už během této krátké doby vědci zaznamenali výrazné změny v látkách produkovaných střevními mikroorganismy. Mikrobiom pravidelných konzumentů kávy se po vysazení začal viditelně odlišovat od lidí, kteří kávu běžně nepijí.
Nečekané překvapení
Po skončení této fáze se káva do jídelníčku znovu postupně vracela. Účastníci ale nevěděli, zda dostávají klasickou nebo bezkofeinovou variantu. Právě tady přišlo jedno z největších překvapení studie. Zlepšení nálady, nižší míra stresu, depresivních pocitů i impulzivity se totiž objevily v obou skupinách — tedy i u lidí, kteří pili pouze bezkofeinovou kávu.
Výzkumníci zároveň identifikovali konkrétní druhy bakterií, které se častěji objevovaly u pravidelných konzumentů kávy. Vyšší zastoupení měly například bakterie Eggertella sp a Cryptobacterium curtum. Podle vědců mohou souviset s tvorbou kyselin v trávicím systému nebo se syntézou žlučových kyselin, které pomáhají chránit organismus před škodlivými bakteriemi a infekcemi. Studie zaznamenala také zvýšený výskyt bakterií ze skupiny Firmicutes, které byly v minulosti spojovány s pozitivnějším emočním naladěním, zejména u žen.
Další překvapení přinesly výsledky zaměřené na fungování mozku. Zlepšení paměti a schopnosti učení se totiž objevilo pouze u lidí, kteří pili bezkofeinovou kávu. Podle vědců to naznačuje, že za některými pozitivními účinky nemusí stát kofein, ale jiné látky obsažené v kávě — například polyfenoly.
Naopak klasická káva s kofeinem měla jiné benefity. Účastníci, kteří pili kofeinovou variantu, vykazovali nižší úroveň úzkosti a zároveň lepší pozornost i bdělost. Výzkum navíc naznačil, že kofein může souviset také s nižším rizikem zánětlivých procesů v organismu.
Výzkum vedli odborníci z centra APC Microbiome Ireland při University College Cork a výsledky publikovali v odborném časopise Nature Communications. Studie vznikla za podpory organizace Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) a podle autorů jde o první takto podrobné sledování vztahu mezi pitím kávy, střevním mikrobiomem a psychickým stavem člověka.
„Zájem veřejnosti o zdraví střev v posledních letech výrazně vzrostl. Zároveň stále lépe chápeme vztah mezi trávením a psychickým zdravím. Mechanismy, kterými káva ovlivňuje osu střevo–mozek, ale dosud nebyly jasné,“ vysvětlil profesor John Cryan z APC Microbiome Ireland.
Podle něj výsledky ukazují, že káva neovlivňuje jen jednotlivé bakterie, ale také to, jak celý mikrobiom funguje a jaké látky produkuje. „Káva je mnohem víc než jen kofein. Jde o komplexní součást stravy, která interaguje s našimi střevními mikroby, metabolismem i emoční pohodou,“ uvedl Cryan.
Vědci zároveň upozorňují, že studie neznamená jednoduché doporučení „čím víc kávy, tím lépe“. Výsledky ale naznačují, že pravidelná a umírněná konzumace kávy může být součástí zdravého životního stylu a mít širší dopady na organismus, než se dosud předpokládalo.
