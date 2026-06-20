Teploty se v příštích dnech vyšplhají až ke 34 stupňům Celsia a s nimi poroste i počet lidí, kterým hrozí přehřátí organismu. Přesto kolem úpalu a úžehu stále koluje řada mýtů. Mnozí věří, že studené pivo v horku hydratuje nebo že člověka po kolapsu nejlépe zachrání ledová sprcha. Realita je ale jiná.
Lidé si často pletou úžeh a úpal. „Zjednodušeně úžeh je od přímého účinku slunce na hlavu, úpal je přehřátí celého těla,“ vysvětluje lékař Tomáš Kaštovský. Právě to je zásadní rozdíl. Úžeh vzniká přímým působením slunce na hlavu a šíji a dochází při něm k přehřátí mozku a mozkových obalů. „Typické jsou bolest hlavy, nevolnost, zvracení a citlivost na světlo,“ popisuje lékař.
Úpal je ale mnohem zrádnější - pobyt na slunci k němu totiž vůbec nepotřebujete. „Úpal je přehřátí celého organismu. Nemusí vzniknout na slunci - stačí horké prostředí, například rozpálené auto nebo špatně větraná místnost. Projevuje se vysokou tělesnou teplotou, slabostí, zmateností a může být život ohrožující,“ upozorňuje Kaštovský.
Tohle už není obyčejná únava z vedra
Pobolívá vás hlava, máte žízeň a cítíte se unavení? To po dni stráveném v horku zažil téměř každý. Někdy ale organismus vysílá mnohem vážnější signály. „Varovnými příznaky jsou hlavně zmatenost, porucha vědomí, vysoká tělesná teplota nad 40 stupňů Celsia, opakované zvracení, křeče nebo kolaps. To už může znamenat úpal a je potřeba co nejrychleji zahájit chlazení a přivolat zdravotnickou pomoc,“ varuje lékař.
Právě zmatenost nebo poruchy vědomí jsou podle odborníků momentem, kdy není na co čekat. Organismus už nezvládá regulovat teplotu a může dojít k poškození životně důležitých orgánů.
Riziko nehrozí jen seniorům
Když se mluví o vedrech, nejčastěji se připomínají senioři nebo malé děti. Jenže problémy mohou postihnout i zdánlivě zdravé a trénované lidi. „Nejvíce ohroženi jsou senioři, malé děti a lidé s chronickými onemocněními, ale překvapivě mohou být ve vysokém riziku i mladí zdraví lidé a sportovci, pokud podcení hydrataci, přehřejí se nebo podávají intenzivní výkon ve vysokých teplotách,“ říká Kaštovský.
Typickým příkladem jsou běžci, cyklisté nebo lidé pracující venku. „Riziko tedy není jen o věku, ale hlavně o kombinaci horka, fyzické zátěže a schopnosti organismu se ochlazovat,“ dodává lékař.
Ledová sprcha? Ne vždy dobrý nápad
Když někdo zkolabuje z vedra, okolí často jedná intuitivně. A právě tehdy může docházet k chybám. „Nejčastější chybou je, že lidé přehřátého člověka nechají dál na slunci nebo podcení závažnost stavu. Další chybou je nedostatečné chlazení nebo podávání alkoholu,“ upozorňuje Kaštovský.
Řada lidí by sáhla po ledové vodě. Jenže ani ta nemusí být nejvhodnější volbou. „Ledová sprcha nebo ponoření do ledové vody se běžně nedoporučuje, protože může vyvolat prudké stažení cév a ztížit ochlazování organismu,“ vysvětluje.
Mnohem účinnější je postiženého dostat do stínu nebo klimatizované místnosti, sundat přebytečné oblečení a ochlazovat ho postupně vlažnou až chladnou vodou. „Přikládat studené obklady na krk, podpaží a třísla a podávat tekutiny, pokud je při vědomí,” dodává.
Pivo v horku spíš škodí
Studené pivo na zahrádce může působit osvěžujícím dojmem, jako prostředek proti vedru ale podle lékařů není dobrou volbou. „Alkohol v horku rozhodně není ideální. Rozšiřuje cévy, podporuje ztrátu tekutin a může zhoršovat schopnost organismu regulovat tělesnou teplotu. Navíc snižuje úsudek, takže člověk často podcení první příznaky přehřátí,“ upozorňuje Kaštovský.
Jedna sklenice piva sice většinou pro zdravého člověka vážný problém nepředstavuje, rozhodně ale nenahradí vodu. „V horkých dnech jsou nejlepší volbou voda nebo nápoje s elektrolyty v dostatečném množství,“ uzavírá lékař.
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