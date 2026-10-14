Na první pohled vypadá jako obří modrá socha. Ve skutečnosti se v ní skrývá důmyslné řešení, které propojuje předsíň s kuchyní a pomáhá uspořádat celý byt. Architekti z pražského 0,5 Studia kvůli němu nechali vyrobit nábytek, na jehož oblých lamelách si truhláři pořádně lámali hlavu. Výsledek ukazuje, že i jeden odvážný nápad může změnit způsob, jakým se doma žije.
Když se mladý pár obrátil na architekty, nehledal interiér, který bude za každou cenu působit efektně. Chtěl místo, kde se bude dobře žít i za mnoho let.
„Nešlo jim o reprezentativní interiér v tradičním slova smyslu, ale o prostředí, které bude klidné, funkční a zároveň bude mít silný charakter,“ říká architekt Vít Svoboda z 0,5 Studia.
Majitelé si přáli, aby byt nepůsobil jako soubor jednotlivých kusů nábytku. Důležitý pro ně byl celek, jednoduchost a také inspirace Asií, odkud pocházejí kořeny jednoho z partnerů. Architekti proto hledali způsob, jak propojit všechny části domácnosti a současně jí dát osobitou tvář.
Dva metry, které změnily celý byt
S bytem se architekti seznámili ještě před dokončením novostavby. Mohli tak upravit dispozici už ve fázi klientských změn a nemuseli zasahovat do hotového interiéru. Zásadní proměnu přitom odstartoval poměrně nenápadný krok. „Změna to nebyla nijak zásadní, ale její dopad byl obrovský. Posun dveří do obytného prostoru o dva metry nám umožnil vytvořit klidné zádveří a zároveň jasně vymezit prostor pro pohodlnou kuchyni,“ popisuje Svoboda.
Na 79 metrech čtverečních potřebovali architekti najít místo pro kuchyň, úložné prostory i technické zázemí. „Především jsme potřebovali propojit velké množství funkcí, aniž by interiér působil přeplněně. Hledali jsme řešení, které prostor uspořádá a současně ho opticky uklidní,“ vysvětluje architekt.
Odpovědí se stal velký modrý nábytkový blok. Začíná u vstupu a pokračuje směrem ke kuchyni, kde přirozeně navazuje na pracovní část. Namísto několika samostatných kusů nábytku tak vznikl jeden prvek, který pomáhá organizovat celý byt.
Modrá místo nenápadných skříní
Myšlenka centrálního objemu se objevila už na začátku návrhu. Jeho podoba se ale postupně měnila. Z původně praktického řešení se stal hlavní motiv interiéru, který na sebe strhává pozornost, aniž by narušoval jeho klidný výraz. „Chtěli jsme vytvořit interiér, kterým bude všechno přirozeně plynout. Tomu pomáhají i oblé rohy nábytku,“ říká Svoboda.
Modrá barva přitom neměla žádný zvláštní symbolický význam. Architekti hledali odstín, který jasně vymezí hlavní prvek, ale nebude v každodenním životě působit rušivě. „Modrá má schopnost být přítomná a zároveň nepůsobit agresivně,“ vysvětluje architekt.
Když majitelé poprvé viděli návrh s tak výrazným objektem, překvapil je. Zároveň ale pochopili, proč ho architekti do interiéru zařadili. „Od začátku nám důvěřovali a pochopili, že nejde o dekoraci, ale o základní stavební kámen celého konceptu. Jakmile viděli návrh v souvislostech, dávalo jim řešení smysl,“ vzpomíná Svoboda.
Lamelový oblouk potrápil truhláře
Na pohled působí modrý objekt jako jednolitá forma s hladkými přechody a zaoblenými rohy. Za jeho výrobou ale stojí řada technických rozhodnutí. Největší výzvu představovalo sladění přesné geometrie s náročnými detaily. „U podobných realizací je důležité, aby všechno působilo samozřejmě, což paradoxně vyžaduje velkou přesnost při návrhu i výrobě,“ říká Svoboda.
Komplikace se ukázala například při výrobě lamelového oblouku. Truhláři nejprve počítali s tím, že nalakují celý profil najednou, včetně jednotlivých lamel. Zkušební vzorky však ukázaly, že barva mezi nimi nezatéká rovnoměrně. „Museli proto nalakovat samotný podklad a všechny lamely zvlášť, aby je k němu připevnili až na samém konci výroby,“ popisuje architekt. Jednotlivé díly tak vyžadovaly pečlivou koordinaci truhlářů s lakýrníky.
Asijská inspirace bez okázalých dekorací
Klidný výraz interiéru souvisí také s osobním zázemím majitelů. Jeden z partnerů má kořeny v Asii a chtěl si část svého domova přenést do Prahy. Architekti na to reagovali střídmým pojetím, důrazem na přírodní materiály a opakováním stejných motivů v různých částech bytu.
Dubové lamely se objevují na vestavěných skříních, kde rozčleňují velké plochy. Stejný materiál našel uplatnění také v koupelně, které dodává teplejší výraz. Ve spojení se světlem a stínem pomáhá vytvořit prostředí pro odpočinek.
Zaoblené hrany se zase opakují na samostatně stojícím nábytku i v detailech, jako jsou kruhová zrcadla. Díky tomu nepůsobí modrý blok jako cizorodý prvek, který někdo postavil do jinak strohého interiéru. Jeho tvar navazuje na zbytek vybavení a sjednocuje jednotlivé části bytu.
Asijská inspirace se tak neomezuje na několik dekorací. Projevuje se hlavně v důrazu na řád, střídmost a promyšlené uspořádání. Výrazná modrá dodává interiéru charakter, dřevo ho zjemňuje a opakující se oblouky propojují jeho jednotlivé části.
Přirozené centrum domova
Nejlépe je záměr architektů vidět při pohledu z obytné části směrem ke kuchyni. Modrý blok propojuje vstupní prostor s místem, kde se odehrává běžný den. Kuchyně nepůsobí jako oddělená pracovní zóna, ale jako součást společného obytného prostoru.
Právě kolem kuchyně majitelé tráví nejvíce času. To odpovídá představě architektů, kteří chtěli vytvořit přirozené centrum každodenního života, nikoli jen dobře vypadající interiér pro fotografie.
Byt dokončili v roce 2023. Podle Svobody majitelům stále dělá radost a slouží tak, jak si představovali. „Klienti měli od začátku přesnou představu o tom, co by jim měl byt přinést, a věřím, že se nám ji podařilo naplnit,“ říká. Na otázku, jak by celý projekt vystihl jednou větou, odpovídá stručně: „Harmonický prostor s odvážným středobodem.“
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