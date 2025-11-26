Možná proto je děti milují. Oblíbené sušenky působí podobně jako tvrdé drogy

Nové odborné pohledy však zdůrazňují: nejde o drogovou závislost, ale o komplexní návykové chování, které se týká nejen samotné potraviny, ale i našich emocí, stresu a stravovacích návyků.
Výzkumný tým vedený profesorem Josephem Schroederem postavil potkany před jednoduché rozhodnutí: v jednom rameni bludiště čekaly sušenky Oreo, v druhém obyčejné rýžové chlebíčky. Výsledek nikoho nepřekvapil - potkani spolehlivě mířili za sladkou odměnou.
Zásadní však byla druhá část experimentu. V identickém bludišti vědci nahradili sušenky kokainem nebo morfinem a rýžové chlebíčky fyziologickým roztokem. A potkani? Na straně "drog" se zdržovali zhruba stejně dlouho jako dříve na straně sušenek Oreo.
Když vědci zkoumali mozky zvířat, zjistili ještě výraznější rozdíl. Oreo sušenky aktivovaly v oblasti spojované s potěšením a závislostí více neuronů než zmíněné drogy. "Zjistili jsme, kolik neuronů se v této části mozku zapíná při reakci na sušenky a drogy," vysvětlil Schroeder a dodává: "A Oreo sušenky vyvolaly silnější aktivaci." Kombinace cukru a tuku je podle něj pro mozek nesmírně lákavá.
Nebezpečné jídlo
Spoluautorka studie Jamie Honohanová upozorňuje, že i když drogy jako kokain nebo morfin považujeme za vysoce rizikové, vysoce kalorická jídla s vysokým obsahem tuku a cukru mohou představovat ještě větší nebezpečí - jednoduše proto, že jsou levná, snadno dostupná a masivně propagovaná. A na to mohou doplatit zejména lidé ze sociálně slabších vrstev.
Riziko v těchto potravinách vidí i nutriční terapeutka Tereza Schýbalová, která upozorňuje, že Oreo patří mezi potraviny navržené tak, aby maximálně stimulovaly naše smysly - a tím i naše centrum odměny. "Nejde jen o chuť jako takovou. Je to kombinace cukru, tuku, soli, textury a měkké náplně, která aktivuje centrum odměny mnohem intenzivněji než běžné potraviny. Proto se tolik lidí setkává s tím, že si chtějí dát jednu - a po chvíli sahají po dalších," popisuje.
Terapeutka však zároveň zdůrazňuje, že u potravin nemluvíme o závislosti ve stejném smyslu jako u návykových látek: "Jde spíše o závislostní chování. Je spojeno s emocemi, stresem, únavou nebo nepravidelným stravováním. Mozek ví, že rychlá dávka sladkého a tučného přinese okamžitou úlevu - a tak po ní saháme." Podle ní navíc k přejídání často nevede samotná potravina, ale kombinace dalších faktorů: nepravidelné jídlo, nedostatek bílkovin, emoční napětí či přísné zákazy sladkostí. Ty paradoxně celý problém zhoršují. Studie tak přilévá olej do už tak ohnivé debaty o "potravinové závislosti".
Nejdřív krém
A ještě jeden drobný, ale výmluvný detail: potkani, stejně jako lidé, z Oreo sušenek nejprve snědli krém. Teprve potom se pustili do sušenkové části. "Otevřeli je a začali prostředkem," potvrdila Honohanová. Není to samozřejmě důkaz, že reagujeme stejně - ale naznačuje to, že náš vztah ke sladkostem nemusí být tak odlišný.
Ačkoliv výsledky experimentů se zvířaty vypadají dramaticky, vědci i odborníci i tak připomínají, že lidská závislost na jídle se chemicky od drogové liší. To ale neznamená, že nemohou vyvolávat velmi silné nutkání. A právě o tom má smysl mluvit. "Složení Oreo sušenek aktivuje centrum odměny tak výrazně, že je tak můžeme subjektivně vnímat. A tak to u některých lidí vede k návykovému chování - zvlášť pokud jídlo slouží jako emoční regulace," uzavírá Schýbalová.
Zdroje: Forbes, Thrillist, Connecticut College