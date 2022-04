Koupím Coca-Colu a vrátím do ní kokain, napsal v žertu Elon Musk

Soud uznal v kauze chybějící české nafty v bavorském skladu vinnou jak zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe, tak i dva její manažery Petra Malého a Lubomíra Novotného. Všem třem uložil desetiletý zákaz ochraňování českých státních hmotných rezerv. Malého poslal na sedm let do vězení a dal mu také desetimilionový peněžitý trest. Novotného potrestal tříletou podmínkou. Podle nepravomocného verdiktu připravili podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) nejméně o 108 milionů korun. Muži vinu odmítají.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty v Kraillingu poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

"Jsem rád, že soud potvrdil náš názor na to, že v Kraillingu došlo ke škodě na majetku státu a že došlo k neoprávněným manipulacím s naftou, která tam byla uložena," řekl ve čtvrtek předseda SSHR Pavel Švagr. Nouzové zásoby má Česko podle něj na to, aby přečkala případnou krizi. "Když na ně někdo sáhne, tak je to ohrožení bezpečnosti České republiky a tím pádem každého z nás. Doufám jen, že už se státní rezervy mimo území naší republiky nebudou ukládat," uvedl Švagr.

Rozhodnutí o uskladnění nafty v Německu padlo podle něj za jeho předchůdců. "Když si vezmu, jak složitě jsme ty zásoby dostávali zpátky, tak bych se skladováním českých rezerv v zahraničí nikdy nesouhlasil. Tyto zásoby musí být stále po ruce," dodal Švagr.