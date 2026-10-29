Přeskočit na obsah
Benative
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Čech bojuje o titul fotografa roku. V Norsku čekal na magické půlnoční slunce

Český fotograf Vít Javořík zachytil půlnoční slunce mezi ostrými štíty norských Lofot. Se snímkem bojuje ve finále prestižní soutěže Weather Photographer of the Year.
Rozbřesk nad poloostrovem Formentor na Mallorce. Záběr z rozhledny Albercutx zachycuje mlhu, která se přelévá přes skalní hřebeny k moři a připomíná vodopád.
Mohutná supercela zahalila oblohu nad Port Macquarie na východním pobřeží Austrálie krátce před západem slunce.
Východ slunce nad mostem Hongkong–Ču-chaj–Macao v deltě Perlové řeky v Číně. Pětapadesát kilometrů dlouhá stavba se pod roztrhanou oblačností noří do zlatavého světla, z něhož se nad obzorem rozevírají sluneční paprsky.
Vrstvený čočkovitý oblak nad horou Mount Shasta v severní Kalifornii připomíná obří létající talíř nebo několik palačinek položených na sobě.
Zobrazit
30 fotografií
Český fotograf Vít Javořík zachytil půlnoční slunce mezi ostrými štíty norských Lofot. Se snímkem bojuje ve finále prestižní soutěže Weather Photographer of the Year. |
Foto: Weather Photographer of the Year – Vít Javořík
Terezie Benoni
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Mraky připomínající létající talíře, trojitý úder blesku nad mrakodrapy i katalánský kostel, který se po desetiletích sucha vynořil ze dna přehrady. Prestižní soutěž Weather Photographer of the Year představila třicítku nejlepších snímků planety. Mezi světovou elitu se probojoval i český fotograf Vít Javořík se záběrem z Norska. O celkovém vítězi můžete v online hlasování rozhodnout také vy.

Reklama

Trojice blesků protínající oblohu nad newyorskými mrakodrapy, oblak ve tvaru létajícího talíře nad kalifornskou sopkou nebo mlha přelévající se přes mořské útesy jako obří vodopád. Britská Královská meteorologická společnost (Royal Meteorological Society) zveřejnila užší výběr 11. ročníku mezinárodní soutěže Weather Photographer of the Year.

Mezi třicítku finalistů z 13 zemí světa se letos probojoval i český fotograf Vít Javořík. Porotu zaujal snímkem půlnočního slunce mezi dramatickými štíty na norských Lofotech.

Související

Cesta k unikátnímu záběru nebyla jednoduchá. Na správné světelné podmínky čekal na vrcholu hory Reinebringen až do půlnoci a náročný výstup musel absolvovat hned dvakrát. Na fotografii zachytil i sám sebe, což divákovi dává okamžité měřítko v kontrastu s monumentálními skalními stěnami.

O absolutním vítězi i držiteli Ceny veřejnosti nerozhodují pouze odborníci. Do hlasování se může zapojit kdokoliv přímo na oficiálních stránkách soutěže. Veřejné online hlasování poběží do 5. listopadu, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 17. listopadu 2026.

Reklama
Reklama

Mlžný vodopád i mraky jako talíře

Soutěž každoročně ukazuje, jak fascinující divadlo dokáže atmosféra vytvořit. Pozornost poutá například snímek Španěla Francisca Bailona Rodrigueze z Mallorky, kde se hustá nízká oblačnost po sérii stabilních teplých dní přelévá přes horské hřebeny do moře v podobě gigantické kaskády. Američanka Lisa K. Kuhn zase nad kalifornskou horou Mount Shasta zachytila čočkovité mraky (tzv. altocumulus lenticularis), které vytvářejí iluzi obřího klobouku posazeného na vrcholu sopky.

Mohutná supercela se stahuje nad planinami Oklahomy v USA, zatímco poslední paprsky zapadajícího slunce osvětlují silnici vedoucí přímo k bouři.
Tři blesky současně rozzářily noční oblohu nad panoramatem New Yorku. Fotograf Dan Martland pořídil působivý snímek z města Bayonne v sousedním New Jersey.
Ranní slunce osvětluje vrcholky kopců nad městem Taungoo v Myanmaru, zatímco horská údolí vyplňuje hustá mlha připomínající bílé moře.
Mohutné tornádo se 23. května 2025 prohnalo okolím města Akron v americkém státě Colorado. Fotograf a lovec bouří William Huxley Eades ho zachytil při svém prvním pozorování tornáda po letech pronásledování bouří.
Zobrazit
30 fotografií

Řada autorů se však zaměřila na odvrácenou tvář meteorologických jevů a klimatické proměny. Novozélanďan Samuel Prudence zdokumentoval ústup ledovce Tasman po osmi letech – tam, kde dříve ležela masa ledu, se dnes rozlévá tmavé glaciální jezero.

Mrazivou připomínkou extrémního sucha je pak fotografie zatopeného kostela Sant Romà de Sau v Katalánsku. Románská stavba z 11. století, která zmizela pod hladinou přehrady v roce 1962, se znovu celá ocitla na suchu poté, co kapacita nádrže klesla pod šest procent.

VIDEO: Na návštěvě v rodinném lihovaru

Lihovar Poněšice | Video: Kryštof Benoni

Zdroj: Royal Meteorological Society

Prohlédnout 30 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Train,At,Main,Station.,Prague,,Czechia.,September,20th,2025
Train,At,Main,Station.,Prague,,Czechia.,September,20th,2025
Train,At,Main,Station.,Prague,,Czechia.,September,20th,2025

Česku chybí klíčová jízdenka. Sousedé ji přitom mají

Hustá síť železnic, autobusové spojení téměř do každé vesnice, rozrůstající se integrované dopravní systémy. To všechno Česko má, a přesto se v evropském srovnání dostupnosti veřejné dopravy skončilo v šedém průměru až za Portugalskem, Kyprem nebo Maďarskem. Chybí mu totiž jedna zásadní věc.

Dcera Věry Čáslavské Radka takto pózovala letos v říjnu před nově odhalenou pamětní deskou, věnovanou její matce - na škole, která nese její jméno.
Dcera Věry Čáslavské Radka takto pózovala letos v říjnu před nově odhalenou pamětní deskou, věnovanou její matce - na škole, která nese její jméno.
Dcera Věry Čáslavské Radka takto pózovala letos v říjnu před nově odhalenou pamětní deskou, věnovanou její matce - na škole, která nese její jméno.

Nejčastěji vzpomínám, když jsme se zasmály, říká dcera Věry Čáslavské. Přála by si pravdu a lásku

Když letos v říjnu pořádala Základní škola Věry Čáslavské na pražském Břevnově slavnostní odhalení pamětní desky, věnované právě legendární gymnastce, bylo na její dceři Radce patrné, jak moc velkou radost z toho má. Z každé vzpomínky a každého uznání pro svou maminku se těšila, takže nepochybně je velmi šťastná i z dnešního ocenění od samotného prezidenta Petra Pavla.

Redakce Aktuálně.cz získala exkluzivní snímky ze zásahu po nehodě v marocké poušti. Záchranné operaci asistovali členové týmu Petra Pavla.
Redakce Aktuálně.cz získala exkluzivní snímky ze zásahu po nehodě v marocké poušti. Záchranné operaci asistovali členové týmu Petra Pavla.
Redakce Aktuálně.cz získala exkluzivní snímky ze zásahu po nehodě v marocké poušti. Záchranné operaci asistovali členové týmu Petra Pavla.

Promluvil Čech, kterého zachránila výprava Petra Pavla. Je po komplikované operaci

Byla to nehoda, která mohla skončit tragicky. Vývojář Petr Šebor měl ale štěstí v neštěstí – i přes vážná zranění v Maroku se nyní zotavuje. Vděčí tomu nejen týmu prezidenta Petra Pavla, který v zemi trávil dovolenou a podílel se na Šeborově záchraně, ale také doktorům z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). „Rád bych poděkoval všem, komu můj osud nezůstal lhostejný,“ sdělil redakci Aktuálně.cz.

Reklama
FILE PHOTO: Headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View
FILE PHOTO: Headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View
FILE PHOTO: Headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View

Meta odložila zavedení kritizovaných obchodních podmínek na neurčito

Americká internetová společnost Meta odložila zavedení nových obchodních podmínek na neurčito. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření firmy. Krok následuje po výhradách vydavatelů či tiskových agentur a firma jím může předejít případnému zásahu regulátorů.

Reklama
Reklama
Reklama