Možná to děláte také. Vědci nyní zkoumají spojení dvou běžných zlozvyků a rakoviny

Myslíme si, že rakovina přichází náhodně a bez varování. Nová analýza Světové zdravotnické organizace ale ukazuje, že milionům případů by šlo předejít. Často přitom rozhodují dva běžné návyky, které mnoho lidí stále podceňuje. Odborníci teď popsali, co stojí za téměř polovinou preventabilních nádorů po celém světě.
Pocit bezmoci vůči rakovině je běžný. Přibývá ale důkazů, že významnou část nádorových onemocnění lze ovlivnit ještě předtím, než vůbec vzniknou. Nová analýza Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazuje, že více než třetině všech případů rakoviny na světě by šlo předejít. Největší podíl mezi preventabilními nádory mají rakovina plic, žaludku a děložního čípku.
Podle odborníků by bylo možné každoročně zabránit milionům případů prostřednictvím lepší prevence, změn životního stylu, omezení pracovních rizik nebo snížení znečištění životního prostředí.
„Tato přelomová studie představuje komplexní hodnocení preventabilní rakoviny na celém světě. Poprvé zahrnuje nejen behaviorální, environmentální a pracovní rizika, ale také infekční příčiny rakoviny,“ uvedla lékařská epidemioložka a hlavní autorka analýzy Isabelle Soerjomataramová ze Světové zdravotnické organizace. Podle ní představuje prevence ovlivnitelných faktorů jednu z největších příležitostí, jak snížit celosvětovou zátěž rakovinou.
Analýza ukázala, že v roce 2022 bylo po celém světě diagnostikováno téměř 19 milionů nových případů rakoviny. Přibližně 38 procent z nich souviselo s třiceti rizikovými faktory, které lze alespoň částečně ovlivnit.
Mezi ně patřilo kouření, konzumace alkoholu, vysoký index tělesné hmotnosti, nedostatek pohybu, bezdýmný tabák, žvýkání arekového ořechu, nízká míra kojení, znečištění ovzduší, ultrafialové záření, infekce i dlouhodobé pracovní expozice škodlivým látkám.
Nejvýznamnějším preventabilním faktorem zůstává kouření tabáku. V roce 2022 souviselo s 15 procenty všech případů rakoviny na světě. U mužů byl dopad ještě výraznější. Kouření stálo za téměř 23 procenty nově diagnostikovaných nádorů.
Je klíčové, kde žijete
Výzkumníci zároveň upozorňují, že významnou roli hraje i znečištění ovzduší, přičemž jeho dopady se liší podle regionů. Ve východní Asii například připadalo asi 15 procent případů rakoviny plic u žen právě na znečištěný vzduch. V severní Africe a západní Asii zase znečištění souviselo přibližně s pětinou případů rakoviny plic u mužů.
Druhým nejvýznamnějším ovlivnitelným faktorem po kouření byl alkohol. Podle odhadů odborníků stál za 3,2 procenty všech nových případů rakoviny, což představuje přibližně 700 tisíc diagnóz. Právě kombinace kouření a alkoholu podle autorů souvisí téměř s polovinou všech preventabilních případů rakoviny.
Významný podíl mají také infekce, které byly spojeny zhruba s desetinou nových případů nádorových onemocnění. U žen hrály největší roli rizikové typy lidského papilomaviru HPV, které mohou vést k rakovině děložního čípku. Odborníci připomínají, že proti HPV dnes existuje očkování schopné mnoha souvisejícím onemocněním zabránit. Proočkovanost ale v řadě částí světa zůstává nízká.
Rakovina žaludku byla častější u mužů a bývala spojována především s kouřením a infekcemi souvisejícími s přeplněným bydlením, nedostatečnou hygienou a omezeným přístupem k pitné vodě.
„Jde o první globální analýzu, která ukazuje, jak velká část rizika rakoviny vyplývá z příčin, jimž lze předcházet,“ doplnil André Ilbawi, vedoucí týmu WHO pro kontrolu rakoviny a spoluautor studie.
Podle něj může sledování rozdílů mezi jednotlivými zeměmi a skupinami obyvatel pomoci vládám i jednotlivcům lépe cílit prevenci ještě před vznikem onemocnění. Výsledky podle vědců ukazují, že možnosti prevence jsou výrazně větší, než si mnoho lidí uvědomuje.
„Celkově naše výsledky ukazují, že téměř čtyřem z deseti případů rakoviny na světě v roce 2022 bylo možné předejít odstraněním rizikových faktorů zahrnutých do této studie,“ napsali autoři v odborném článku. Dodávají, že účinná prevence rakoviny bude vyžadovat dlouhodobou politickou podporu i investice přizpůsobené konkrétním rizikům různých populací.
VIDEO: Fakultní nemocnice Bulovka přijala občana USA převáženého z Ugandy, který přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola
Zdroj: WHO, Nature Medicine
Rušení signálu u ruských hranic. Letoun s ministrem obrany zažil perné chvíle
Letoun s britským ministrem obrany Johnem Healeym minulý týden postihlo při letu poblíž Ruska rušení signálu, pilot musel aktivovat záložní navigační systém, informoval deník The Times s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Stalo se tak pár dní poté, co britské armádní síly čelily jiné ruské provokaci.
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Důvěra v českou ekonomiku se v květnu snížila, klesla u podnikatelů i spotřebitelů
Důvěra v ekonomiku Česka letos v květnu meziměsíčně klesla o 1,6 bodu na hodnotu 99,7 bodu. Důvěra se snížila jak u podnikatelů, tak u spotřebitelů. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ).
Miliardový křest Zůny. Nákup dvou stovek obrněnců ukáže, jak schopné lidi si přivedl
Ministr obrany Jaromír Zůna stojí před svým prvním velkým nákupem. Během několika týdnů resort otevře nabídky na pořízení dvou stovek obrněnců za více než 25 miliard korun. Výrobce australského vozidla Bushmaster, které několikrát vyšlo z armádních analýz jako ideální řešení, už se o obchod přihlásil. Aby zvýšil své šance, zahájil strategickou spolupráci se státním podnikem VOP CZ.
Ve věku 89 zemřel Brian Large. Televizní režisér opery měl silné vazby na Česko
Brian Large byl světově uznávanou osobností televizní režie opery a klasické hudby. Zemřel v sobotu v New Yorku ve věku 89 let. ČTK to potvrdil Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Březina připomněl, že Large měl silný vztah k české kultuře.