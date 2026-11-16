Mysleli, že našli letadlo Amelie Earhartové. Takové rozuzlení výpravy za zmizelou pilotkou nikdo nečekal

Na dně tichomořské laguny se rýsoval podlouhlý předmět. Satelitní snímky naznačovaly, že by mohl patřit letadlu Amelie Earhartové, která před téměř 90 lety zmizela při letu kolem světa. Sedmnáctičlenná expedice proto vyrazila na neobydlený atol, kam se dostává jen obtížně. Po dnech na moři a pátrání mezi korály přišlo rozuzlení, které ukazuje, jak snadno dokáže příroda zmást i zkušené badatele.
Když v červenci 1937 zmizela americká pilotka Amelia Earhartová se svým navigátorem Fredem Noonanem nad Tichým oceánem, začalo jedno z nejrozsáhlejších pátrání v dějinách letectví. Ani po téměř devíti desetiletích však nikdo s jistotou neví, kde jejich Lockheed Electra 10-E skončil. Naději na rozluštění záhady nyní přinesly satelitní snímky odlehlého atolu Nikumaroro v souostroví Kiribati. Pod hladinou tam totiž ležel útvar, který nápadně připomínal trosky letadla.
Earhartová se jako první žena v historii proslavila samostatným přeletem Atlantiku bez mezipřistání. V roce 1937 se pokusila obletět svět po trase poblíž rovníku. Dne 2. července odstartovala s Noonanem z Lae na Nové Guineji směrem k Howlandovu ostrovu. Do cíle však nikdy nedoletěli. Americké úřady následně dva týdny prohledávaly oblast oceánu přibližně o rozloze Texasu, ale po dvojici ani letadle nenašly přesvědčivou stopu.
Jedna z nejznámějších teorií předpokládá, že pilotka nedoletěla k plánovanému cíli, ale nouzově přistála na korálovém útesu u Nikumarora, zhruba 640 kilometrů jihovýchodně od Howlandova ostrova.
Badatelé zde při předchozích výpravách objevili pozůstatky možného tábořiště trosečníků, dámskou botu odpovídající období třicátých let či střepy skleněné nádobky od kosmetického přípravku proti pihám. Žádný z těchto předmětů však sám o sobě nedokazuje, že na ostrově pobývala právě Earhartová.
Vypadalo to jako trup letadla
Novou naději přinesly satelitní snímky z roku 2020. Poblíž písečného výběžku Taraia zachytily podlouhlý světlý útvar, který někteří badatelé považovali za možný pozůstatek letounu. Archeolog Richard Pettigrew, ředitel neziskové organizace Archaeological Legacy Institute, navíc objevil další obrazové záznamy. Na leteckém videu jej zaujal odlesk připomínající kov.
Ne všichni jeho nadšení sdíleli. Někteří dlouholetí badatelé zabývající se zmizením Earhartové už tehdy upozorňovali, že záhadný objekt může být obyčejný spadlý strom. Pettigrew se přesto rozhodl hypotézu prověřit přímo na místě.
„Je nesmírně uspokojující být tak blízko okamžiku, kdy prověříme objekt Taraia a možná konečně vyřešíme záhadu zmizení Amelie Earhartové a Freda Noonana,“ uvedl Pettigrew 12. října, když se expedice blížila k ostrovu. Jeho slova zveřejnila Purdueova univerzita, která výpravu spolufinancovala.
Sedmnáctičlenný tým dorazil k Nikumaroru po pětidenní plavbě. Výzkumníci museli překonat korálový útes, nepříznivé počasí i složité podmínky na neobydleném atolu. Na samotném ostrově strávili čtyři pracovní dny. Používali detektory kovů, magnetometr a sonar, který dokáže zobrazovat předměty pod vodou. Přes noc se vraceli na loď, mimo jiné kvůli obrovským suchozemským krabům palmovým, kteří prosluli zvědavostí při hledání potravy.
Bude třeba bádat dál
Výsledek však naděje na přelomový objev zhatil. Útvar, který na satelitních snímcích připomínal části letadla, podle výzkumníků s největší pravděpodobností tvořily velké kmeny stromů naplavené na písečný výběžek. Většinu materiálu mezitím odneslo moře. Na místě zůstal pouze menší fragment ve tvaru písmene Y.
Také záhadný kovový lesk dostal přirozené vysvětlení. Povrch dřeva pokrývala uhličitanová krusta vzniklá v mořském prostředí. Podobně lesklou vrstvu tvořenou zpevněným korálovým pískem výzkumníci našli i na dalších předmětech.
„Bohužel se nám nepodařilo najít ten rozhodující důkaz,“ připustil člen expedice Steve Schultz z Purdueovy univerzity. Podle něj však nešlo o zbytečnou cestu. „Vyrazili jsme ověřit hypotézu, nikoli zaručit určitý výsledek. A důkazy jsme sledovali až do konce,“ vysvětlil v oficiálním prohlášení.
Výprava navíc z laguny vyzvedla přibližně 76 centimetrů dlouhou ocelovou trubku a další předměty, které badatelé hodlají podrobně prozkoumat. Jejich případná souvislost se zmizelým letadlem zatím zůstává neprokázaná.
Purdueova univerzita má k případu osobní vztah. Earhartová zde působila jako poradkyně a mentorka mladých žen a univerzitní nadace pomohla financovat její legendární letoun, kterému pilotka přezdívala „létající laboratoř“.
Pettigrew ani Schultz se proto pátrání vzdát nehodlají. „Amelia Earhartová se nikdy nevzdávala. Posouvala hranice a létala do neznáma. Stejný zápal pohání i naše hledání,“ uzavřel Schultz.
VIDEO: Záhada pádu letadla na Šumavě na Štědrý den roku 1937
Zdroj: The Guardian, The Washington Post, Purdue University, ABC News Australia
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Návrat do Mexika odmítám, říká o reprezentaci Bičík. Doba experimentů je ale pryč
„Šest porážek, nula bodů, sestup do skupiny B. Hodně nelichotivá bilance v Lize národů. Musíme však vidět, že šlo o nejtěžší skupinu, snad jenom Turecko mělo stejně těžké soupeře Francii, Itálii a Belgii a také skončilo bez bodu, ostatní měli hratelnější členy," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík.
Babiš zahájil návštěvu Izraele, s Netanjahuem má jednat o obraně Česka
Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde v pondělí zahájí třídenní pracovní návštěvu Izraele. Odpoledne se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, po jednání je naplánován komentář pro média.
Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA).
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
BYD překonává své konkurenty cenou a výbavou. Oblíbené plug-in hybridní SUV koupíte výhodně
BYD se na českém trhu zabydlel docela rychle a letos už za deset měsíců dosáhl bezmála tisícovky prodaných aut. Vzhledem k tomu, že nabízí jen plug-in hybridy a elektromobily, je to velmi dobré číslo. Bestsellerem mezi plug-in hybridy je rodinné SUV Seal U DM-i. To nabízí kombinovaný dojezd přes tisíc kilometrů a k tomu zajímavou cenovku. Porovnali jsme ho s konkurencí.