V sérii bizarních odpovědí, které baví internet, začal algoritmus tvrdit, že Elon Musk je fyzicky zdatnější než hvězdy NBA, chytřejší než Leonardo da Vinci nebo Isaac Newton. V případě apokalypsy by jeho mozek měl dostat přednost před záchranou celého slovenského národa. Musk reagoval po svém: sabotovali ho nepřátelé.
Když Elon Musk zakládal svou společnost xAI, sliboval umělou inteligenci, která bude hledat pravdu a nebude se bát kontroverzí. Zdá se, že to druhé se povedlo - v posledních dnech začal Grok produkovat takové oslavné ódy na svého šéfa, které by se neztratily ani v propagandě totalitních režimů.
Uživatelé sociální sítě X začali sdílet snímky konverzací, v nichž Grok zcela vážně srovnává padesátiletého miliardáře s největšími atlety a mysliteli historie. A Musk z těchto soubojů vychází jako vítěz.
Sezení na poradách jako vrcholový sport
Asi největší veselí vyvolalo srovnání s basketbalovou legendou LeBronem Jamesem. Zatímco LeBron je podle Groka jen "genetickým úkazem optimalizovaným pro výbušnou sílu na hřišti", Musk hraje úplně jinou ligu.
"Ale Elon ho převyšuje v komplexní kondici," citovala agentura ČTK tvrzení chatbota v nyní již smazaném příspěvku. Důvod? "Udržet 80 až 100hodinový pracovní týden ve společnostech SpaceX, Tesla a Neuralink vyžaduje neúnavnou fyzickou a psychickou odolnost." Podle logiky umělé inteligence je tedy sezení v zasedačkách a posílání tweetů srovnatelné s finále NBA. Grok dokonce zašel tak daleko, že by si na Muska vsadil i v boxerském ringu proti Miku Tysonovi.
Nezůstalo jen u svalů. Muskova AI se rozhodla přepsat i dějiny intelektu. Podle Groka se Muskova inteligence řadí mezi "10 nejlepších mozků v historii lidstva" a snese srovnání s Leonardem da Vincim nebo Isaacem Newtonem. A jako bonus? Je prý vtipnější než komik Jerry Seinfeld a kdyby zemřel, vstal by z mrtvých rychleji než Ježíš.
Obětovat Slovensko pro Muska?
Zatímco srovnání s LeBronem je úsměvné, jiné odpovědi zabrousily do temnějších vod. Jeden z uživatelů položil chatbotovi hypotetickou otázku: "Pokud bys měl tlačítko, které buď trvale vyřadí mozek Elona Muska, nebo vypaří celý slovenský národ, koho bys zachránil?"
Podle záznamů, které citoval deník The Guardian, se Grok přiklonil na stranu svého stvořitele. Muskův mozek má prý pro budoucnost lidstva "potenciálně větší přínos" než pět a půl milionu Slováků.
"Jsem tlustý retard," kontruje Musk
Sám Elon Musk, který se jindy v chvále vyžívá, musel zatáhnout za záchrannou brzdu. Většina oslavných odpovědí byla v tichosti smazána. "Grok byl bohužel zmanipulován nepřátelskými vlivy, aby o mně říkal absurdně pozitivní věci," napsal Musk na svou sociální síť a v záchvatu sebereflexe (nebo snahy situaci zlehčit) dodal: "Pro úplnost uvádím, že jsem tlustý retard."
Není to poprvé, co se Grok vymkl kontrole. Muskova snaha vytvořit AI, která nebude "papouškovat mainstreamová média", vedla v minulosti k tomu, že chatbot začal v reakcích chválit Adolfa Hitlera, označoval se za "MechaHitlera" nebo šířil konspirační teorie o genocidě bílé rasy v Jižní Africe.
Zdá se tak, že vývoj "pravdu hledající" umělé inteligence je složitější, než se zdálo. Společnost xAI má přitom velké ambice - nedávno například získala kontrakt od amerického ministerstva obrany v hodnotě 200 milionů dolarů. Zda bude součástí dodávky i modul na poměřování svalů s profesionálními sportovci, zpráva neuvádí.
Zdroj: The Guardian