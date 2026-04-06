Mozek v kondici za pár korun? Účinek obyčejného doplňku překvapil vědce

Nikola Bernard

Opět se to potvrzuje. I malá změna v každodenní rutině může mít větší dopad, než byste čekali. Podle nových výzkumů totiž i relativně obyčejný, dostupný a levný doplněk stravy může během několika týdnů podpořit paměť i mentální výkon u starších lidí. Nejde o zázračnou pilulku, ale o nenápadný návyk.

Foto: Shutterstock
Moderní bádání čím dál častěji potvrzuje, že to, co se děje v našich střevech, není izolovaný proces. Naopak – existuje silné propojení mezi střevním mikrobiomem a mozkem. A právě na toto propojení se zaměřil i nedávný výzkum, který sledoval skupinu lidí starších 60 let.

A výsledky jsou překvapivě konkrétní: jednoduchý každodenní doplněk stravy – prebiotická vláknina v prášku – vedl během pouhých 12 týdnů ke zlepšení výsledků v paměťových testech. A i když pojem prebiotická vláknina může působit složitě, vědci pracovali s dostupnými a levnými doplňky, které najdete v mnohých obchodech.

Dvojitě zaslepený experiment

Studie měla poměrně přísný design: účastníci nevěděli, zda dostávají skutečný doplněk, nebo placebo - šlo tedy o dvojitě zaslepený experiment.

Vědci vsadili na dvě konkrétní formy rozpustné vlákniny: inulin a fruktooligosacharidy (FOS). Tyto látky, které se běžně vyskytují například v kořeni čekanky, česneku nebo cibuli, se dají pořídit i v čisté formě jako sypký prášek.

Během tří měsíců se ukázalo, že skupina konzumující vlákninu si vedla lépe v testech zaměřených na učení, paměť i rychlost zpracování informací – schopnosti, které jsou klíčové pro každodenní fungování. Zajímavé také je, že tyto testy souvisejí s funkcemi, které bývají narušené u Alzheimerovy choroby.

A ještě jeden detail: zatímco mozek reagoval poměrně rychle, svalová síla se během 12 týdnů nijak výrazně nezměnila.

Co se vlastně v těle děje

Klíčem je mikrobiom, složitý ekosystém bakterií v našem střevě. Prebiotická vláknina funguje jako „potrava“ pro ty prospěšné, které pak mohou ovlivňovat zánětlivé procesy, metabolismus i komunikaci s nervovým systémem. Ve studii se například zvýšilo množství bakterií rodu Bifidobacterium, které jsou spojovány s pozitivními účinky na zdraví.

Jinými slovy: změnou prostředí ve střevech lze nepřímo ovlivnit i fungování mozku.

Každopádně ačkoliv výsledky zní slibně, vědci zůstávají opatrní a upozorňují, že je potřeba ověřit, zda se efekt udrží dlouhodobě a ve větších skupinách lidí.

Nenápadný, ale účinný rituál

Co si z toho tedy odnést? Možná překvapivě jednoduchou věc. Péče o mozek nezačíná jen v hlavě, ale i na talíři. Dostatek vlákniny může být jedním z malých, ale smysluplných kroků. Ne jako rychlé řešení, ale jako součást širšího životního stylu, kde hrají roli i pohyb, spánek a mentální aktivita.

A tak se z ranního návyku, který měl původně „jen“ podpořit trávení, může stát něco víc. Třeba nenápadný rituál pro dlouhodobou svěžest mysli.

VIDEO: Doktore, poraďte! - doplňky stravy

Doktore, poraďte! – doplňky stravy | Video: Jakub Zuzánek, Veronika Rodriguez

Zdroj: Science Alert, King‘s College London

