Modernizace budov: proč vyměnit klasické mechanické filtry za elektrostatické?

Většina z nás tráví drtivou většinu času uvnitř, a proto má kvalita vnitřního ovzduší zásadní vliv na naše zdraví, soustředění a celkovou pohodu. I přesto mnoho objektů stále využívá staré technologie, které už neodpovídají současným požadavkům na efektivitu a udržitelnost.
Nevýhody mechanických filtrů
Klasické mechanické filtry zachycují nečistoty pomocí husté struktury, která se postupně zanáší. S rostoucím znečištěním klesá jejich účinnost a zvyšuje se tlaková ztráta, což vede k vyšší spotřebě energie pro ventilátory. Pro udržení optimální filtrace je nutná jejich častá výměna, obvykle 2-4 x ročně.
To má několik negativních důsledků:
-
Vysoké provozní náklady - náklady na nákup a likvidaci nových filtrů se výrazně sčítají, zejména u větších budov.
-
Velké množství odpadu - vyřazené filtry představují objemný odpad. U velkých komerčních budov mohou naplnit i celý nákladní automobil.
Elektrostatické filtry: Udržitelné a efektivní řešení
Elektrostatické filtry představují pokrokovou a ekologickou alternativu. Fungují na principu elektrického náboje, který přitahuje a zachycuje částice nečistot. I když vyžadují napájení, jejich celková energetická bilance je výrazně nižší.
Hlavní výhody elektrostatických filtrů:
-
Nižší spotřeba energie - díky nízké tlakové ztrátě snižují spotřebu ventilátorů až o 30 %.
-
Dlouhá životnost - vydrží až 15 let.
-
Snadná údržba - stačí je jednou ročně omýt vodou a jemným čisticím prostředkem.
-
Minimální odpad - po skončení životnosti je lze téměř 100% recyklovat nebo repasovat.
-
Vysoká účinnost - spolehlivě zachytí i velmi malé částice (menší než 1 mikrometr), které jsou pro zdraví nejnebezpečnější.
Řešení od Expansion Electronic
Společnost Expansion Electronic je předním světovým výrobcem elektrostatických filtrů s více než 40letými zkušenostmi. Nabízí široké portfolio produktů pro různé aplikace:
-
FE SYSTEM: Ideální pro komerční a průmyslové budovy. Vyznačují se nízkou tlakovou ztrátou a vysokou účinností i pro nejmenší částice.
-
FEL SYSTEM: Speciálně navržené pro kuchyňské provozy a potravinářský průmysl, kde efektivně odstraňují tukové aerosoly a olejové výpary.
-
FCP SYSTEM: Kompaktní filtry s nízkou spotřebou energie a snadnou údržbou, vhodné pro domácnosti a menší komerční prostory.
-
RAC jednotka: Modulární řešení pro prostory bez existující ventilace, které kombinuje filtraci, odstranění pachů a zvýšení kvality vzduchu.
Přechodem na elektrostatickou filtraci získáte nejen čistší a zdravější vnitřní prostředí, ale také snížíte provozní náklady a přispějete k udržitelnějšímu provozu budovy.
Více informací: Bezpečný vzduch s.r.o. www.bvfiltrace.cz, [email protected] +420 603 503 899