Na severu Itálie se z nouzového řešení stal návrat k tradici: po uzavření mostu začal na řece Adda znovu vozit lidi trajekt, jehož princip před pěti stoletími zachytil Leonardo da Vinci. Dobrovolní převozníci tak nejen ulevují dopravě, ale také připomínají pozoruhodný kus historie.
Trajekt lehce klouže po vodícím laně od jednoho břehu severoitalské řeky Adda na druhý, kam ho pohání proud. Cestující na něm si mohou užít nejen pět minut klidu na alternativní trase v době, kdy uzavření nedalekého mostu způsobilo dopravní zácpy, ale také dotyk historie. Mechanismus tohoto trajektu před pěti stoletími zvěčnil renesanční génius Leonardo da Vinci v kresbě, která je nyní v královské sbírce Windsorského zámku u Londýna, napsala agentura AP.
Je to poslední dochovaný exemplář takzvaného reakčního trajektu na řece Addě, která se táhne od Alp až k Pádu v Lombardii, jehož je levostranným přítokem.
„Jde o dopravní prostředek, který tu existuje už 500 let a vždycky spojoval oba břehy řeky Addy,“ řekl Massimo Zoia, jeden z dobrovolných převozníků, kteří plavidlo obsluhují. „A teď se vrátil ke svému původnímu účelu: spojovat dvě populace žijící na různých březích řeky,“ dodal převozník.
Trik, který učí na střední škole
Přestože se pro tento mechanismus vžilo označení Leonardův trajekt, zůstává nejasné, jestli tento typ přívozu skutečně navrhl sám Leonardo. Jisté však je, že ho v roce 1513 nakreslil jako součást svých slavných studií vodních cest, mezi nimiž byl i milánský systém kanálů.
Leonardo byl jedním z největších polyhistorů v dějinách, zaplnil své zápisníky návrhy z celé řady oborů. Nechyběly mezi nimi i létající stroje, které vznikly až o staletí později.
Princip fungování trajektu je stejně jednoduchý jako geniální a zcela šetrný k životnímu prostředí. „Řeka nás žene po proudu. Loď je upoutaná k lanu spojujícímu oba břehy a díky rozložení sil na základě paralelogramového mechanismu, o kterém se učíme na střední škole, se síla rozdělí - jedna část se promění v odpor a druhou využijeme k bočnímu pohybu,“ vysvětlil Zoia.
„S pomocí kormidla natočíme trajekt tak, aby co nejlépe zachytával proud, který na plavidlo tlačí a pohání nás vpřed,“ dodal zkušený převozník.
Když starosta zachraňuje tradici
Trajekt provozuje město Imbersago a pluje do města Villa d'Adda na druhé straně řeky. V roce 2023 málem zanikl, když jeho provozovatel vzdal koncesi. Starosta Imbersaga Fabio Vergani ale byl odhodlaný trajekt zachránit, a proto sám získal licenci převozníka a společně s místním turistickým sdružením sestavil tým dobrovolníků.
Od roku 2024 přepravují na trajektu především víkendové návštěvníky z jednoho břehu řeky Adda na druhý.
Letos na jaře však přidali i dopravu v pracovní dny pro obyvatele dojíždějící do práce. Přimělo je k tomu uzavření nedalekého mostu, který prochází údržbou - a s pomocí trajektu alespoň trochu zmírňují dopravní zácpy.
Kolik to stojí
Trajekt nyní jezdí od 7:00 do 19:00, s dvouhodinovou polední přestávkou. Cestující platí 1,50 eura (asi 36 korun), pokud jdou pěšky, dvě eura s jízdním kolem, 2,50 eura s motocyklem a 3,50 eura, pokud potřebují převézt i auto.
Gianpaolo Graffagnino žije ve Villa d’Adda a pracuje na druhém břehu řeky. Do práce začal jezdit na kole a trajekt využívá jako zkratku. „Momentálně je to nejen nejrychlejší způsob dopravy, ale hlavně ten nejpříjemnější, protože si člověk užije pár minut klidu,“ řekl.
Mauro Carnati najel se svým Maserati na trajekt, aby odvezl dceru do školy na druhé straně, a vyhnul se tak dlouhé objížďce způsobené uzavírkou mostu. „Je pravda, že to stojí trochu peněz a nejde to každý den, ale romantika a přidaná hodnota řeky Adda a trajektu jsou opravdu úžasné. Díky tomu mám lepší začátek dne,“ svěřil se.
Zdroj: ČTK, AP
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