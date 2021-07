Muž vypátral městečko Roswell z filmu o Vinnetouovi, rudou půdu přivezl do Boskovic

Nadšenec do klasických filmů o náčelníkovi Apačů Vinnetouovi vypátral v Chorvatsku filmové městečko Roswell, místo za desetiletí zarostlo křovím. Rudou půdu z něj přivezl do Boskovic na Blanensku do westernového městečka, kde film převedli do divadelního představení. Na tiskové konferenci to řekl jednatel městečka Luboš Procházka. Představení mělo premiéru loni, letos ho tvůrci inovovali.

Film Vinnetou I. je po Pokladu na stříbrném jezeře druhým z filmů o náčelníkovi Apačů, které byly natočeny podle románů německého spisovatele Karla Maye. Vinnetou se v příběhu seznamuje s mladým zeměměřičem, který přijíždí na Divoký západ, aby dohlédl na stavbu železnice. Později dostane přezdívku Old Shatterhand. Vinnetou spolu s ním pak čelí zlosynovi Santerovi. V přírodním amfiteátru městečka pro 450 diváků je přichystána scéna, kterou tvoří kopie budov z filmu. Například jednopatrový Salon, sídlo Apačů nebo nádraží městečka Roswell. Do představení jsou zapojeni i jezdci na koních, diváci uvidí například přepadení Roswellu, přičemž k nejatraktivnějším okamžikům patří moment, kdy lokomotiva najede do boční zdi jednopatrového Salonu. Městečko, nebo spíše místo, na němž v době natáčení filmu v roce 1963 stálo, vypátral Jan Machálek, profesí celník pracující na letišti v Brně-Tuřanech. Muž je milovníkem Vinnetoua natolik, že v Boskovicích hraje šéfa železničních dělníků Mr. Jonese. Z chorvatského Roswellu přivezl typickou rudou půdu, kterou dnes smíchal s tou z divadelního Roswellu. "Filmaři umístili městečko nedaleko skutečné železniční tratě mezi Zadarem a Kninem. Vyhledali jsme na internetu tuto trať a místo, kde se trať nejvíce přiblížila silnici. A podle všech dostupných informací jsme místo, kde stával Roswell, skutečně našli," uvedl Machálek. Uvedl, že se řídili pomocí srovnávacích fotografií a krajiny. Objevili i odbočku, z níž sjela lokomotiva a řítila se na Roswell. "Později jsme dokonce objevili kamennou zídku, za kterou se skrývali železničáři. Bohužel místo je již dnes zarostlé a těžko poznatelné. Co ale zůstalo stále stejné, to je načervenalá půda, kterou lze vidět i ve filmu," uvedl Machálek. Divadelní představení tvůrci po loňské premiéře inovovali. Pod vedením režiséra Igora Krištofa přibyly především akční scény. O nové jezdecké scény se pak postaral představitel Vinnetoua, trikový jezdec Michal Bednář. Boskovické westernové městečko je spolu se Šiklovým mlýnem největším zařízením prezentujícím v Česku Divoký západ, atrakcí jsou mimo jiné repliky tehdejších budov. Ročně ho navštíví desítky tisíc lidí. Související Čech se vrátil do divočiny ke svým indiánům. Měli mobily a internet, v chýších koukali na plazmy