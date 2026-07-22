Mysleli, že největší problém je kofein. Vědce teď v kávě zaujaly jiné látky a jejich vliv na zdraví

Káva je už řadu let spojována s nižším rizikem některých civilizačních onemocnění i delším životem. Vědci ale dosud nedokázali přesvědčivě vysvětlit, co přesně se po jejím vypití v těle odehrává. Nová studie nyní popisuje mechanismus, který by mohl být jedním z dílků této skládačky. A překvapivě v něm nehraje hlavní roli kofein.
Tým vědců z Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences nyní přišel s možným vysvětlením. Ve studii publikované v odborném časopise Nutrients popisuje dosud neznámé propojení mezi látkami obsaženými v kávě a receptorem označovaným jako NR4A1, který hraje důležitou roli v ochraně buněk před stresem a poškozením.
„Káva je známá svými příznivými účinky na zdraví. Naše výsledky naznačují, že část těchto účinků může souviset právě s tím, jak některé její složky ovlivňují daný receptor, jenž pomáhá chránit organismus před poškozením způsobeným stresem,“ vysvětluje vedoucí autor studie Stephen Safe z Texas A&M University.
Receptor NR4A1 patří mezi takzvané jaderné receptory. Ty fungují jako regulátory genové aktivity a pomáhají buňkám reagovat na různé formy zátěže, například zánět nebo poškození tkání. Už dřívější práce označovaly NR4A1 za jakýsi „senzor živin“, který dokáže reagovat na látky přijímané potravou a ovlivňovat procesy související se stárnutím.
Pozorovací studie už v minulosti opakovaně ukázaly, že lidé pravidelně pijící kávu mívají nižší riziko Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby nebo některých metabolických onemocnění. Takové práce ale dokážou zachytit pouze souvislost, nikoli vysvětlit její biologickou příčinu.
Právě tu se pokusil objasnit nový výzkum. Vědci zkoumali, jak jednotlivé látky obsažené v kávě působí na receptor NR4A1 a zda mohou měnit jeho aktivitu. Výsledky ukázaly, že několik přirozeně se vyskytujících sloučenin se na receptor skutečně váže. Nejvýraznější účinek přitom neměl kofein, ale především polyfenolické a polyhydroxylové látky, mezi nimi například kyselina kávová.
„Domníváme se, že alespoň část příznivých účinků kávy může být zprostředkována právě aktivací tohoto receptoru,“ říká Safe.
Co je receptor NR4A1?
NR4A1 (také označovaný jako Nur77) patří mezi takzvané jaderné receptory: bílkoviny, které dokážou ovlivňovat aktivitu genů uvnitř buněk. Aktivují se například při stresu, zánětu nebo poškození tkání a pomáhají řídit, jak na tyto situace organismus zareaguje.
Vědci už dříve ukázali, že NR4A1 se podílí na regulaci zánětlivých procesů, metabolismu, opravě poškozených tkání i buněčné smrti. Právě proto je zkoumán v souvislosti s řadou onemocnění, mimo jiné s rakovinou, neurodegenerativními chorobami nebo metabolickými poruchami.
Nová studie naznačuje, že některé látky obsažené v kávě mohou tento receptor aktivovat. To ale neznamená, že pití kávy samo o sobě chrání před nemocemi. Výzkum zatím pouze ukazuje jeden z biologických mechanismů, který by mohl vysvětlovat, proč se pití kávy v populačních studiích opakovaně spojuje s lepším zdravím.
V laboratorních modelech tyto látky měnily chování buněk způsobem, který bývá spojován s lepší ochranou organismu. Výzkumníci pozorovali menší rozsah buněčného poškození i pomalejší růst nádorových buněk. Klíčový experiment ale přišel až ve chvíli, kdy receptor NR4A1 z buněk odstranili: ochranný efekt náhle zmizel.
Tentokrát nejde o kofein
Právě tento výsledek podle autorů výrazně posiluje hypotézu, že receptor NR4A1 není pouhým „přihlížejícím“, ale jedním z mechanismů, přes který mohou některé složky kávy působit. Pokud receptor v buňkách chyběl, dříve pozorované ochranné účinky se už neprojevily.
Zajímavé přitom je, že největší pozornost na sebe nepřitáhl kofein. Přestože je jeho nejznámější a nejhojněji zastoupenou složkou, v laboratorních modelech vykazoval ve vztahu k receptoru NR4A1 jen poměrně slabou aktivitu.
„Kofein se sice na receptor váže, ale v našich modelech toho příliš nedělá. Výrazně aktivnější jsou právě polyfenolické a polyhydroxylové sloučeniny,“ shrnuje Safe.
Podle autorů by právě tento poznatek mohl pomoci vysvětlit dlouhodobé výsledky populačních studií. Ty totiž opakovaně ukazují, že příznivější zdravotní výsledky bývají spojeny nejen s pitím klasické kávy, ale často i s její bezkofeinovou variantou. Pokud hlavní roli skutečně nehrají kofein, ale jiné rostlinné látky, přestává být tato podobnost překvapivá.
Samotní vědci ale zároveň upozorňují, že by bylo chybou přisuzovat všechny zdravotní účinky kávy jedinému mechanismu. Nápoj obsahuje stovky různých chemických látek a každá z nich může v organismu působit odlišným způsobem.
„V lidském těle existuje mnoho receptorů i mnoho biologických mechanismů. Naše práce ukazuje, že toto by mohl být jeden z důležitých článků celého řetězce,“ říká Safe.
Autoři zároveň zdůrazňují, že jejich studie neprokazuje, že pití kávy samo o sobě předchází nemocem nebo prodlužuje život. Výzkum byl zaměřen především na objasnění biologických procesů a probíhal v laboratorních modelech. K potvrzení skutečného významu receptoru NR4A1 u lidí budou potřeba další studie.
„Podařilo se nám najít souvislost, ale stále musíme zjistit, jak významnou roli ve skutečnosti hraje,“ dodává Safe.
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Zdroj: Nutrients (2025), Texas A&M University College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences , ScienceDaily
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