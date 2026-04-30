Mohl zabít kozu, ale vybral si malého chlapce. Případ lidožravého levharta budí otázky dodnes

Tereza Šolcová

Před sto lety skončila jedna z nejděsivějších kapitol indických dějin. Lidé mizeli z cest i z vlastních domovů a nikdo nevěděl, kdy a kde přijde další útok. V indickém Rudraprayagu řádil mezi lety 1918 a 1926 lidožravý levhart, který usmrtil přes 120 lidí. Zastavil ho až zkušený lovec Jim Corbett. I po sto letech však zůstává nejasné, co vedlo šelmu k tak neobvyklému a agresivnímu chování.

Koncem roku 1925 se do štvanice na levharta zapojil tehdy už známý a uznávaný lovec lidožravých šelem Jim Corbett. Ten nakonec po desetitýdenním pronásledování levharta 2. května 1926 zastřelil.Foto: Wikimedia Commons, public domain
„Slovo teror se dnes často používá pro tak banální věci, že docela ztrácí svůj skutečný význam,“ napsal Corbett ve své knize Lidožravý leopard z Rudraprayagu. Příběh lidožravého levharta však podstatu teroru bezesporu naplňoval. Po osm let žilo zhruba 50 tisíc obyvatel oblasti Garhwál a další desetitisíce poutníků v neustálé hrozbě. Ve dne se život tvářil normálně, v noci ale krajinu pohltilo ticho, v němž visel strach z útoku nebezpečného predátora.

Levhart byl prý mimořádně odvážný: pronikal do obydlí, přepadával lidi na cestách a odnášel je beze stopy neznámo kam. Jednou z obětí byl i čtrnáctiletý chlapec, kterého šelma odvlekla z místnosti, kde spal mezi kozami. Ty přitom zůstaly nedotčené.

Podobných příběhů bylo mnoho a dohromady vytvářely obraz hrůzy, která dnes působí téměř nepředstavitelně. Koncem roku 1925 se do štvanice zapojil tehdy už známý a uznávaný lovec lidožravých šelem Jim Corbett. Ten nakonec po desetitýdenním pronásledování levharta 2. května 1926 zastřelil.

Corbettovy knihy, které se staly světovým bestsellerem, však nejsou jen kronikou lovu. Nabízejí hlubší pohled na vztah člověka a přírody. Autor, který strávil velkou část života stopováním šelem, zdůrazňoval trpělivost, vytrvalost i respekt k tomu, co lovil.

Z jeho textů zároveň vyplývá překvapivý soucit s predátory. „Lidožravý tygr je tygr, kterého okolnosti donutily změnit svou přirozenou potravu,“ vysvětluje lovec. Šelmy podle něj nezačínají lovit lidi z vlastní vůle, ale kvůli zraněním, stáří nebo nemožnosti ulovit běžnou kořist. Právě to byl případ i jiných známých lidožroutů, jejichž fyzické handicapování je přimělo k zoufalé změně chování.

Starý mládenec z Poválgarhu byl proslulý samec tygra indického. Jednalo se o dominantní šelmu na území Kumaónu (severní Indie) ve 20. letech 20. století. Nešlo o lidožrouta, nicméně místní obyvatelé se ho velmi báli, neboť ohrožoval jejich dobytek.Foto: Wikimedia Commons, public domain

Paradoxně tak knihy o lovu šelem patří mezi ty, které nejvíc přispěly k jejich ochraně. Corbett sám později pušku odložil, vzal do ruky fotoaparát a stal se jedním z průkopníků ochrany přírody v Indii. Pomohl založit první národní park v zemi, který dodnes nese jeho jméno.

Příběh z Rudraprayagu dnes znovu rezonuje i kvůli návratu útoků velkých šelem v oblasti Himálaje. Úspěšná ochrana přírody totiž vede k růstu jejich populací – a tím i k častějším střetům s lidmi. Zatímco dříve končily kulkou, dnes se častěji řeší odchytem a přesunem zvířat. Corbettův odkaz tak zůstává aktuální. Nejen jako svědectví o době, kdy strach měl konkrétní podobu, ale i jako připomínka, že hranice mezi člověkem a přírodou není nikdy pevná. A že pochopení může být někdy silnější než samotný lov.

Zdroj: BBC, The Spectator

„Chování pana poslance Růžičky dlouhodobě vykazuje snahu zviditelnit se na Skupině D a lidech s touto neziskovou organizací spojených – a to i za cenu lží,“ říká Jan Veverka, spoluzakladatel Skupiny D.

