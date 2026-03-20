Na první pohled působí jako muž, který má celý život před sebou. Mladistvá tvář, vypracovaná postava, trendy styl – nic nenasvědčuje tomu, že by právě oslavil šedesátku. A přesto je to pravda. Chuando Tan – fotograf, bývalý zpěvák a model – sfoukl na dortu šedesát svíček a uživatelé sociálních sítí nevěří vlastním očím.
Když na začátku března sdílel fotografie ze své narozeninové oslavy, během jediného dne nasbíral neuvěřitelné množství lajků a komentářů. Lidé mu přáli všechno nejlepší, ale mezi gratulacemi se opakovalo jediné téma: „Tomu je opravdu šedesát?“ ptali se lidé nevěřícně. A někteří ho podezírají, jestli jednou za čas nepije lidskou krev.
On sám ale stočil pozornost jinam. „Dnes, v den mých 60. narozenin, si připomínám, že čas je jediné skutečné bohatství. Každý východ slunce přichází jako dědictví, ne jako záruka. Jsem vděčný, že stále stojím na této Zemi. Moudřejší cesta je nyní jednoduchá: denně se vracet k přírodě a slunečnímu světlu a sladit se s tím, co přetrvá. Přeji si mír na Zemi,“ napsal.
Možná právě v tom je klíč k jeho „elixíru mládí“. Ne v jednom zázračném triku, ale v souhře drobných rozhodnutí, která opakuje každý den.
Co děláte, co jíte a co si myslíte
Chuando cvičí třikrát týdně – zhruba hodinu a půl. A s věkem podle něj přichází potřeba zaměřit se na komplexní cviky. Tedy takové, které pomáhají udržet svalovou hmotu i hormonální rovnováhu. „Obojí je zodpovědné za boj proti stárnutí,“ říká.
A jeho jídelníček je jednoduchý a střídmý: ryby a zelenina v čiré polévce s rýží, kuře s rýží nebo hovězí s nudlemi. K snídani spořádá šest vajíček, ale jen dva žloutky, pět šest hodin před usnutím už nejí. A do postele chodí před jedenáctou večer.
To nejsou žádná striktní pravidla, radost ze života si vzít nenechá. O víkendech s přáteli jí to, na co má chuť – bez výčitek, bez tlaku. Když ale mluví o tajemství mladistvého vzhledu, nezůstává jen u těla.
„Jste tím, co si myslíte. To, jak se cítíte uvnitř, se nakonec doslova stane vámi,“ vysvětluje a dodává, že záleží na tom, „co děláte, co jíte a co si myslíte“.
Jednoduchost jako klíč
Zajímavé je, že zatímco svět obdivuje jeho věk, on sám ho příliš nezdůrazňuje. Nechce totiž neustále vysvětlovat, jak je možné, že vypadá tak, jak vypadá. A tak když to jde, téma stočí jinam. Třeba v situacích, kde se věk nedá obejít, například při ubytování v hotelu, prý přichází lehké rozpaky a právě také rychlá změna tématu.
A tak zatímco ostatní hledají recept na věčné mládí v lahvičkách a pilulkách, muž ze Singapuru ho nachází v něčem prostším: v pohybu, jídle a myšlení.
Zdroj: CNA Lifestyle, Profimedia
