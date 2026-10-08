Černá smrt ve 14. století Evropu nezpustošila jen jednou. Nová analýza DNA morové bakterie ukazuje, že se nemoc po staletí vracela v dalších vlnách a její šíření kopírovalo války, přesuny lidí i změny prostředí. Vědci teď dokázali jednotlivé kmeny přiřadit ke konkrétním historickým epidemiím mnohem přesněji než dosud. A právě tento detail může pomoci lépe chápat i budoucí pandemie.
Černou smrt si spojujeme především s katastrofou let 1347 až 1353, kdy mor připravil v Evropě o život miliony lidí. Jenže bakterie Yersinia pestis po této vlně nezmizela. Následující staletí se vracela v dalších epidemiích a takzvaná druhá morová pandemie pokračovala až do 18. století. Nový výzkum teď ukazuje její historii v dosud mimořádně podrobném genetickém rozlišení. Studii zveřejnil v září časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Mezinárodní tým vedený vědci z Tartuské univerzity rekonstruoval 26 genomů morové bakterie ze vzorků z 11 archeologických nalezišť v Estonsku, Rusku, Anglii, Nizozemsku a Švýcarsku. Jedenáct vzorků poskytlo dostatečně kvalitní genomická data pro podrobnější analýzu. Společně s dříve publikovanými genomy pak badatelé zpřesnili datování celkem 75 případů z období druhé morové pandemie.
Právě čas představuje při studiu dávných epidemií velký problém. Radiokarbonové datování může u některých kosterních pozůstatků nabídnout interval dlouhý i více než sto let. Vědci proto vyvinuli postup, který kombinuje radiokarbonová data s genetickým rodokmenem bakterie, historickými prameny a údaji o konkrétních epidemiích.
„U mnoha vzorků jsme dokázali zpřesnit intervaly datování, a díky tomu je spojit s konkrétními morovými vlnami a epidemiemi, které kronikáři zaznamenali v příslušných městech nebo regionech,“ vysvětlil historik Philip Slavin ze Stirling University.
Výsledky například ukázaly, že mor nepronikl do Estonska pouze jednou. „Našli jsme důkazy o opakovaném zavlékání moru do Estonska už od konce 14. století a identifikovali jsme několik dosud neznámých genetických linií, a to ve městech i na venkově,“ uvedla molekulární bioložka Kristiina Tambetsová z Tartuské univerzity.
Zvláštní pozornost vědci věnovali období zhruba mezi lety 1450 a 1500. Právě tehdy se rodokmen Yersinia pestis výrazně rozvětvil. Autoři uvažují, že některé nové linie mohly vytvořit další přírodní rezervoáry mezi divokými hlodavci. Do hry mohlo vstoupit také klima: tým zmiňuje souvislost s výrazným suchem během renesance. Sucho mohlo měnit početnost a pohyb hlodavců, a tím i podmínky, za kterých bakterie přecházela mezi zvířaty a lidmi. Samotná studie však tuto souvislost nepředkládá jako prokázanou příčinu, ale jako hypotézu.
Mor ze světa nezmizel
Ještě zřetelnější stopu zanechaly války a velké přesuny obyvatel. Genetické linie vědci propojili s epidemiemi během třicetileté války v letech 1618 až 1648 i severní války na počátku 18. století. Armády, uprchlíci a obchodníci dokázali patogen přenášet mezi vzdálenými oblastmi.
„Vidíme, jak se Yersinia pestis v obdobích konfliktů rozděluje do nových větví a šíří se po trasách, kterými putují vojska a vysídlené obyvatelstvo,“ popsala genetička Christiana Scheibová z Tartuské univerzity.
Výzkum zároveň ukazuje, proč může mít studium středověkého moru význam i dnes. „U covidu-19 mohli vědci rekonstruovat šíření jednotlivých variant velmi dobře, protože genomy měly přesná časová razítka,“ připomněl genetik Marcel Keller. „U historických pandemií tato data často chybí nebo pokrývají období delší než sto let, což omezuje naši schopnost genetická data interpretovat.“
Mor ostatně ze světa nezmizel. Yersinia pestis stále přežívá v přírodních rezervoárech a případy nákazy se objevují i dnes. Moderní antibiotika však nemoc při včasné diagnóze účinně léčí. WHO stále řadí mor mezi existující zoonózy a upozorňuje, že bez léčby může mít zvlášť plicní a septikemická forma velmi vysokou úmrtnost.
Nová studie tak nepřepisuje příběh Černé smrti. Zpřesňuje spíš to, co následovalo po ní: čtyři století opakovaných návratů jedné bakterie, jejíž šíření ovlivňovaly lidské cesty, války i prostředí kolem nás.
Co vlastně byl mor a proč se mu říká Černá smrt?
Mor způsobuje bakterie Yersinia pestis. Přirozeně koluje hlavně mezi drobnými savci a jejich blechami. Člověk se může nakazit nejčastěji kousnutím infikované blechy, méně často kontaktem s nakaženým zvířetem. U plicní formy může dojít také k přenosu mezi lidmi kapénkami.
Černá smrt označuje především obrovskou morovou pandemii poloviny 14. století. Samotné označení „Černá smrt“ se ve středověku běžně nepoužívalo. Tehdejší lidé mluvili spíš o „velkém moru“ nebo „velkém umírání“.
Bez léčby může být mor smrtelný, dnes ho ale umíme léčit antibiotiky. Rozhodující je začít terapii co nejdříve. WHO upozorňuje, že zejména neléčený plicní a septikemický mor může mít velmi rychlý a fatální průběh. Moderní antibiotika však při včasném podání výrazně zvyšují šanci na uzdravení. V posledních letech WHO eviduje lidské případy především v některých oblastech Afriky, zejména v Demokratické republice Kongo a na Madagaskaru. Dnes už ale nejde o nemoc, která by byla bez léčby nevyhnutelným rozsudkem smrti.
Zdroj: PNAS, PubMed, Institute of Genomics, University of Tartu, WHO
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