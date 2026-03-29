Reklama
Reklama
Mysleli, že braní vitaminů všechno vyřeší. Nadbytek některých z nich ale může uškodit

Tereza Šolcová

Únava, která se vrací ještě dřív, než vůbec začne jaro. Podle lékárníků ji Češi řeší čím dál častěji. Mnohdy ale špatně a nedůsledně. „Lidé zkouší jeden doplněk za druhým, skutečnou příčinu ale často míjejí,“ upozorňuje farmaceutka Pavla Horáková. Problémem pak podle ní může místo nedostatku vitaminů naopak být jejich nadbytek.

Organismus je po zimě oslabený a reaguje zpomalením. Mnoho lidí se ale místo hledání konkrétní příčiny spoléhá na doplňky stravy. Foto: Shutterstock
Reklama

Pocit vyčerpání, nedostatek energie nebo zhoršená koncentrace. Takzvaná jarní únava se podle zkušeností lékárníků neobjevuje až s příchodem jara, ale už na konci února. Právě v tomto období začínají lidé její projevy řešit čím dál častěji. A zároveň častěji sahají po řešeních, která ale nemusí vždy fungovat.

Za únavou podle odborníků stojí kombinace několika faktorů: dlouhodobý nedostatek světla během zimy, méně pohybu i chudší jídelníček. Organismus je po zimě oslabený a reaguje zpomalením. Mnoho lidí se ale místo hledání konkrétní příčiny spoléhá na doplňky stravy. Ty přitom volí spíše intuitivně než cíleně.

To potvrzují i data z praxe. Zájem o hořčík meziročně vzrostl o 13 procent, vysoké dávky vitaminu C patří dlouhodobě mezi nejprodávanější produkty. Jenže právě tady se podle lékárníků ukazuje častý omyl. „Vitamin C je vnímán jako univerzální řešení únavy nebo oslabení organismu, proto po něm lidé sahají automaticky a často rovnou ve vyšších dávkách, například 1000 mg denně. Přitom doporučená denní dávka pro zdravého dospělého se pohybuje přibližně mezi 80 a 100 mg,“ vysvětluje Horáková.

Samotný vitamin C navíc ve většině případů skutečnou příčinu únavy neřeší. Ta může být mnohem konkrétnější. A také překvapivější. Například laboratorní vyšetření ukazují, že až třetině lidí chybí vitamin D, který s únavou přímo souvisí. Bez testů ale většina z nich tento deficit vůbec neodhalí.

Reklama
Reklama

Nejistota pak vede k dalšímu typickému kroku: lidé sáhnou po multivitaminech. Ty sice působí jako jednoduché řešení, ale podle odborníků nejsou vždy ideální. „Potřeby organismu jsou individuální. U někoho dává větší smysl doplnit konkrétní látku, například vitamin D, hořčík nebo železo, než užívat univerzální kombinaci,“ říká Horáková. Bez znalosti vlastního stavu tak lidé často doplňují látky, které nepotřebují, zatímco jim jiné chybí.

Vedle neefektivity se navíc objevuje ještě jeden problém: nadbytek. U některých látek může dlouhodobě vysoký příjem způsobit potíže nebo narušit rovnováhu v organismu. Týká se to například vitaminu D, železa, zinku nebo selenu. Právě u železa navíc hrozí, že člověk přehlédne jinou, skutečnou příčinu únavy.

Řešením podle lékárníků není zkoušet další a další doplňky, ale zjistit, co tělu skutečně chybí. Pomoci mohou krevní testy, které ukážou konkrétní hodnoty a umožní nastavit suplementaci cíleně. „Velmi často se ukáže, že lidé doplňují něco, co vůbec nepotřebují, a naopak jim chybí jiná látka, která jejich potíže skutečně vysvětluje,“ doplňuje Horáková. Zároveň ale připomíná, že doplňky stravy samy o sobě problém nevyřeší, pokud chybí základ. Dlouhodobá únava bývá často signálem, že tělo potřebuje víc než jen tabletu: kvalitní spánek, pestřejší jídelníček a pravidelný pohyb. Právě tyto faktory mají na energii a celkovou kondici zásadní vliv.

Zdroj: Lékárna.cz, autorský text

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama