Magazín

Myslel, že našel zlato. Když zjistil skutečnou hodnotu nálezu, málem si sedl na zadek

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 7 hodinami
Když narazil David Hole v australském Maryborough na podivně těžký, načervenalý kámen, byl přesvědčený, že uvnitř ukrývá zlato. Roky se ho snažil rozříznout, odvrtat i rozbít – marně. Až po letech zjistil, že v rukou drží něco mnohem vzácnějšího než jakýkoli nugget: skutečný meteorit starý asi 4,6 miliardy let.
Dermot Henry a geolog Melbournského muzea Bill Birch s meteoritem Maryborough.
Dermot Henry a geolog Melbournského muzea Bill Birch s meteoritem Maryborough. | Foto: Museums Victoria

V roce 2015 prohledával Hole s detektorem kovů oblast Maryborough Regional Park nedaleko Melbourne, srdce někdejšího zlatokopeckého regionu. Když narazil na neobvykle těžký kus horniny zapuštěný ve žluté hlíně, neváhal a vzal si ho domů. Byl si jistý, že uvnitř musí být zlato - vždyť právě tady vrcholila australská zlatá horečka.

Ve snaze kámen rozbít postupně vyzkoušel úhlovou brusku, vrtačku a dokonce i kyselinu. Nepomohlo však ani kladivo. Kámen držel stále v celku bez jediné prasklinky. Důvodem byl fakt, že nešlo o kámen ukrývající zlato, ale meteorit, který by žádné domácí nářadí rozdrtit nedokázalo.

Meteorit Maryborough váží impozantních 17 kilogramů. 
Meteorit Maryborough váží impozantních 17 kilogramů.  | Foto: Museums Victoria

Když si po letech marných snah a pokusů Hole už nevěděl rady, odnesl svůj nález do Melbournského muzea. "Viděl jsem už tisíce kamenů, o nichž si lidé mysleli, že jsou to meteority. Za 37 let práce v muzeu byly ale skutečné pouze dva. A tento byl jedním z nich," popsal kuriózní nález geolog Dermot Henry. Podle něj je Holeův kámen objekt s typickým "sošným, důlkovaným povrchem", který vzniká při průletu atmosférou, kdy se vnější část meteoritu tvaruje tavením.

Vědci následně meteorit pojmenovali Maryborough podle oblasti, kde jej Hole nalezl. Geolog z muzea v Melbourne Bill Birch k tomu dodal, že každý, kdo by takový kámen našel, by se musel zarazit nad tím, jak je na svoji velikost nepoměrně těžký. "Jeho hmotnost je pro obyčejnou horninu nesmyslně vysoká," řekl. Meteorit Maryborough totiž váží impozantních 17 kilogramů. 

Tam, kde selhalo domácí náčiní, tak nakonec uspěla až diamantová pila. Tou se geologům podařilo odebrat tenký plátek kamene a ten důkladně prozkoumat. Ukázalo se, že jde o takzvaný H5 obyčejný chondrit s vysokým obsahem železa a jasně viditelnými chondrulemi - drobnými zkrystalizovanými kapkami minerálů.

Související

V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

Asteorid Apophis

"Meteority jsou nejlevnější formou průzkumu vesmíru. Vrací nás v čase a poskytují vodítka k tomu, jak stará je naše sluneční soustava, jak vznikla a jaké má chemické složení. Některé meteority obsahují dokonce hvězdný prach starší než samotná soustava. V jiných se nacházejí organické molekuly, třeba aminokyseliny - stavební kameny života," vysvětluje Henry. 

Původ meteoritu není přesně znám, ale vědci se domnívají, že pochází z pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Pravděpodobně byl vymrštěn po srážce dvou asteroidů a nakonec dopadl na Zemi. Radiokarbonové datování naznačuje, že zabořený v hlíně ležel sto až tisíc let. Existuje několik zaznamenaných pozorování jasných meteorů z let 1889 až 1951, která by tomuto časovému rozpětí odpovídala.

Podle vědců je tak Maryborough nakonec mnohem vzácnější než zlato - a vědecky mnohem cennější. V australském státě Victoria se dosud našlo pouze 17 meteoritů a jen jeden z nich byl větší než Maryborough: 55kilogramový kus objevený v roce 2003. "Když se zamyslíte nad sledem událostí, které vedly k jeho objevu, je skoro astronomický," poznamenal Henry.

A není to první meteorit, který se dostal do muzea až po letech putování - některé se dokonce používaly jako zarážky dveří, než se podařilo zjistil jejich skutečnou hodnotu. V posledních letech vědci dokázali zpřesnit původ více než 90 procent známých meteoritů, takže kdo ví - možná máte jeden takový na zahradě a jen čeká, až ho někdo zvedne.

Mohlo by vás zajímat

Jedním z největších těles, která kdy zasáhla Zemi, je známý tunguzský meteorit. Zlikvidoval přes dva tisíce kilometrů čtverečních lesa. | Video: Rádio Svobodná Evropa

Zdroj: Studie o meteoritu Maryborough uveřejněná v časopise Proceedings of the Royal Society of Victoria.

 
Mohlo by vás zajímat

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Po čtyřicítce si splnila dětský sen. Jak vojákyně mění pohled na českou armádu

Po čtyřicítce si splnila dětský sen. Jak vojákyně mění pohled na českou armádu
20 fotografií

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle vesmír meteorit zlato poklad Austrálie Melbourne

Právě se děje

Aktualizováno před 42 minutami
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

ŽIVĚ
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 6 minutami
Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Olomouc chce roční dluhopisy Penty koupit z peněz určených na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury.
před 10 minutami
Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Policie v úterý zasahovala v sídle unijní diplomacie v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách.
před 13 minutami
Slovenský talent je v kritickém stavu. Při nehodě utrpěl vážná zranění hlavy

Slovenský talent je v kritickém stavu. Při nehodě utrpěl vážná zranění hlavy

O dvacetiletého útočníka Romana Kukumberga, jehož stejnojmenný otec působil v Hradci Králové, pečují lékaři v bratislavské nemocnici.
Aktualizováno před 16 minutami
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

ŽIVĚ
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Ruské vítězství. Lyžaři se vrací do mezinárodních soutěží, mohou bojovat o olympiádu

Ruské vítězství. Lyžaři se vrací do mezinárodních soutěží, mohou bojovat o olympiádu

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Itálii.
před 25 minutami
Počasí v Česku se výrazně změní. Meteorologové řekli, kde můžou být bílé Vánoce

Počasí v Česku se výrazně změní. Meteorologové řekli, kde můžou být bílé Vánoce

Jaká je pravděpodobnost bílých Vánoc? Český hydrometeorologický ústav má pro fanoušky bílých Vánoc jasnou zprávu.
Další zprávy