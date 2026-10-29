Mraky připomínající létající talíře, trojitý úder blesku nad mrakodrapy i katalánský kostel, který se po desetiletích sucha vynořil ze dna přehrady. Prestižní soutěž Weather Photographer of the Year představila třicítku nejlepších snímků planety. Mezi světovou elitu se probojoval i český fotograf Vít Javořík se záběrem z Norska. O celkovém vítězi můžete v online hlasování rozhodnout také vy.
Trojice blesků protínající oblohu nad newyorskými mrakodrapy, oblak ve tvaru létajícího talíře nad kalifornskou sopkou nebo mlha přelévající se přes mořské útesy jako obří vodopád. Britská Královská meteorologická společnost (Royal Meteorological Society) zveřejnila užší výběr 11. ročníku mezinárodní soutěže Weather Photographer of the Year.
Mezi třicítku finalistů z 13 zemí světa se letos probojoval i český fotograf Vít Javořík. Porotu zaujal snímkem půlnočního slunce mezi dramatickými štíty na norských Lofotech.
Cesta k unikátnímu záběru nebyla jednoduchá. Na správné světelné podmínky čekal na vrcholu hory Reinebringen až do půlnoci a náročný výstup musel absolvovat hned dvakrát. Na fotografii zachytil i sám sebe, což divákovi dává okamžité měřítko v kontrastu s monumentálními skalními stěnami.
O absolutním vítězi i držiteli Ceny veřejnosti nerozhodují pouze odborníci. Do hlasování se může zapojit kdokoliv přímo na oficiálních stránkách soutěže. Veřejné online hlasování poběží do 5. listopadu, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 17. listopadu 2026.
Mlžný vodopád i mraky jako talíře
Soutěž každoročně ukazuje, jak fascinující divadlo dokáže atmosféra vytvořit. Pozornost poutá například snímek Španěla Francisca Bailona Rodrigueze z Mallorky, kde se hustá nízká oblačnost po sérii stabilních teplých dní přelévá přes horské hřebeny do moře v podobě gigantické kaskády. Američanka Lisa K. Kuhn zase nad kalifornskou horou Mount Shasta zachytila čočkovité mraky (tzv. altocumulus lenticularis), které vytvářejí iluzi obřího klobouku posazeného na vrcholu sopky.
Řada autorů se však zaměřila na odvrácenou tvář meteorologických jevů a klimatické proměny. Novozélanďan Samuel Prudence zdokumentoval ústup ledovce Tasman po osmi letech – tam, kde dříve ležela masa ledu, se dnes rozlévá tmavé glaciální jezero.
Mrazivou připomínkou extrémního sucha je pak fotografie zatopeného kostela Sant Romà de Sau v Katalánsku. Románská stavba z 11. století, která zmizela pod hladinou přehrady v roce 1962, se znovu celá ocitla na suchu poté, co kapacita nádrže klesla pod šest procent.
VIDEO: Na návštěvě v rodinném lihovaru
Zdroj: Royal Meteorological Society
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