Možná ho užíváte také. Vědci nyní zkoumají zvláštní spojení oblíbeného vitaminu a rakoviny

Vitamin B12 je dlouhá léta považovaný za symbol zdraví, energie a správně fungujícího těla. Jenže vědci teď stále častěji narážejí na znepokojivou souvislost: neobvykle vysoké i nízké hodnoty B12 se objevují u některých typů rakoviny. Znamená to, že běžný vitamin může škodit? Odpověď je mnohem složitější — a týká se téměř každého.
Vitamin B12 patří mezi látky, bez kterých lidské tělo nedokáže fungovat. Pomáhá při tvorbě DNA, podílí se na dozrávání červených krvinek a chrání nervový systém. Když ho má člověk málo, tělo se ozve rychle: přichází únava, zpomalené myšlení, problémy s pamětí nebo vyčerpání. Právě proto bývá B12 často vnímaný téměř jako synonymum zdraví.
Jenže podle novějších výzkumů je vztah mezi vitaminem B12 a lidským organismem výrazně komplikovanější. Vědci totiž opakovaně pozorují souvislost mezi neobvyklými hladinami B12 a některými druhy rakoviny — například nádory plic, prsu, jícnu nebo tlustého střeva.
To ale automaticky neznamená, že vitamin rakovinu způsobuje. Právě naopak. Podle odborníků může být zvýšená hladina B12 spíš důsledkem probíhající nemoci než její příčinou.
Když chybí kobalamin
Vitamin B12, známý také jako kobalamin, se přirozeně nachází téměř výhradně v potravinách živočišného původu. Rostliny ho totiž samy nevytvářejí. Nedostatkem proto častěji trpí lidé s čistě rostlinnou stravou nebo pacienti, jejichž tělo vitaminy špatně vstřebává. Právě jeho role při tvorbě a stabilizaci DNA vedla vědce k otázce, zda může mít něco společného se vznikem rakoviny. Nádorová onemocnění totiž často začínají poškozením genetické informace buněk. Silný nedostatek B12 může podle některých teorií narušovat procesy, kterými si buňky DNA opravují a kopírují.
„Vztah mezi vitaminem B12 a rakovinou je mnohem méně přímočarý, než si lidé často myslí,“ upozorňují autoři několika novějších přehledových studií. Výsledky výzkumů totiž začaly ukazovat i opačný problém: u některých pacientů s rakovinou se objevovaly naopak velmi vysoké hladiny B12 v krvi. To vědce zmátlo. Pokud je nedostatek problematický, proč se nemoc objevuje i u lidí s nadbytkem? Odpověď může souviset s tím, že vědci ve studiích sledují dvě různé věci: kolik vitaminu člověk skutečně přijímá a kolik ho koluje v krvi. A to nemusí být totéž.
Se studiemi je to složitější
Velké množství B12 se ukládá v játrech. Některé nádory — zejména rakovina jater nebo agresivní metastazující onemocnění — ale mohou narušit způsob, jakým tělo vitamin skladuje, přenáší a uvolňuje. Některé nádory navíc pravděpodobně zvyšují produkci bílkovin, které vitamin B12 přenášejí krví. Zvýšená hladina B12 tak může být spíš varovným signálem probíhající nemoci než jejím spouštěčem.
Velkou pozornost vzbudila například studie z roku 2026, která sledovala více než 37 tisíc pacientů s rakovinou tlustého střeva. Lidé s velmi vysokou hladinou B12 měli výrazně horší prognózu přežití. Autoři ale zároveň zdůraznili, že studie neprokazuje příčinnou souvislost. Vitamin B12 může podle nich fungovat hlavně jako biomarker agresivnějšího průběhu onemocnění.
Podobně opatrně mluví i rozsáhlý přehled studií z roku 2022. Podle jeho autorů zatím neexistuje silný důkaz, že by vysoký příjem B12, zvýšené hladiny v krvi nebo užívání doplňků stravy přímo způsobovaly rakovinu — i když se souvislosti ve výzkumech opakovaně objevují.
Ještě složitější obrázek nabídla vietnamská studie sledující téměř čtyři tisíce onkologických pacientů. Výzkumníci zjistili takzvaný „U efekt“: vyšší riziko rakoviny se objevovalo jak u lidí s velmi nízkým, tak i velmi vysokým příjmem vitaminu B12. Nejlépe na tom byli lidé s běžným a středním příjmem.
Ani tato studie ale nedává definitivní odpověď. Byla pouze observační — sledovala souvislosti, nikoliv příčinu a následek. Navíc pracovala s dotazníky o stravování, které nemusí být zcela přesné. A ani nejvyšší příjem B12 ve studii nepřekračoval doporučené denní dávky nijak dramaticky.
Právě proto dnes odborníci zdůrazňují hlavně opatrnost při interpretaci výsledků. Současné poznatky neříkají, že by vitamin B12 byl nebezpečný nebo že by lidé měli přestat užívat doporučené doplňky. Ukazují ale, že lidské tělo funguje mnohem složitěji, než jak často zní jednoduché rady o „zázračných vitaminech“.
Zdroj: The Independent, Nature.com, Science Alert
