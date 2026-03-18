Možná to není jen migréna. Bolest hlavy po víně, kávě nebo čokoládě může být varovný signál

Bolest hlavy patří k potížím, které lidé řeší opakovaně. Často však bez jasné odpovědi. Jakmile se objeví po určitém jídle nebo nápoji, bývá rychle označena jako migréna. Ve skutečnosti ale může jít o reakci organismu na konkrétní látky v potravinách nebo o kombinaci faktorů, které spolu na první pohled nesouvisejí. Odborníci upozorňují, že klíč může být právě v tom, co během dne jíme a pijeme.
„Bolest hlavy po víně, zejména červeném, nebo po některých potravinách patří mezi situace, se kterými se lidé poměrně často přicházejí poradit. Velmi často se automaticky označí jako migréna, ale mechanismus může být jiný,“ vysvětluje farmaceutka Pavla Horáková.
Právě souvislost mezi tím, co člověk sní nebo vypije, a následnou bolestí hlavy bývá často přehlížená. Přitom některé potraviny a nápoje mohou u citlivějších lidí vyvolat reakci, která se migréně jen podobá. Typickým příkladem je červené víno. Nejde přitom jen o alkohol jako takový. Ten sice rozšiřuje cévy a zároveň podporuje dehydrataci, ale roli hraje i histamin: látka, která se v některých potravinách přirozeně vyskytuje a může u citlivějších jedinců vyvolat nepříjemné reakce.
Podobný efekt se může objevit i u kávy. Zatímco někdo ji vnímá jako pomocníka proti únavě, u jiných může nadměrné množství kofeinu spustit bolest hlavy. Stejně tak ji může vyvolat i jeho náhlé vysazení.
Mezi další rizikové potraviny patří vyzrálé sýry, uzeniny nebo čokoláda. Právě tyto potraviny obsahují vyšší množství histaminu nebo dalších látek, které mohou v organismu vyvolat reakce připomínající alergii: od zčervenání v obličeji přes bušení srdce až po rýmu bez nachlazení či zažívací potíže.
Důležité přitom není jen to, co člověk sní, ale i v jaké kombinaci. „U histaminu často rozhoduje celkové množství přijaté během dne. Malé množství určité potraviny může člověk tolerovat, ale kombinace více takzvaně rizikových potravin už obtíže vyvolá,“ doplňuje Horáková.
Věci, které není dobré přehlížet
Právě proto může být klíčem k řešení zdánlivě jednoduchý krok: začít si všímat souvislostí. Sledovat, kdy se bolest objevuje, co jí předcházelo a jak na ni organismus reaguje. V některých případech může pomoci upravit jídelníček nebo omezit kombinace potravin, které tělo zatěžují. Pokud se potíže opakují, existují i další možnosti. Lékárníci mohou doporučit například doplňky stravy s obsahem enzymu diaminooxidázy (DAO), který pomáhá odbourávat histamin přijatý potravou. Vhodné mohou být i enzymy podporující trávení, probiotika nebo přípravky zaměřené na podporu jater.
Zkušenosti z praxe ale ukazují, že lidé často řeší pouze samotnou bolest hlavy a přehlížejí širší souvislosti. Významnou roli přitom může hrát i stres, nedostatek spánku, dehydratace nebo celkový životní styl. Platí přitom jednoduché pravidlo: pokud se bolesti hlavy objevují často, jsou silné nebo se nově zhoršují, je vždy na místě obrátit se na lékaře. V ostatních případech ale může být odpověď překvapivě blízko – třeba na talíři nebo ve sklenici.
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
