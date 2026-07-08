Banán patří mezi nejoblíbenější suroviny do smoothie. Dodá sladkost, krémovou konzistenci i draslík. Nový výzkum ale naznačuje, že právě tato běžná ingredience může výrazně snížit množství prospěšných látek, které tělo z lesního ovoce skutečně využije. Vědci upozorňují, že o zdravotních účincích jídla často nerozhoduje jen to, co jíme, ale i to, jak potraviny kombinujeme.
Banán je pro mnoho lidí neodmyslitelnou součástí domácího smoothie. Je přirozeně sladký, zasytí a nápoji dodá jemnou krémovou strukturu. Podle vědců z Kalifornské univerzity v Davisu ale může mít tato oblíbená kombinace i méně očekávanou stránku. Jejich výzkum naznačuje, že banán může výrazně omezit množství flavanolů: důležitých antioxidantů, které lidský organismus z ovoce vstřebá.
Co jsou flavanoly
Flavanoly patří mezi rostlinné polyfenoly. Přirozeně se nacházejí například v borůvkách, malinách, jahodách, jablkách, hruškách, broskvích, kakau nebo čaji. Podle odborníků jich většina lidí přijímá méně, než by bylo žádoucí.
Po konzumaci potravin bohatých na flavanoly se tyto látky rychle vstřebávají do krevního oběhu, kde se přeměňují na metabolity. Právě ty jsou podle předchozích studií spojovány s příznivými účinky na zdraví srdce a cév i na některé kognitivní funkce.
Výzkumníci proto chtěli zjistit, zda může způsob přípravy jídla ovlivnit, kolik těchto látek tělo skutečně využije.
Pozor na kombinaci potravin
Ve studii publikované v roce 2023 v odborném časopise Food & Function podávali malé skupině osmi dobrovolníků buď smoothie bohaté na flavanoly z lesního ovoce, nebo kapsli obsahující flavanoly. Následné krevní testy ukázaly zvýšenou hladinu metabolitů těchto antioxidantů.
Když ale dobrovolníci vypili smoothie obsahující banán i bobulové ovoce, situace se výrazně změnila. Hladina metabolitů flavanolů v jejich krvi byla o 84 procent nižší než po konzumaci samotných flavanolů.
„Byli jsme opravdu překvapeni, jak rychle přidání jediného banánu snížilo množství flavanolů ve smoothie i hladiny flavanolů vstřebaných organismem,“ uvedl tehdy nutriční specialista Javier Ottaviani z Kalifornské univerzity v Davisu.
Podle něj výsledky ukazují, že významnou roli nehraje pouze samotný výběr potravin, ale také jejich vzájemná kombinace a způsob přípravy.
Za tímto efektem pravděpodobně stojí enzym nazývaný polyfenoloxidáza (PPO). Právě on způsobuje známé hnědnutí banánů po oloupání. Enzym se podílí na oxidačních procesech a podle autorů studie může reagovat také s flavanoly.
Zkoumat se bude dál
Laboratorní pokusy ukázaly, že pokud smoothie s banánem zůstalo přibližně hodinu stát při pokojové teplotě, obsahovalo méně flavanolů než stejně připravené smoothie pouze z lesního ovoce. Pokud vědci aktivitu enzymu PPO v banánech potlačili, flavanoly se naopak zachovaly ve výrazně větším množství. To naznačuje, že právě tento enzym může část antioxidantů znehodnotit ještě předtím, než se dostanou do lidského organismu.
Vědci se zároveň snažili zjistit, zda ke stejné reakci nedochází až v žaludku. Jedenáct dobrovolníků proto současně vypilo dva oddělené nápoje – jeden obsahoval banán, druhý bobulové ovoce. Tím zabránili přímému kontaktu enzymu s flavanoly ještě před vypitím.
Ani tento postup ale nepřinesl stejný výsledek jako samotné bobulové smoothie. Hladiny metabolitů flavanolů byly v krvi účastníků stále nižší než při konzumaci nápoje bez banánu. Autoři upozorňují, že studie proběhla pouze na malém počtu mužských dobrovolníků, a výsledky proto bude potřeba ověřit na rozsáhlejších skupinách. Přesto podle nich ukazuje důležitý směr dalšího výzkumu.
„Tato studie zdůrazňuje, že při doporučování vyššího příjmu ovoce, zeleniny a dalších rostlinných potravin je třeba zohlednit nejen jejich druh, ale také způsob přípravy, skladování a kombinace v běžném jídelníčku, aby byl jejich zdravotní přínos co největší,“ uzavírají autoři studie.
Výsledky zároveň neznamenají, že by se lidé měli banánům vyhýbat. Banány zůstávají hodnotným zdrojem vlákniny, draslíku i dalších živin. Výzkum pouze naznačuje, že pokud je cílem získat ze smoothie co nejvíce flavanolů, může být výhodnější připravit si nápoj z bobulového ovoce bez banánu a dát si jej raději samostatně.
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Zdroj: Food & Function, University of California, BBC
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