Muž vydělal nákupem vlastní pizzy přes aplikaci. Pak zjistil, že šlo o test poptávky

Majitel pizzerie ve Spojených státech zjistil, že aplikace pro rozvoz jídla DoorDash prodává jeho jídlo levněji než on, jemu ale za objednávku platí plnou cenu. Přitom o zařazení do aplikace nepožádal. Využil této nabídky, aby si přivydělal na vlastní pizze. Později zjistil, že nabídka byla součástí testu poptávky spotřebitelů.

Pizzu, za kterou si restaurace účtovala 24 dolarů (téměř 600 Kč), nabízel DoorDash za 16 dolarů (400 Kč). A když si muž vlastní pizzu objednal, zjistil, že za ni skutečně zaplatil 16 dolarů, jeho restaurace však dostala plných 24 dolarů.

Na situaci upozornil na svém blogu analytik konzultační společnosti The Edge Group Ranjan Roy s tím, že restauratér je jeho přítel. Ten se o nabídce dozvěděl poté, co loni v březnu začal dostávat stížnosti na dodávky svého jídla, přitom jeho provozovna dodávky nenabízela. Začal proto pátrat a objevil, že byl přidán do aplikace DoorDash. A všiml si také, že v nabídce jsou jeho pizzy levnější.

Objednal si proto deset pizz z vlastní restaurace, které nechal poslat do domu svého přítele. Zaplatil za ně 160 dolarů, od DoorDash ale dostal 240 dolarů. Při další objednávce pak restaurace dokonce zabalila do krabic pouze základy pizz, bez ingrediencí, aby maximalizovala "zisk" z rozdílných cen. "Byl jsem opravdu zvědavý, jestli to DoorDash dojde, ale ne," napsal Roy. "Později jsme zjistili, že to byl test poptávky společnosti DoorDash."

DoorDash podporuje investiční gigant Softbank. Ten tento týden oznámil, že hospodařil s rekordní ztrátou téměř 13 miliard USD.