Možná celý život řešíte pitný režim špatně. Vědci teď bourají jednu známou poučku

Doporučení „hlavně pijte hodně vody“ patří k nejčastějším radám, které lidé po ledvinových kamenech dostávají. Jenže nová rozsáhlá studie ukazuje, že realita může být mnohem složitější. Vědci sledovali stovky pacientů, kteří používali chytré lahve, dostávali upozornění i finanční motivaci. Přesto se ukázalo, že ani moderní technologie nemusí stačit na to, co zní na první dojem velmi jednoduše.
Ledvinové kameny patří k nejbolestivějším zdravotním problémům, se kterými se člověk může setkat. Bolest bývá tak intenzivní, že pacienti často končí na pohotovosti, a pro mnoho z nich nejde o jednorázovou zkušenost. Ve Spojených státech se s nimi během života setká přibližně jeden člověk z jedenácti a téměř polovina pacientů prodělá další epizodu znovu.
Právě opakovaný návrat kamenů vedl vědce z výzkumné sítě Urinary Stone Disease Research Network a Duke Clinical Research Institute k rozsáhlému výzkumu. Chtěli zjistit, zda může lidem pomoci promyšlený hydratační program založený na moderních technologiích a pravidelné motivaci. Výsledky studie zveřejněné v odborném časopise The Lancet ale ukázaly, že prevence je mnohem komplikovanější, než se dlouho předpokládalo.
Výzkumu se zúčastnilo 1658 dospívajících a dospělých pacientů ze šesti významných amerických klinických center. Po dobu dvou let vědci sledovali, zda se ledvinové kameny vrátí nebo zda vzniknou nové. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostávala běžnou péči, druhá byla zapojena do speciálního programu zaměřeného na zvýšení příjmu tekutin.
Ten zahrnoval chytré lahve propojené přes Bluetooth, které zaznamenávaly množství vypité vody, individuálně nastavené cíle, textové připomínky, zdravotní koučink, a dokonce i finanční odměny za dodržování režimu. Každý účastník měl přesně vypočítané množství tekutin potřebné k dosažení denní produkce moči alespoň 2,5 litru.
Není to tak jednoduché, jak se zdá
Na první pohled se zdálo, že systém funguje. Lidé skutečně pili více vody a jejich průměrný objem moči vzrostl. Přesto ale nedošlo k výraznému snížení návratu symptomatických ledvinových kamenů v celé sledované skupině.
„Výsledky studie ukazují, že navzdory důležitosti vysokého příjmu tekutin pro prevenci návratu kamenů je dosažení a dlouhodobé udržení opravdu vysoké hydratace mnohem náročnější, než si často myslíme,“ uvedl Charles Scales z Duke University School of Medicine, jeden z hlavních autorů studie.
Výzkumníci upozorňují, že každodenní realita mnoha lidí není nastavená na neustálé doplňování tekutin. Pracovní režim, dlouhé cestování, nedostatek přístupu k toaletám nebo obyčejné zapomínání mohou snahu rychle narušit. I lidé, kteří byli do studie aktivně zapojeni a měli silnou motivaci, často nedokázali doporučený režim dlouhodobě dodržovat.
Právě to podle odborníků ukazuje, že univerzální doporučení nemusí fungovat pro každého stejně. Potřeba tekutin se liší podle věku, tělesné hmotnosti, zdravotního stavu i životního stylu.
„Studie nás posouvá směrem k přesnější prevenci,“ vysvětlil Gregory E. Tasian z dětské nemocnice ve Filadelfii. „Namísto toho, abychom všem pacientům doporučovali stejný hydratační cíl, bychom měli zjistit, kdo skutečně profituje z konkrétního množství tekutin, proč lidé režim nedodržují a jak vytvořit opatření, která spolehlivě sníží návrat kamenů.“
Technologie zatím nestačí
Právě individualizace může být podle vědců klíčem k budoucnosti léčby. Nové strategie by mohly zahrnovat osobnější nastavení pitného režimu, hledání způsobů, jak překonat překážky běžného dne, nebo i léčbu zaměřenou na udržení minerálů rozpuštěných v moči tak, aby nevytvářely nové kameny.
Alana Desaiová z Washington University navíc připomíná, že ledvinové kameny nejsou jen krátkodobý problém. „Jde o chronické onemocnění přerušované nepředvídatelnými a někdy nesnesitelně bolestivými epizodami, které mohou narušit práci, spánek i běžný život,“ uvedla.
A právě proto lidé podle ní stále hledají jednoduchý způsob, jak riziko návratu co nejvíce snížit. Studie ale naznačuje, že samotná technologie nebo připomínky v telefonu možná stačit nebudou.
Výzkum tak zároveň otevírá širší otázku, jak obtížné je měnit každodenní návyky, i když člověk dobře ví, že mu mohou pomoci. Ukazuje totiž, že ani moderní chytré systémy nedokážou vždy překonat limity lidské rutiny, únavy nebo obyčejného života.
Zdroj: Duke University Medical Center, The Washington Post, SciTechDaily
Koupil ruinu bez stropů a schodů. Památkáři mu zakázali černou střechu, přesto v Krumlově stvořil unikát
Co nás učili? Hlavně neotěhotnět! Ale co když je už problém někde jinde, varuje odbornice
Vzdělávací systém zůstává nastavený na dobu, kdy běžně otěhotněly 16leté dívky. Všechno bylo zaměřené na to: nechytit nějakou pohlavní nemoc, neotěhotnět moc brzo, a když otěhotnět, tak alespoň vědět s kým. „Jenže dnes dívkám nikdo nevysvětluje, že mají jen omezenou dobu, kdy lze otěhotnět,“ říká doktorka Hana Konečná, která přednáší na Jihočeské univerzitě výchovu k reprodukčnímu zdraví.
Bude se na Labi pálit infekční odpad? Záhadná loď rozděluje Mělník, odpovědi chybí
Měří zhruba 80 metrů a budí obří nevoli. Proti mobilní spalovně nebezpečného nemocničního odpadu, která už rok kotví na Labi v mělnických docích, se bouří místní obyvatelstvo. Bojí se, že kvůli plovoucímu zařízení, jež umí zpracovat až 7,5 tisíce odpadu ročně, ve městě zhoustne doprava. Utrpí i ovzduší a voda v řece. Vlastník spalovny – firma DPI – obavy odmítá. Loď prý na Labi jen kompletuje.
ŽIVĚ Absolutně nepřijatelné, reagoval Trump na mírovou žádost Íránu
Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala podle agentury Reuters íránská agentura Tasním. Teherán svým protinávrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná, napsaly světové agentury.
Jablonec udržel náskok před Hradcem
Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul remizovali doma 1:1 s Hradcem Králové a udrželi před ním o dva body čtvrté místo. Ve finále skupiny o umístění se utkají Olomouc a Karviná.