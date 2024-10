Muž se omylem ocitl v roli experta na BBC. To, co následovalo, baví lidi dodnes

Guy Goma se v roce 2006 díky omylu britské BBC stal celebritou a virální legendou, na jehož výstup lidé vzpomínají dodnes. I když přišel do televize na pohovor do IT oddělení, skončil v živém rozhovoru s moderátorkou Karen Bowermanovou v roli odborníka. Podívejte se na nový díl pořadu Zpátečka.

1:58 Muž se stal omylem celebritou. Televize si ho spletla s někým jiným | Video: Aktuálně.cz/Youtube/BBC News