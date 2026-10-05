Hluboko pod horou na severním Uralu ukrývá Rusko komplex, který má zůstat funkční i po útoku na zemi a její hlavní velitelská centra. Nové satelitní snímky a tisíce ruských vojenských dokumentů ukazují, že Objekt 1335 v posledních letech prošel rozsáhlými stavebními pracemi. S místem se už desítky let spojuje sovětský systém Perimetr, na Západě známý jako Mrtvá ruka. Co se to na Uralu děje?
Na mapě vypadá Kosvinskij Kameň jako jedno z mnoha míst v rozsáhlých lesích severního Uralu. Nedaleko leží malá vesnice Kytlym, kolem jsou bývalé doly, lesní cesty a téměř žádná civilizace. Pod horou se ale nachází něco úplně jiného.
Za několika kontrolními stanovišti je vstup do podzemního komplexu, který vznikal v době studené války. Objekt 1335, známý také jako Grot, ukrývá velitelské a komunikační prostory hluboko pod horninou. Jeho smyslem je přežít právě to, co by většinu běžných vojenských základen vyřadilo: rozsáhlý útok na ruské velení.
Hora, která přežije apokalypsu válku
V posledních letech je na tomto místě nezvykle rušno. Novináři z dánského investigativního média Danwatch spolu s kolegy z The Sunday Times a ruského Dossier Center prošli téměř 2,5 milionu ruských vojenských zakázek a dalších veřejných dokumentů. V nich našli tisíce objednávek pro Objekt 1335. Jejich údaje následně porovnali se satelitními snímky a dalšími dostupnými materiály.
Z dokumentů vyplývá, že nejrozsáhlejší práce začaly kolem roku 2018. Nešlo přitom jen o opravu starého vstupu do hory. Na místě vznikaly nové komunikace, u hory se objevily velké haldy vytěžené horniny a satelitní snímky zachycují práce v okolí vstupů do podzemního komplexu. Podle novinářů se pracovalo také na nejméně šesti nových vstupech.
Proč právě tady?
Sovětský svaz během studené války počítal s možností, že první jaderný úder zničí politické vedení, velitelská stanoviště i spojení. Pokud by pak nebylo komu předat rozkaz, jaderný arzenál by ztratil část svého odstrašujícího účinku. Sověti proto vybudovali systémy, které měly fungovat i po zásahu nejdůležitějších míst.
Do této logiky zapadá i Objekt 1335. Ruské vojenské publikace citované v nové investigaci ho spojují se systémem Perimetr. Ten měl zajistit předání rozkazu jaderným silám i v případě, že běžné velitelské a komunikační kanály přestanou fungovat.
Na Západě se pro Perimetr vžil název Dead Hand, tedy Mrtvá ruka. Představa, že někde hluboko pod horou čeká počítač, který po zničení Moskvy sám odpálí ruské rakety, ale realitu zjednodušuje. Perimetr není jeden bunkr ani zařízení, o jehož přesném fungování by byly veřejně známé všechny podrobnosti.
Právě kolem toho se za desítky let nahromadilo množství legend. Nové dokumenty proto stojí za pozornost hlavně tam, kde ukazují něco konkrétního: co Rusko u Objektu 1335 skutečně staví, jaké vybavení nakupuje a jak se mění celý areál.
Co se skrývá pod zemí
Podle dokumentů citovaných Danwatch se v Objektu 1335 nachází rozsáhlá síť podzemních prostor. Zakázky z posledních let zahrnovaly mimo jiné ventilaci, elektrické systémy, kabely, potrubí, těžkou techniku pro práce v hornině a filtrační zařízení.
Některé dokumenty přitom komplex přímo popisují jako místo určené pro velitelské, komunikační a bezpečnostní systémy a pro trvalý pobyt personálu ve službě. Dodavatelé potřebovali oprávnění k práci se státním tajemstvím a řidiči převážející materiál do areálu nesměli mít během cesty u sebe mobilní telefony, počítače ani další elektroniku.
Ani samotný rozsah podzemí není veřejně známý. Bývalí vojáci jednotky, která objekt střežila, mluvili o rozsáhlé síti tunelů. Jeden z nich tvrdil, že vzdálenosti uvnitř jsou tak velké, že se personál pohyboval také autobusy. Tato svědectví ale nelze nezávisle ověřit do posledního detailu. Jistější jsou údaje z veřejných zakázek. Ty ukazují, že v letech 2018 až 2024 proudilo do stavby obrovské množství materiálu.
Co prozradily ruské zakázky
2,5 milionu dokumentů
Danwatch prošel téměř 2,5 milionu ruských vojenských zakázek a veřejných dokumentů. V nich našel tisíce objednávek vztahujících se k Objektu 1335.
22 tisíc tun oceli
Takové množství oceli podle investigace armáda objednala pro práce v komplexu.
56,5 tisíce tun cementu
Objednávky zahrnovaly také více než 56 tisíc tun cementu a dalších stavebních materiálů. Danwatch objem přirovnává k materiálu potřebnému pro několik velkých staveb.
600 kilometrů kabelů
Dokumenty uvádějí přibližně 600 kilometrů elektrických kabelů, dále tisíce svítidel a desítky transformátorů.
24 podzemních komor
V dokumentaci se objevují nejméně dvě desítky podzemních komor. Vzdálenost mezi hlavním a nouzovým vstupem má podle dokumentů činit přibližně 2,5 kilometru.
Ventilace a filtrace
Zakázky zahrnovaly také ventilační systémy a filtry určené k ochraně před radioaktivním, chemickým a biologickým znečištěním.
Kdy práce vrcholily?
Podle nalezených dokumentů připadá největší objem objednávek na roky 2020 a 2021. Jen v roce 2020 bylo podle The Insider objednáno a použito přes 361 kilometrů kabelů, více než 5400 svítidel, 30 transformátorů a 160 ventilačních jednotek.
Satelity aktivitu potvrzují
Podzemní část Objektu 1335 samozřejmě ze satelitu vidět není. Na povrchu ale zůstávají stopy. Snímky zachycují například novou komunikaci a velké hromady horniny vytěžené z hory. Právě jejich porovnání s dřívějšími snímky ukazuje, že v okolí komplexu probíhaly skutečné stavební práce, nikoli jen běžná údržba.
To je důležité i proto, že ruské vojenské dokumenty jsou často velmi strohé. Samotný název objektu nemusí laikovi nic říct. Když se ale stejné informace objeví ve veřejných zakázkách a zároveň jsou na satelitních snímcích vidět změny přímo v terénu, vzniká mnohem přesvědčivější obraz toho, co se na místě děje.
Mrtvá ruka nebyla mrtvá
Pavel Podvig, odborník na ruské jaderné síly a výzkumník UNIDIR, na svém odborném webu Russian Nuclear Forces upozorňuje, že označení „obnovení“ může být zavádějící. Podle něj Perimetr nikdy nebyl deaktivován.
Populární verze příběhu je jednoduchá. Rusko napadne jaderný protivník. Moskva přestane komunikovat. Systém zjistí, že politické vedení zmizelo, a sám odpálí jaderné rakety. Jenže právě tato představa je podle Podviga příliš zjednodušená.
Perimetr podle něj funguje tak, že má zajistit spojení s ruskými jadernými silami i v případě, že běžné velitelské a komunikační kanály přestanou fungovat. Jeho smyslem je předat rozkaz i po rozsáhlém útoku na ruské velení. Nejde tedy jednoduše o „automatický systém“, který by bez lidského rozhodnutí sám spustil jaderný útok.
To ovšem neznamená, že ruské jaderné velení nemá automatizované prvky. Právě o jejich modernizaci píší ruští vojenští představitelé, které Danwatch cituje. Kolik rozhodování dnes zůstává na člověku a co přesně se změnilo oproti sovětskému systému, ale zůstává z velké části utajené.
Dá se bunkr v hoře zničit?
Teoreticky ano. Žádný podzemní objekt není nezničitelný. Jenže u jaderného velení nejde o to, jestli protivník dokáže zasáhnout jeden konkrétní bunkr. Smyslem takového systému je právě přežít zničení jednotlivých částí.
Proto existují záložní velitelská stanoviště, různé komunikační kanály a další prostředky, které mají zajistit pokračování velení. Studie Jamese M. Actona o přežití jaderného velení porovnává systémy Spojených států, Ruska a Číny. Ve všech třech případech se zabývá tím, jak zajistit schopnost jaderných sil reagovat i po ničivém útoku.
Podstatou Objektu 1335 je jednoduchá myšlenka: i kdyby první úder zničil velitelská centra a přerušil spojení, Rusku musí zůstat možnost odpovědět. Právě na této logice stojí jaderné odstrašení už od studené války.
Důvod modernizace je utajený
Modernizace Objektu 1335 zapadá do pokračujícího rozvoje ruských jaderných sil a jejich infrastruktury. Sama o sobě ale neznamená, že Rusko změnilo svou jadernou doktrínu nebo se připravuje na použití jaderných zbraní. Podobná velitelská a komunikační infrastruktura má především zajistit, aby jaderné síly zůstaly funkční i po rozsáhlém útoku.
Na Objektu 1335 přesto zaujme rozsah současných prací. Rusko do areálu v posledních letech dodávalo tisíce tun oceli a stavebního materiálu, stovky kilometrů kabelů, nové ventilační systémy, transformátory i další vybavení. Satelitní snímky zároveň ukazují stavební práce u vstupů do podzemního komplexu.
Co přesně se dnes odehrává hluboko pod Kosvinským Kamenem, zůstává z velké části utajené. Veřejně dostupné dokumenty ale ukazují, že místo, které vzniklo v době studené války, Rusko výrazně modernizuje.
Zdroj: danwatch.dk, tandfonline.com, theins.co, thetimes.com, russianforces.org
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