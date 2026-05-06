Pálení očí, rozmazané vidění nebo bolest hlavy po dni u počítače většina lidí považuje za běžnou únavu. Stále častěji ale může jít o problém, který zůstává skrytý a nenápadně ovlivňuje nejen zrak, ale i soustředění či výkon. Syndrom suchého oka se přitom týká více lidí, než si připouštíme – a jeho příznaky často přehlížíme nebo špatně vyhodnocujeme.
Bolest očí, únava nebo zhoršené vidění lidé často přičítají dlouhé práci u obrazovky. Zkušenosti odborníků ale ukazují, že za těmito obtížemi může stát jiný, stále častější problém: syndrom suchého oka. Ten ovlivňuje nejen komfort vidění, ale i schopnost soustředit se nebo podávat pracovní výkon.
„Lidé u nás v online poradně často řeší unavené oči, ale při rozhovoru zjistíme, že popisují příznaky, které už odpovídají suchému oku. Typický je pocit písku v očích, pálení nebo paradoxně i nadměrné slzení. To je reakce oka na podráždění – slzy jsou ale nekvalitní a na povrchu oka se neudrží. Rozlišit unavené a suché oči je přitom klíčové, protože podle toho dokážeme doporučit vhodné kapky nebo další postup,“ vysvětluje farmaceutka Pavla Horáková.
Klíčovou roli podle ní hraje takzvaný slzný film, který pokrývá povrch oka. Jde o první optickou vrstvu, přes kterou prochází světlo. Pokud je narušený, obraz se zhoršuje a oči se rychleji unaví. Potíže se navíc často neomezují jen na oči. Narušený slzný film může způsobit kolísavé rozmazané vidění, které nutí mozek neustále obraz „dopočítávat“.
Hlavně to řešit včas
To vede k únavě, bolestem hlavy a horšímu soustředění. Přidat se může i pocit těžkých víček, ranní otoky nebo pálení v klimatizovaných prostorách. Mnoho lidí ale tyto souvislosti nevidí a řeší spíše důsledky než samotnou příčinu.
Zásadní roli hraje i prostředí, ve kterém trávíme většinu dne. Práce u počítače snižuje frekvenci mrkání až o dvě třetiny, což znamená menší přirozené zvlhčování oka. Slzný film se tak rychleji rozpadá. Situaci zhoršuje i suchý vzduch a klimatizace.
„V kanceláři vlastně vytváříme prostředí, které očím nesvědčí. Nízká vlhkost a proudění vzduchu fungují jako fén, který z oka odvádí vlhkost,“ popisuje Horáková.
Přestože jde o velmi rozšířený problém, lidé ho řeší až ve chvíli, kdy se obtíže opakují každý den. „Základem je začít včas – sledovat, kdy se potíže objevují, a reagovat hned při prvních příznacích. V dnešní době jsou umělé slzy spíše součástí prevence než až řešením akutního stavu,“ říká Horáková. Pomoci podle ní může i jednoduchá úprava návyků – pravidelné mrkání, pauzy od obrazovky nebo úprava prostředí.
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly.
Muž z prokletého rodu. Sběratel umění Sachs dal přednost kulce před alzheimerem
Německý miliardář, světoběžník, milovník umění, dokumentární fotograf, bývalý manžel slavné Brigitte Bardotové a jeden z posledních skutečných playboyů se před 15 lety zastřelil. Než by se stal hračkou ve spárech Alzheimerovy choroby, raději volil smrt vlastní rukou. Gunter Sachs zemřel stejným způsobem, jakým žil – bez kompromisů.
Inflace v Česku vystřelila v dubnu k 2,5 procentům, zdražování u pump už začíná bolet
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.
Rolling Stones vydají nové album Foreign Tongues. Slibují svůj klasický zvuk i texty
Legendární britská rocková kapela Rolling Stones v úterý 5. května, necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu, oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po osmnáctileté odmlce v roce 2023.
Snížené odměny za dvě politické funkce platí. Ústavní soud odmítl stížnost senátorů
Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny 22 senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu.