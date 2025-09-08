Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Modernizace budov: proč vyměnit klasické mechanické filtry za elektrostatické?

před 33 minutami
Výměna tradičních mechanických filtrů za moderní elektrostatické filtry je v dnešní době klíčová pro zlepšení kvality vzduchu, snížení provozních nákladů a minimalizaci ekologické stopy budov.
Odpad z klasických kapsových filtrů
Odpad z klasických kapsových filtrů | Foto: komerční článek

Většina z nás tráví drtivou většinu času uvnitř, a proto má kvalita vnitřního ovzduší zásadní vliv na naše zdraví, soustředění a celkovou pohodu. I přesto mnoho objektů stále využívá staré technologie, které už neodpovídají současným požadavkům na efektivitu a udržitelnost.

Nevýhody mechanických filtrů

Klasické mechanické filtry zachycují nečistoty pomocí husté struktury, která se postupně zanáší. S rostoucím znečištěním klesá jejich účinnost a zvyšuje se tlaková ztráta, což vede k vyšší spotřebě energie pro ventilátory. Pro udržení optimální filtrace je nutná jejich častá výměna, obvykle 2-4 x ročně.

To má několik negativních důsledků:

  • Vysoké provozní náklady - náklady na nákup a likvidaci nových filtrů se výrazně sčítají, zejména u větších budov.

  • Velké množství odpadu - vyřazené filtry představují objemný odpad. U velkých komerčních budov mohou naplnit i celý nákladní automobil.

FE systém aktivní elektrostatické filtry
FE systém aktivní elektrostatické filtry | Foto: komerční článek

Elektrostatické filtry: Udržitelné a efektivní řešení

Elektrostatické filtry představují pokrokovou a ekologickou alternativu. Fungují na principu elektrického náboje, který přitahuje a zachycuje částice nečistot. I když vyžadují napájení, jejich celková energetická bilance je výrazně nižší.

Hlavní výhody elektrostatických filtrů:

  • Nižší spotřeba energie - díky nízké tlakové ztrátě snižují spotřebu ventilátorů až o 30 %.

  • Dlouhá životnost - vydrží až 15 let.

  • Snadná údržba - stačí je jednou ročně omýt vodou a jemným čisticím prostředkem.

  • Minimální odpad - po skončení životnosti je lze téměř 100% recyklovat nebo repasovat.

  • Vysoká účinnost - spolehlivě zachytí i velmi malé částice (menší než 1 mikrometr), které jsou pro zdraví nejnebezpečnější.

FE systém filtry instalované v OC Chodov
FE systém filtry instalované v OC Chodov | Foto: komerční článek

Řešení od Expansion Electronic

Společnost Expansion Electronic je předním světovým výrobcem elektrostatických filtrů s více než 40letými zkušenostmi. Nabízí široké portfolio produktů pro různé aplikace:

  • FE SYSTEM: Ideální pro komerční a průmyslové budovy. Vyznačují se nízkou tlakovou ztrátou a vysokou účinností i pro nejmenší částice.

  • FEL SYSTEM: Speciálně navržené pro kuchyňské provozy a potravinářský průmysl, kde efektivně odstraňují tukové aerosoly a olejové výpary.

  • FCP SYSTEM: Kompaktní filtry s nízkou spotřebou energie a snadnou údržbou, vhodné pro domácnosti a menší komerční prostory.

  • RAC jednotka: Modulární řešení pro prostory bez existující ventilace, které kombinuje filtraci, odstranění pachů a zvýšení kvality vzduchu.

Detail FE systém filtrů instalovaných v OC Chodov
Detail FE systém filtrů instalovaných v OC Chodov | Foto: komerční článek

Přechodem na elektrostatickou filtraci získáte nejen čistší a zdravější vnitřní prostředí, ale také snížíte provozní náklady a přispějete k udržitelnějšímu provozu budovy.

Více informací: Bezpečný vzduch s.r.o. www.bvfiltrace.cz, [email protected] +420 603 503 899

 
