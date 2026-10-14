Možná nezáleží jen na tom, co máte na talíři, ale také v jakém pořadí to sníte. V novém experimentu vědci podali myším před sacharidy olivový olej a jejich krevní cukr pak stoupal pomaleji. Samotný tuk ale nevysvětluje všechno. Výzkumníci odhalili překvapivou souhru žaludku, hormonů a nervového systému, která může vysvětlit, proč pořadí jídla hraje roli.
Co kdyby člověk nemusel měnit samotné jídlo, ale jen pořadí, v jakém jeho jednotlivé části sní? Právě takovou otázku dlouhodobě zkoumá tým diabetologa Daisukeho Yabeho z Kjótské univerzity. Starší klinické studie už naznačily, že zelenina, bílkoviny nebo tuk snědené před sacharidy mohou zmírnit prudký vzestup krevního cukru po jídle. Nová práce publikovaná v odborném časopise Diabetes se snažila zjistit, proč k tomu dochází.
„Pořadí jídla je zajímavé tím, že pouze mění způsob, jakým člověk jídlo sní, místo aby po něm vyžadovalo vyřazení celých skupin potravin,“ vysvětluje Yabe. Jeho tým tentokrát pracoval s myšmi. Po nočním půstu dostala jedna skupina vodu a následně glukózu, druhá olivový olej a o 15 minut později glukózu. Třetí skupina dostala stejné látky v opačném pořadí.
Rozdíl se objevil rychle. Když myši dostaly olivový olej před glukózou, krevní cukr po podání glukózy rostl v první fázi méně než při opačném pořadí. Tuk zároveň zpomalil vyprazdňování žaludku, takže se glukóza dostávala do tenkého střeva pomaleji. Podobnou reakci vědci zaznamenali také u modelů diabetu 2. typu a u zvířat s výrazným nedostatkem inzulinu.
Právě další část experimentu přinesla nejzajímavější výsledek. Po olivovém oleji stouply hladiny několika hormonů, mimo jiné GLP-1 a glukagonu. První z nich pomáhá regulovat hladinu glukózy a zároveň zpomaluje vyprazdňování žaludku. Glukagon naopak většina lidí zná jako hormon, který krevní cukr zvyšuje tím, že podporuje uvolňování glukózy z jater.
Je nutné bádat dál
Tentokrát ale sehrál složitější roli. Když vědci zablokovali pouze působení glukagonu nebo pouze GLP-1, ochranný efekt olivového oleje přetrval. Teprve současné zablokování obou signálních drah ho oslabilo. Podle autorů se tedy oba hormony částečně zastupují a společně přispívají ke zpomalení pohybu obsahu ze žaludku do střeva.
Do hry vstoupil také bloudivý nerv, který propojuje mozek s řadou vnitřních orgánů a podílí se na řízení trávení. Když výzkumníci jeho spojení experimentálně přerušili, zpomalení vyprazdňování žaludku i tlumení časného vzestupu glykémie zesláblo.
Výsledek tak podle týmu ukazuje na koordinovanou reakci hormonů, trávicího systému a nervových drah.
Nový experiment proběhl na myších, myšlenka samotná ale není nová. Menší klinické studie už dříve ukázaly, že pořadí jednotlivých složek jídla může ovlivnit vzestup glykémie také u lidí. Ve studii se 16 pacienty s diabetem 2. typu například vedlo snědení sacharidů až po bílkovinách a zelenině k výrazně nižšímu vzestupu glukózy než opačné pořadí. Starší experiment u lidí s diabetem 2. typu zase ukázal, že tuk podaný před sacharidovým jídlem zpomalil vyprazdňování žaludku, oddálil vzestup cukru a zvýšil hladinu GLP-1. Novější systematické přehledy proto považují takzvané „carbohydrate-last“ („sacharidy až nakonec“ – pozn. red.) pořadí za slibné, zároveň ale upozorňují, že studie zatím zahrnují málo lidí a dlouhodobý přínos není dostatečně ověřený.
„Naše výsledky naznačují, že pořadí, v jakém se živiny dostávají do střeva, může spustit koordinovanou hormonální a nervovou reakci, která mění rychlost, s níž žaludek předává glukózu do střeva,“ shrnuje Yabe.
Pro člověka z toho však zatím jednoduchý návod neplyne. Autoři mechanismus podrobně testovali u myší a sami zdůrazňují potřebu dalších studií u lidí.
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Zdroj: Diabetes, BMJ Open Diabetes Research & Care, ScienceDaily
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