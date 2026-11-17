Pro mnoho skalních fanoušků agenta 007 možná zůstává bledým upírem ze ságy Stmívání, a jeho výběr do role Jamese Bonda proto působí jako odvážný experiment. Pohled na věk, dosavadní kariéru i tržby Roberta Pattinsona ale ukazuje opak. Producenti tentokrát neriskovali – vsadili na čtyřicetiletou hvězdu, jejíž filmy už v kinech vydělaly přes sedm miliard dolarů.
Když studio Amazon MGM v pondělí oznámilo, že novým agentem 007 bude Robert Pattinson, oficiální účet britské královské rodiny ho na Instagramu přivítal slovy: „Vítejte ve službách Jeho Veličenstva, pane Bonde.“
U části filmového publika možná zpráva vyvolala rozpaky. Mnoho diváků má britského herce stále zafixovaného jako romantického upíra Edwarda Cullena ze ságy Stmívání a pochybuje, jestli se hodí do role ikonického britského špiona. Podobně hlasitě ale fanoušci brblali i v roce 2005, kdy producenti sáhli po blonďatém Danielu Craigovi a britský bulvár mu obratem přezdíval James Blond.
„James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav kinematografie a být pověřen rolí 007 je pocta na celý život. Říct, že tahle role je splněný sen, by bylo slabé slovo,“ uvedl v prohlášení samotný Pattinson.
Angažování tehdy málo známého Craiga bylo před jednadvaceti lety krokem do neznáma, volba Pattinsona oproti tomu vypadá jako pečlivě promyšlená byznysová kalkulace. Studio Amazon MGM, které loni převzalo nad sérií tvůrčí kontrolu, potřebuje po historicky první filmové smrti agenta 007 v závěru snímku Není čas zemřít spolehlivý restart.
Pattinson letos v květnu oslavil čtyřicáté narozeniny. V době premiéry chystaného šestadvacátého dílu - někdy v roce 2028 - tak bude starší než Sean Connery při nástupu v Dr. No (32 let) i než Daniel Craig v Casinu Royale (38 let). Zároveň má před sebou dost času na to, aby utáhl několik filmů (možná tři) a svou bondovskou éru uzavřel kolem padesátky – v podobném tempu, jaké kdysi nastavil dvaačtyřicetiletý Pierce Brosnan ve Zlatém oku.
Muž za sedm miliard dolarů
Ještě víc než pohled do kalendáře napoví srovnání tržeb. Všech pět bondovek Daniela Craiga utržilo v kinech po celém světě dohromady 3,93 miliardy dolarů, přičemž miliardovou hranici pokořil jediný díl, Skyfall z roku 2012. Samotná pětidílná upírská sága, která z Pattinsona udělala globální hvězdu, přitom v letech 2008 až 2012 vydělala přes 3,3 miliardy dolarů.
Když se k tomu připočtou tržby čtvrtého Harryho Pottera, komiksového Batmana z roku 2022, thrilleru Tenet a letošní Odyssey, dosahují filmy s Pattinsonem v součtu 7,66 miliardy dolarů. Nový představitel agenta 007 vstupuje do série s komerční bilancí, která dvojnásobně převyšuje celou éru jeho předchůdce a vyrovná se tržbám všech pětadvaceti dosavadních bondovek dohromady.
„Proboha, vždyť hrál Batmana. Takže teď jen svlékne plášť a oblékne si smoking,“ glosovala jeho obsazení pro agenturu Reuters Sarah-Louise Robertsonová, editorka respektovaného britského zábavního webu Digital Spy. „Přiskočil na poslední chvíli jako outsider, což podle mě přesně vystihuje samotného Jamese Bonda. Od Amazon Studios je to velmi chytrý tah. Myslím, že celou bondovskou sérii promění od základů,“ dodala.
Kariérní obrat místo snadných rolí
Pattinson si u veřejnosti tak nějak pořád nese nálepku herce spojeného hlavně s komerčními hity, jenže filmový průmysl sleduje jeho promyšlenou kariérní strategii už přes deset let.
Po skončení Stmívání odmítal další romantické role a cíleně točil nízkorozpočtové nezávislé snímky, jako byly Dobrý časy bratří Safdieových nebo Maják Roberta Eggerse. Postupně si ho začali vybírat režiséři jako David Cronenberg, Werner Herzog, jihokorejský oscarový tvůrce Pong Čun-ho a dvakrát i Christopher Nolan. V roce 2018 si ostatně převzal i Cenu prezidenta karlovarského festivalu z rukou Jiřího Bartošky.
Právě tahle kombinace nezpochybnitelné komerční přitažlivosti a renomé mezi předními filmaři mohla rozhodnout v jeho prospěch oproti mladším britským kandidátům, o kterých se v zákulisí spekulovalo – například Callumu Turnerovi, Joshi O'Connorovi nebo Jacku Lowdenovi. Žádný z nich dosud neprokázal, že dokáže na vlastních bedrech utáhnout miliardovou hollywoodskou značku.
Důležitou roli mohla sehrát i vazba na režiséra Denise Villeneuva, který chystaný snímek natočí podle scénáře Brita Stevena Knighta, tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu.
Villeneuve už Pattinsona vedl při natáčení sci-fi Duna: Část třetí, jež vstoupí do kin příští měsíc, a prohlásil o něm, že má „nadčasovou duši agenta 007 a přináší zcela nového ducha“. Herec, který je od roku 2013 tváří parfému Dior Homme a za svůj největší vzor označuje Jeana-Paula Belmonda, tak do slavné špionské série vstupuje v pozici prověřené hvězdy, na kterou sází jak Hollywood, tak luxusní značky.
Zdroj: ČTK, Reuters, BBC, The Numbers
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