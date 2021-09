Monarchie jako moderní alternativa společenského uspořádání českého státu

Alespoň tak ji vidí Koruna Česká, jediná tuzemská monarchistická strana a jeden z nejstarších polistopadových politických subjektů. Ta v srpnu oficiálně odstartovala svou volební kampaň. Jejím hlavním bodem je obnova Českého království a navrácení důstojnosti do české politiky.

Kompletní volební program ale nezapomíná ani na ožehavá aktuální témata a věnuje se otázkám ochrany životního prostředí nebo tolik potřebné digitalizaci státní správy. Důležitým bodem je i nutnost vybudování respektované pozice v Evropské unii, o to spíše, když naši zemi v příštím roce čeká předsednictví. „Náš stát musí kompletně změnit svůj přístup k Evropské unii, měli by nás reprezentovat tací ministři, kteří jsou schopni vyjednat a obhájit svá stanoviska na jednotlivých jednáních na Radě EU, a to i bez tlumočníka. Nyní je průměrná účast ministrů na jednání orgánů EU kolem 40 %, tímto způsobem však nikdy nebudeme schopni účinně čelit některým tématům, která jsou prostřednictvím EU prosazována,“ říká předseda strany a volební lídr pro Středočeský kraj Radim Špaček.

Obnova monarchie, nepochybně jádro programu, přitom není jen o návratu krále na trůn. Obnovit by se musely i s tím spojené celky, tedy Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské. Monarchii na našem území vystřídala republika v roce 1918 a přestože by některé principy zůstaly při přechodu na nové uspořádání obdobné, strana se nechce vracet do doby před sto lety. Alespoň to uvedl Špaček pro nedávný rozhovor pro DVTV. V monarchii spatřuje moderní alternativu společenského uspořádání. A přestože se někomu tato myšlenka ještě před několika lety mohla zdát jako pouhá recese, aktuální čísla vypadají slibně.

Z průzkumu společnosti Median vyplývá, že by návrat monarchie uvítalo 12 % obyvatel, ve věkové skupině 18-24 let je to pak 18 % obyvatel. Špaček ovšem dodává, že celá transformace je běh na dlouhou trať a případné přechodné období mezi republikou a monarchií by nebylo jednoduché, ani krátké. Jejich hlavním cílem je tak nyní zejména šířit povědomí o tom, jak by novodobá parlamentní monarchie v našem státě vypadala.

„Zatímco prezident je volen na období čtyř let, král či královna jsou legitimními následovníky trůnu. Jejich místo v čele státu tak z principu nerozděluje společnost tak, jako volba prezidenta. Panovník reprezentuje, a především sjednocuje společnost. Ostatní evropské země jsou navíc jasným důkazem toho, že monarchie může fungovat i v 21. století a mezi nejspokojenější obyvatele na světě jsou pravidelně považováni obyvatelé právě z monarchistických zemí,“ uzavírá Špaček.

Podrobná podoba volebního programu včetně členění státu po návratu krále na hrad a jeho pravomocí je k dispozici na webových stránkách Koruny České, kde se můžete stát členem, sledovat veškeré předvolební novinky nebo stranu jinak podpořit.