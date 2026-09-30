Mysleli, že bez cvičení to nepůjde. Populární doplněk přinesl změny i lidem, kteří v posilovně nikdy nebyli

Kreatin si většina lidí spojuje s posilovnou, činkami a nabíráním svalů. Nová studie ale přinesla překvapivý výsledek: změny ve svalové hmotě a síle vědci naměřili i u lidí, kteří cvičit vůbec nezačali. Výzkum navíc naznačil možný vliv na paměť a tělesný tuk. Má tedy smysl i bez tréninku? Odpověď zatím není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Kreatin patří k nejlépe prozkoumaným sportovním doplňkům. Lidé ho dlouhá léta užívají hlavně kvůli výkonu, síle a udržení svalové hmoty. Nový výzkum týmu z Texas A&M University ale zkoumal, zda může přinést měřitelné změny také lidem středního a vyššího věku, kteří pravidelně necvičí.
Do dvanáctitýdenního experimentu vstoupili zdraví, dosud převážně sedaví lidé ve věku 45 až 65 let. Výzkumníci jim náhodně přidělili buď kreatin monohydrát, nebo placebo. Denní dávka kreatinu činila deset gramů. Studii dokončilo 64 účastníků, z toho 40 žen a 24 mužů. Ani dobrovolníci, ani výzkumníci nevěděli, kdo dostává kreatin a kdo pouze placebo.
Účastníci si zároveň sami vybrali, zda se zapojí do programu zaměřeného na cvičení a redukční jídelníček. Právě tento detail představuje důležité omezení studie: vědci náhodně rozdělovali kreatin a placebo, nikoli samotné cvičení.
Z celkem 26 lidí, kteří si nezvolili tréninkový a dietní program, vykázala skupina užívající kreatin po 12 týdnech nárůst beztukové tělesné hmoty a zlepšení síly při bench pressu a leg pressu. Autoři zaznamenali i vyšší svalovou vytrvalost. Výsledek je zajímavý právě proto, že účastníci nezačali pravidelně posilovat.
Ještě výraznější změny přišly u zbylých 38 lidí, kteří kreatin naopak spojili s pohybem a úpravou jídelníčku. Ve srovnání s placebem u nich výzkumníci zaznamenali větší pokles podílu tělesného tuku a zlepšení svalové síly i vytrvalosti.
Má to jedno velké „ale“…
„Tyto výsledky mohou mít důležité důsledky pro lidi středního a vyššího věku, kteří chtějí snížit množství tělesného tuku a současně zachovat svalovou hmotu a kognitivní funkce,“ píší autoři studie. Podle nich výsledky podporují představu, že kreatin může starším lidem pomáhat udržovat svalovou hmotu a sílu.
Studie zachytila také náznaky lepších výsledků v některých testech paměti a kognitivních funkcí, a to jak u cvičících, tak u necvičících účastníků. Sami autoři ale varují, že tyto výsledky mají průzkumný charakter a vyžadují další potvrzení. Výzkum kreatinu a mozku zatím skutečně nabízí nejednotný obraz. Meta-analýza 16 randomizovaných studií například našla mírný přínos pro paměť, ale nikoli významné zlepšení celkové kognitivní funkce či exekutivních schopností. Jiný systematický přehled hodnotil dosavadní výsledky jako nejednoznačné.
Stejně opatrně je nutné hodnotit účinek kreatinu bez pohybu. Starší studie přinesly smíšené výsledky. Dvouletý randomizovaný experiment se 200 ženami po menopauze například nezjistil, že by samotné tři gramy kreatinu denně zlepšily svalovou hmotu nebo svalovou funkci. Naopak jiné studie podporují přínos kreatinu především tehdy, když ho lidé spojí se silovým tréninkem.
„Myslím, že někdy vidíte influencery tvrdit: ‚Berte kreatin a zhubnete tuk.‘ To ale není žádná jednoduchá pravda,“ upozornil lékař Jason Mitchell. Podle něj dává největší smysl kombinace kreatinu se silovým tréninkem, která podporuje růst či zachování svalové hmoty.
Do interpretace nové studie vstupuje také střet zájmů. Její hlavní autor Richard Kreider dlouhodobě zkoumá kreatin a působí ve vědecké poradní radě společnosti Alzchem, která kreatin vyrábí. Firma poskytla přípravek použitý ve studii a financovala část laboratorních testů; podle autorů se však nepodílela na sběru, analýze ani interpretaci dat.
Nový výzkum proto nenabízí důvod zahodit činky a spoléhat na odměrku prášku. Ukazuje spíš zajímavou možnost, že kreatin může mít u lidí středního a vyššího věku určité účinky i mimo posilovnu. Nejpřesvědčivější důkazy ale dál podporují jeho použití jako doplněk k pohybu, nikoliv jako jeho náhradu.
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Zdroj: Journal of the International Society of Sports Nutrition, The Guardian, Healthline: Creatine for Older Age, Nutrition Reviews
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