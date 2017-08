Londýnský muslim bojuje vtipnými videi proti extremismu. Jeho snahu oceňuje i Scotland Yard

před 6 hodinami

Britský youtuber s pákistánskými kořeny Humza Arshad svými komediálními videi nejen rozesmívá mladé diváky, ale učí je také, že radikalizace i xenofobie jsou špatné. Ve svých seriálech se dotýká domlouvaných manželství, rasismu i vztahu s rodiči. A ve spolupráci s policií pořádá na britských školách workshopy.

Humza Arshad je jeden z řady komediantů, kteří vysílají svá videa na YouTube. V době, kdy se v Evropě stále více skloňuje radikalizace mladých muslimů a islamofobie, je však člověkem na svém místě. Právě tato dvě témata jsou totiž často ústředním motivem Arshadových videí.

Dvaatřicetiletý herec se stal známým před sedmi lety, kdy spustil seriál Diary of a Bad Man (Zápisky špatného muže) pojednávající o mladém britsko-pákistánském muslimovi s mentalitou sedmiletého dítěte. Seriál se dotýkal témat jako balení holek, domlouvaná manželství, rasismus, vztah s rodiči, rodinou a přáteli.

Všechny monology a scénky nahrávané na webkameru byly v angličtině, doplňované několika větami v urdštině (indoíránském jazyce) a paňdžábštině. Název seriálu vychází z Gogolovy novely Bláznovy zápisky (v angličtině Diary of a Madman).

Spolupráce s policií na kampani proti extremismu

Od roku 2011 také spolupracuje s londýnskou policií na přednáškách pro školáky. Na workshopech ve školách v Londýně i oblasti East Midlands varuje britské muslimy před radikalizací. Kromě policie je v kontaktu také se Scotland Yardem, se kterým pracoval na kampani proti násilnému islamistickému extremismu potenciálně se šířícímu mezi středoškolskými studenty v Londýně.

Pro Arshada je právě práce s dětmi zásadní. Muslimským dětem nabízí jakýsi vzor, se kterým se mohou ztotožnit. "Vždycky jsem chtěl zaujmout své asijské, muslimské publikum, protože jsem věděl, že v mainstreamové televizi není prakticky nic, s čím by se mohli ztotožnit," řekl serveru Mashable.

Herec s pákistánskými kořeny se však nakonec dostal i do televize. Na stanici BBC 3 vysílají jeho seriál Coconut (Kokos). Arshad v něm představuje Ahmeda Armstronga, Pákistánce středního věku, který se prostě snaží být správným Britem.

Sociálními sítěmi se šíří nenávist, YouTube najímá ambasadory

Herec tím poukazuje na to, že snaha tvářit se jako někdo jiný nefunguje. Lidé by podle něj měli být pyšní na to, kým jsou a odkud pochází. "Speciálně v Londýně. Samozřejmě, že se teď děje spousta špatných věcí, ale je to tak rozmanité město, jedno z nejrozmanitějších na světě," dodal herec.

Speciálně ve Velké Británii se počet zločinů z nenávisti v poslední době zvýšil. A to i v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky a přáním většiny Britů vystoupit z Evropské unie. Na sociálních sítích, včetně YouTube, se tak čím dál více šíří nenávist a extremistické myšlenky. A jejich provozovatelé čelí kritice za svou neschopnost tomu zabránit.

Právě YouTube ale přišel s novou globální iniciativou Creators for Change, podporující autory, kteří svými kanály šíří toleranci, empatii a uvědomělost. A Arshad je jedním z ambasadorů. S šířením pozitivního obsahu konkurujícího nenávistným komentářům a prohlášením má zkušenosti. Tuhle práci dělá už sedm let.

A o tom, že ji dělá dobře, svědčí i ocenění Scotland Yardu. Společná snaha o prevenci radikalizace mladých muslimů údajně dopomohla k tomu, že za poslední dva roky se výrazně snížil odchod dívek do válečné Sýrie.