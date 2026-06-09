Kuchyňská houbička, kterou v domácnosti používáme téměř denně, může být zdrojem mikroplastů, ukazuje nová studie. Vědce však překvapilo něco jiného: největší ekologickou zátěž při ručním mytí nádobí nepředstavuje materiál houbičky, ale spotřeba vody.
Podle vědců z německé Univerzity v Bonnu, Fraunhoferova institutu a Leidenské univerzity uvolňují houbičky během běžného používání drobné plastové částice. Výzkumníci přitom testovali tři typy houbiček – běžnou evropskou, běžnou severoamerickou a takzvanou „organickou“ variantu s výrazně nižším podílem plastů.
Nejprve analyzovali složení jednotlivých houbiček a zjistili výrazné rozdíly v obsahu plastů. Zatímco běžná evropská houbička obsahovala 59,3 procenta plastových materiálů, u severoamerické varianty to bylo 41,9 procenta. Nejlépe dopadla takzvaná organická houbička, která obsahovala pouze 15,9 procenta plastu.
Následně dobrovolníci používali přidělené houbičky několik týdnů při běžném mytí nádobí. Po skončení testování je vrátili výzkumníkům, kteří je znovu zvážili a podle úbytku materiálu vypočítali, kolik plastu se během používání uvolnilo.
„Všechny tři typy kuchyňských houbiček ztrácejí během používání materiál, a to jak v rámci běžné praxe, tak v laboratorních podmínkách,“ uvedli výzkumníci.
Nejhůře dopadla klasická evropská houbička – typický model s modrou textilní vrstvou, žlutou pěnou a černou drsnou vrstvou na drhnutí. Podle studie uvolnila v průměru 4,2 gramu mikroplastů na osobu za rok. Pro srovnání: běžná severoamerická houbička tvořená žlutou pěnovou částí a drhnoucí vrstvou vyprodukovala přibližně 1,17 gramu mikroplastů ročně, zatímco takzvaná organická varianta jen 0,68 gramu.
Pokud by nejhorší testovaný model používala každá domácnost v Německu, dostalo by se podle odhadů do prostředí až 355 tun mikroplastů za rok. Přestože většinu těchto částic zachytí čistírny odpadních vod, desítky tun mohou podle vědců stále skončit v řekách, jezerech, mořích nebo půdě.
Největší problém není plast
Ačkoliv výsledky ohledně mikroplastů zní překvapivě, samotné výzkumníky zarazilo ještě něco dalšího. Podle analýzy životního cyklu výrobků totiž mikroplasty představují jen malou část celkové ekologické zátěže spojené s ručním mytím nádobí. Plných 85 až 97 procent dopadu na životní prostředí způsobuje spotřeba vody.
„Pro všechny testované houbičky je celkové poškození ekosystémů mnohem více závislé na spotřebě vody při ručním mytí nádobí než na samotném materiálu houbičky nebo jejím obrušování,“ uvádějí autoři studie. Podle nich je právě spotřeba vody faktorem, který doslova „překrývá“ všechny ostatní ekologické dopady.
Podle vědců však není nutné propadat panice a okamžitě vyhodit veškeré houbičky. Kdo ale chce omezit množství mikroplastů, měl by vybírat houbičky s menším podílem plastů a nevyměňovat je zbytečně často. Delší životnost totiž znamená nižší spotřebu materiálu i menší množství odpadu.
Mikroplasty jsou všude
Houbičky ale nejsou jediným problémem. Odborníci upozorňují, že mikroplasty vznikají prakticky při každé práci v kuchyni. Například plastová prkénka na krájení mohou podle dřívějších studií uvolnit až 50 gramů mikroplastů za rok.
Podle odborníků se mikroplasty dnes nacházejí prakticky všude – ve vodě, potravinách i vzduchu. Do lidského organismu se dostávají jídlem, pitím i vdechováním. Dosavadní studie naznačují, že mohou ovlivňovat trávicí, hormonální, imunitní nebo reprodukční systém.
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Zdroj: Science Direct, University of Bonn, BBC
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